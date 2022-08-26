DSÖ: "Bu yıl 1 milyon kişi Covid-19 nedeniyle vefat etti"

2022 yılının başında dünya genelinde Covid-19 vaka sayılarının düşmesi nedeniyle Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede Covid-19 kısıtlamaları kalktı. Kısıtlamaların kalkmasının ardından bazı dönemlerde vaka sayılarında artış yaşandı. Bu durum vefat sayılarında da artışa neden oldu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu sene 1 milyon kişinin Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini belirterek, “Yılın başından bu yana 1 milyon can kaybıyla üzücü bir dönüm noktasını geçtik.” dedi. Covid-19’un ilk ortaya çıktığı tarihten beri Covid-19 kaynaklı 6,45 milyon can kaybı yaşandı.
136 ülkede aşılama oranı yüzde 70'in altında kaldı
DSÖ, ülkelere çağrıda bulunarak nüfusun yüzde 70’ini aşılanmasını talep etmişti. Dr. Ghebreyesus’un açıklamalarına göre, DSÖ üyesi ülkelerden 136’sında yüzde 70 aşılama hedefi tutturulamadı. Bu ülkelerden 66’sının henüz nüfusun yüzde 40’ını bile aşılayamadığına vurgu yapıldı. Ayrıca ülkelerin test, aşılama ve genom sıralaması kapasitelerini azaltmama çağrısında bulunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: