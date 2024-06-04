MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı: İşte çıkış tarihi ve beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi teknoloji dünyasının merakla takip ettiği COMPUTEX 2024 fuarı geçtiğimiz saatlerde başladı ve heyecan verici duyurularla karşılaşmaya devam ediyoruz. Son olarak etkinliğin öne çıkan isimlerinden MSI, yeni el konsolu Claw 8 AI Plus’ı tanıttı. MSI Claw'ın yenilenen sürümü, daha büyük pil ve Intel Lunar Lake işlemciyle geliyor.

MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı

COMPUTEX 2024'te görücüye çıkan MSI Claw 8 AI Plus, dünyanın ilk Lunar Lake işlemcili oyun konsolu olma özelliği taşıyor. Potansiyel olarak ROG Ally X'e rakip olacak model, VRR ve 120Hz destekli 8 inç FHD ekran, Thunderbolt 4 USB-C portu, geliştirilmiş LB/RB düğme geri bildirimi, artırılmış batarya kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak.

Yeni sürümdeki en büyük yükseltme ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Lunar Lake'e geçiş. MSI, şu an için işlemcinin detaylarına değinmedi. Ancak yine de bazı diğer özellikleri doğrulanmış durumda. Buna göre 8,5 Gbps hızlarda 32 GB'a kadar LPDDR5x RAM'in yanı sıra 1 TB SSD'ye sahip olacak. MSI, bunun M.2 2280 formatında olacağını ve yükseltmeleri kolaylaştırdığını söylüyor.

Intel Lunar Lake mimarisinin tüm ayrıntıları ve özellikleri 6 sa. önce eklendi

Yeni özelliklerin yanı sıra MSI, Claw 8 AI Plus'ın ROG Ally X ile eşleşen 80 watt-saatlik bir pil sunacağını söylüyor. Bu, orijinaldeki 53 watt-saatlik pilden önemli bir artış. MSI henüz Claw 8 AI'nin fiyatını veya çıkış tarihini açıklamadı. Ancak son gelen bilgiler önümüzdeki Eylül ayına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca standart modele ek olarak, MSI Claw 8 AI Plus'ın özel bir Fallout sürümü de olacak. Bethesda ile yapan MSI, bu sürümün 7 inç ekrana, kasalar, Pip-Boys ve robotlar gibi Fallout'un çeşitli unsurlarından ilham alan bir tasarıma sahip olacağını söylüyor. Ancak standart modelde de olduğu gibi ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

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MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı: İşte çıkış tarihi ve özellikleri