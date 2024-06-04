MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı: İşte çıkış tarihi ve beklenen özellikler

MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı
COMPUTEX 2024'te görücüye çıkan MSI Claw 8 AI Plus, dünyanın ilk Lunar Lake işlemcili oyun konsolu olma özelliği taşıyor. Potansiyel olarak ROG Ally X'e rakip olacak model, VRR ve 120Hz destekli 8 inç FHD ekran, Thunderbolt 4 USB-C portu, geliştirilmiş LB/RB düğme geri bildirimi, artırılmış batarya kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak.
Yeni sürümdeki en büyük yükseltme ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Lunar Lake'e geçiş. MSI, şu an için işlemcinin detaylarına değinmedi. Ancak yine de bazı diğer özellikleri doğrulanmış durumda. Buna göre 8,5 Gbps hızlarda 32 GB'a kadar LPDDR5x RAM'in yanı sıra 1 TB SSD'ye sahip olacak. MSI, bunun M.2 2280 formatında olacağını ve yükseltmeleri kolaylaştırdığını söylüyor.
Yeni özelliklerin yanı sıra MSI, Claw 8 AI Plus'ın ROG Ally X ile eşleşen 80 watt-saatlik bir pil sunacağını söylüyor. Bu, orijinaldeki 53 watt-saatlik pilden önemli bir artış. MSI henüz Claw 8 AI'nin fiyatını veya çıkış tarihini açıklamadı. Ancak son gelen bilgiler önümüzdeki Eylül ayına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.