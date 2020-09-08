MSI’dan Radeon RX 5600M ekran kartlı oyuncu dizüstü modelleri

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AMD’nin bir süre önce resmiyete kavuşturduğu rekabetçi Radeon RX 5600M ekran kartı yavaş yavaş mobilde yerini almaya başladı. Önce Dell ardından da MSI yeni ekran kartına modellerinde yer verdi.

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MSI Alpha 15 ve 17

Radeon RX 5600M ekran kartı 2304 işlem birimi ve 144 doku ünitesi ile birlikte geliyor. 192-bit veri yoluna sahip 6GB GDDR6 bellek 12Gbps hızında çalışıyor. Full HD oyunlar için ideal olan ekran kartı Ryzen 4800H APU’su ile birlikte kullanılıyor. SmartShift özelliği sayesinde dahili ve harici grafik birimleri arasında akıcı geçiş sağlanabiliyor.

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MSI Alpha 15 ve 17 oyuncu dizüstü modelleri yeni ekran kartı sayesinde Full HD seviyesinde akıcı oyun oynatmayı amaçlıyor. Cooler Boost 5 soğutma sistemi 7 ısı borusu ile en verimli ısıları hedefliyor.

17.3 ve 15.6 inçlik Full HD ekranlar, 144Hz tazeleme hızı, FreeSync Premium, 64GB’a kadar DDR4 RAM bellek, 2 adet M.2 SSD slot, RGB klavye, 2 adet 2W hoparlör, 65WHr batarya gibi ortak özellikleri olan yeni MSI Alpha dizüstüler yakın zamanda piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/271864/msi-announces-alpha-15-17-models-powered-by-amd-ryzen-7-4800h-radeon-rx-5600m

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