MSI’ın Z490 anakartları EEC’de listelendi

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Tayvan merkezli MSI’ın Intel’in yeni nesil işlemccilerine yönelik hazırladığı anakartları sızdı. Modellerin sertifikasyona aşamasına geldiği göz önünde bulundurulursa hazırlıklar son aşamaya yaklaşmış olabilir.

MSI'ın Z490 çipsetli anakart ailesi

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsünde yer alan modeller Creator Z490I, MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, Z490-A PRO, MPG Z490 GAMING CARBON WIFI, MEG Z490 ACE, MEG Z490 GODLIKE, A68HM-E33 V2, H110M PRO-VH PLUS, Creator Z490I, MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, Z490-A PRO, MPG Z490 GAMING CARBON WIFI, MEG Z490 ACE ve MEG Z490 GODLIKE’tan oluşurken FM2+ soketli anakart dikkatlerden kaçmıyor.

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LGA 1200 soketli Comet Lake-S işlemcileriyle kullanılacak anakartlar sahip olduğu Z490 yongasetine ek olarak üreticinin zengin özellikleriyle de kullanıcıları memnun edeceğe benziyor. Son olarak Hız aşırtma kilidi açık işlemcilere yönelik tasarlanan Z490 yongasetli anakartlar için yılın son çeyreğine işaret ediliyor.

https://www.techpowerup.com/263244/msi-registers-z490-motherboards-with-the-eec

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