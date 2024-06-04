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    Anlık Bildirim

    MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı: İşte çıkış tarihi ve beklenen özellikler

    MSI, Steam Deck ve ROG Ally rekabetini artırarak yeni el konsolu Claw 8 AI Plus’ı duyurdu. MSI Claw'ın yenilenen sürümü, daha büyük pil ve Intel Lunar Lake işlemciyle geliyor.
    MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı: İşte çıkış tarihi ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi teknoloji dünyasının merakla takip ettiği COMPUTEX 2024 fuarı geçtiğimiz saatlerde başladı ve heyecan verici duyurularla karşılaşmaya devam ediyoruz. Son olarak etkinliğin öne çıkan isimlerinden MSI, yeni el konsolu Claw 8 AI Plus’ı tanıttı. MSI Claw'ın yenilenen sürümü, daha büyük pil ve Intel Lunar Lake işlemciyle geliyor.

    MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı

    COMPUTEX 2024'te görücüye çıkan MSI Claw 8 AI Plus, dünyanın ilk Lunar Lake işlemcili oyun konsolu olma özelliği taşıyor. Potansiyel olarak ROG Ally X'e rakip olacak model, VRR ve 120Hz destekli 8 inç FHD ekran, Thunderbolt 4 USB-C portu, geliştirilmiş LB/RB düğme geri bildirimi, artırılmış batarya kapasitesi ile kullanıcılara sunulacak.

    Yeni sürümdeki en büyük yükseltme ise, yukarıda da belirttiğimiz gibi Lunar Lake'e geçiş. MSI, şu an için işlemcinin detaylarına değinmedi. Ancak yine de bazı diğer özellikleri doğrulanmış durumda. Buna göre 8,5 Gbps hızlarda 32 GB'a kadar LPDDR5x RAM'in yanı sıra 1 TB SSD'ye sahip olacak. MSI, bunun M.2 2280 formatında olacağını ve yükseltmeleri kolaylaştırdığını söylüyor.

    Yeni özelliklerin yanı sıra MSI, Claw 8 AI Plus'ın ROG Ally X ile eşleşen 80 watt-saatlik bir pil sunacağını söylüyor. Bu, orijinaldeki 53 watt-saatlik pilden önemli bir artış. MSI henüz Claw 8 AI'nin fiyatını veya çıkış tarihini açıklamadı. Ancak son gelen bilgiler önümüzdeki Eylül ayına işaret ediyor.

    MSI Claw 8 AI Plus tanıtıldı: İşte çıkış tarihi ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayrıca standart modele ek olarak, MSI Claw 8 AI Plus'ın özel bir Fallout sürümü de olacak. Bethesda ile yapan MSI, bu sürümün 7 inç ekrana, kasalar, Pip-Boys ve robotlar gibi Fallout'un çeşitli unsurlarından ilham alan bir tasarıma sahip olacağını söylüyor. Ancak standart modelde de olduğu gibi ayrıntılar henüz paylaşılmadı. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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