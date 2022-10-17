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    BioNTech'den mRNA kanser aşısı için tarih geldi!

    Uğur ŞAHİN ve Özlem TÜRECİ daha önce pankreas kanseri tedavisi hakkında konuşmuştu. BioNTech'in bünyesinde çalışan bilim insanları mRNA kanser aşısı için çalışıyor.
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    mRNA kanser aşısı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde kanseri yüzde 100 ortadan kaldıran kanser aşısı için bekleyen insanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu durumun farkında olan BioNTech için zorlu bir süreç daha başlıyor. Kanser hücrelerini yok etmeyi hedefleyen Alman şirketin yeni planı belli oldu.

    mRNA kanser aşısı veya mRNA Covid aşı teknolojisi olarak adlandırılan bir projenin üzerinde çalıştığını söyleyen Uğur ŞAHİN ve Özlem TÜRECİ birçok kişiyi kansere karşı umutlandıran açıklamalar yapmaya devam ediyor.

    mRNA kanser aşısı ne zaman üretilecek?

    Devrim niteliğinde olan bir mRNA Covid aşısı üretmek için Pfizer ile ortaklık kuran Alman firma, BBC'de çalışan Laura KUENSSBERG ile bir röportaj yaptı. İlgili röportajda BioNTech'in bundan böyle bağışıklık sistemindeki Covid-19 virüsünü yok eden mRNA teknolojisinin kanser hücrelerini temizlemede de kullanılacağı belirtildi.

    kanser aşısı Tam Boyutta Gör

    Pfizer ve BioNTech insanların bağışıklık sistemini kanser hücrelerini aramaya ve onları yok etmeye hazırlamak istiyor. Görünüşe göre sağlık sektöründe yeni bir devrimin ayak sesleri duyuluyor.

    ŞAHİN, mRNA tabanlı olan kanser aşılarının en geç 2030 yılında üretileceğini belirtti. Kendisine göre ise bu proje 2030 senesinden önce bitirilecek. mRNA kanser aşısı hakkında neler düşünüyorsunuz?

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    slamdunk393 2 gün önce

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