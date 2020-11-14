MSI’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi

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Avrasya Ekonomi Komisyonu donanım dünyası için yeni bir donanımla özdeşlemiş durumda. Buna karşın listelenen çözümlerin geleceğine kesin gözüyle bakılmaması gerektiğinin altını çizelim.

RTX 3060 Ti EEC sürecinde

EEC’de listelenen RTX 3060 Ti seçenekleri uygun fiyatlı fakat performanslı bir kart bekleyenleri ümitlendirdi. RTX 3060 Ti üzerinde şekillenen MSI’in çözümlerinin GA104-200 yongasını kalbinde taşıması bekleniyor.

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392 mm2 alana sahip yonga tahminlere göre 4864 CUDA çekirdeğiyle gelecek. Bu da RTX 3060 Ti’ın RTX 3070’in %21’inin kırpılmış hali olacağı manasına geliyor. Son olarak kart için 400-450 dolar seviyesi öngörülürken çıkış tarihi olarak Aralık ayına işaret eden iddialar mevcut.

https://www.tomshardware.com/news/msi-geforce-rtx-3060-ti-custom-models

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