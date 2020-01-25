Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI’ın Z490 anakartları EEC’de listelendi

    Intel’in Comet Lake-S işlemcilerinin yaklaşmasıyla platforma yönelik anakartlar da yavaş yavaş sızmaya başladı. MSI’in tepe model anakartları listelendi.
    8 sa.
    549
    7
    1
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    MSI’ın Z490 anakartları EEC’de listelendi
    Tam Boyutta Gör

    Tayvan merkezli MSI’ın Intel’in yeni nesil işlemccilerine yönelik hazırladığı anakartları sızdı. Modellerin sertifikasyona aşamasına geldiği göz önünde bulundurulursa hazırlıklar son aşamaya yaklaşmış olabilir.

    MSI'ın Z490 çipsetli anakart ailesi

    Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsünde yer alan modeller Creator Z490I, MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, Z490-A PRO, MPG Z490 GAMING CARBON WIFI, MEG Z490 ACE, MEG Z490 GODLIKE, A68HM-E33 V2, H110M PRO-VH PLUS, Creator Z490I, MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, Z490-A PRO, MPG Z490 GAMING CARBON WIFI, MEG Z490 ACE ve MEG Z490 GODLIKE’tan oluşurken FM2+ soketli anakart dikkatlerden kaçmıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor"

    LGA 1200 soketli Comet Lake-S işlemcileriyle kullanılacak anakartlar sahip olduğu Z490 yongasetine ek olarak üreticinin zengin özellikleriyle de kullanıcıları memnun edeceğe benziyor. Son olarak Hız aşırtma kilidi açık işlemcilere yönelik tasarlanan Z490 yongasetli anakartlar için yılın son çeyreğine işaret ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/263244/msi-registers-z490-motherboards-with-the-eec Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 8 sa.
    Tik Tak Tik Tak Intel yine Socket ve Anakart degisikligine devam , gerci Soket degisikligine bile gerek yok 1151 Soket de bile 3 tane Anakart aldırdı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. Efsanevi uzay teleskobu Spitzer'e veda vakti geldi 6 sa. Laboratuvar ortamında üretilen organlardan gerçek yılan zehri elde ediliyor 7 sa. Xbox Series X’in SSD’si ile ilgili detaylar paylaşıldı: 36 kata kadar hız artışı! 8 sa. Uncharted filmi yine ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi 8 sa. 2020 Skoda Octavia RS ve Scout'a ait olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN MSI’ın Z490 anakartları EEC’de listelendi Sonraki Apple, Coronavirüs salgını için harekete geçti 9 sa. Lenovo 7.000 mAh bataryalı tablet bilgisayarı M10 FHD REL'i tanıttı 10 sa. Galaxy Note 10'a uygun fiyatlı alternatif geliyor: Motorola Edge Plus 10 sa. Google'dan arama sonuçlarının tasarımı için geri adım 11 sa. Acer dayanıklılığıyla iddialı Chromebook 712’yi duyurdu 11 sa. 199TL'ye bas mucizesi almak "Anker Soundcore Life Q10 incelemesi" 11 sa. En son Windows 10 güncellemesi mavi ekran hatasına neden oluyor 12 sa. Samsung Galaxy S20'nin iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı 12 sa. Galaxy S20 ön siparişi verenlere Galaxy Buds+ hediye edilecek 13 sa. Coronavirüslerin rezarvuarı yılanlar olabilir 13 sa. ABD, Huawei yasaklarını genişletme planları üzerinde çalışıyor 14 sa. Vine benzeri video uygulaması Byte, piyasaya sürüldü 14 sa. LG, Android 10 güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini duyurdu 15 sa. YouTube, 2020'de Call of Duty ve Overwatch liglerini yayınlayacak 15 sa. Samsung Galaxy Fold 2, yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebilir 16 sa. Boeing’in CEO’su THY’nin düşen uçağı hakkında ifade verecek 17 sa. Gözü nemlendiren lens geliştirildi 17 sa. FujiFilm X-T200 aynasız kamera video dengelemede iddialı 18 sa. NZXT C serisi güç kaynaklarını satışa sundu 18 sa. Haftaya BİM marketlerde yine AirPods 2 kulaklık var Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ort...
    DonanımHaber
    BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor
    DonanımHaber
    Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Rasenballsport Leipzig Taraftarlari Lideriz.
    DH Forum
    Castrol yağ aldım ama sahte gibi SS Lİ
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim