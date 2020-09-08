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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI’dan Radeon RX 5600M ekran kartlı oyuncu dizüstü modelleri

    MSI’ın yeni Alpha 15 ve 17 oyuncu dizüstüleri AMD’nin iddialı Ryzen 4800H APU birimi ile Navi tabanlı RX 5600M ekran kartına sahip. Yeni seri yakın zamanda piyasada olacak.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI’dan Radeon RX 5600M ekran kartlı oyuncu dizüstü modelleri
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    AMD’nin bir süre önce resmiyete kavuşturduğu rekabetçi Radeon RX 5600M ekran kartı yavaş yavaş mobilde yerini almaya başladı. Önce Dell ardından da MSI yeni ekran kartına modellerinde yer verdi.

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    MSI Alpha 15 ve 17

    Radeon RX 5600M ekran kartı 2304 işlem birimi ve 144 doku ünitesi ile birlikte geliyor. 192-bit veri yoluna sahip 6GB GDDR6 bellek 12Gbps hızında çalışıyor. Full HD oyunlar için ideal olan ekran kartı Ryzen 4800H APU’su ile birlikte kullanılıyor. SmartShift özelliği sayesinde dahili ve harici grafik birimleri arasında akıcı geçiş sağlanabiliyor.

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    MSI Alpha 15 ve 17 oyuncu dizüstü modelleri yeni ekran kartı sayesinde Full HD seviyesinde akıcı oyun oynatmayı amaçlıyor. Cooler Boost 5 soğutma sistemi 7 ısı borusu ile en verimli ısıları hedefliyor.

    17.3 ve 15.6 inçlik Full HD ekranlar, 144Hz tazeleme hızı, FreeSync Premium, 64GB’a kadar DDR4 RAM bellek, 2 adet M.2 SSD slot, RGB klavye, 2 adet 2W hoparlör, 65WHr batarya gibi ortak özellikleri olan yeni MSI Alpha dizüstüler yakın zamanda piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/271864/msi-announces-alpha-15-17-models-powered-by-amd-ryzen-7-4800h-radeon-rx-5600m Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    FightLaB 3 gün
    https://www.trendyol.com/msi/bravo-17-a4ddr-039xtr-amd-ryzen-7-4800h-512gb-ssd-rx5500m-freedos-17-3-fhd-tasinabilir-bilgisayar-p-42506310?boutiqueId=529659&merchantId=118442RX5500M ekran kartlı versiyonu 9300 lira.
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 3 gün
    Bravo serisi bu özelliklerde çıkmalıydı bence.
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    The white warrior (Sıradan bir vatandaş ) 3 gün
    Merak ettim, bios kilidi açmak için birkaç combo tuş ile yapılabiliyormus, doğru mu bu?
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