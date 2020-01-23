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    Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor

    Teknoloji devi Intel gelen haberlere göre anakartlarda yeni güç sağlama yöntemini yaygınlaştırmak için kolları sıvamış.
    2 sa.
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    Güç Kaynağı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor
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    Geçtiğimiz CES fuarında tanıtılan FSP’nin sadece 12v sağlayan PSU’su mevcut anakartlarla uyumsuzluğu nedeniyle bir hayli ilgniç karşılanmıştı. Görünüşe göre FSP’nin tuhaf modelinin altında Intel’in yeni bir besleme yöntemini yaygınlaştırma çabası yatıyor.

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    PSU yalnızca 12v gerilim üretecek

    ATX12VO adı verilen standart mevcut 24 pin ATX standartının aksine anakarta yalnızca 12v gerilimi sağlıyor. 3.3v ve 5v gerilimlerinin tamamen anakart üzerinden DC-DC dönüşümü aracılığıyla sağlanacağı yeni standartta güç konnektörü da farklı. 10 pinden oluşan yeni ATX konnektöründe yalnızca 12V gerilim üzerinden beslemeye yönelik pinler yer alıyor.

    Diğer taraftan 4+4/8 pin şeklinde kullanılan EPS konnektörü üzerinden yine 12v gerilimle VRM ünitesine gerekli güç sağlanırken 6+2 pinlik arayüz aracılığıyla da ekran kartı gibi ek kartlara güç sağlanacak. 4-pin Molex arayüzünün bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor ancak bulunsa da yine 12v gerilime yer verileceği aşikar.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in Comet Lake’te PCIe 4.0 desteği vermeme sebebi ortaya çıktı"

    Yeni standartla birlikte depolama birimlerine SATA güç konnektörünün de anakart üzerinden sağlanacağını ekleyelim. Son olarak halihazırda uzun yıllardır değişmeyen 24 pin ATX standartının yerini alması beklenen ATX12VO’nun pazardaki durumunu zaman gösterecek.



    https://www.techpowerup.com/263213/pure-12v-psu-standard-named-atx12vo-debuts-later-this-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 46 dk.
    Intel yan şirket açmış kesin üretim bandını kurmuştur şimdiden veya artık hangi PSU firması ile anlaştıysa artık. Çünkü performans açısından hiç bir getirisi yok.
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    Hobar 46 dk.
    Hazır değiştirmişken ve sfx psu lar 750w ı bulmuşken boyutları da küçülsün artık. Tuğla kadar olmasının anlamı kalmadı.
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    firat_kilic 47 dk.
    iyi olur. 12v tek giriş... anakart üstünde ufaltma dağıtma.. zaten laptoplar böyle çalışıyor..
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    Boragungoren 1 sa.
    Harbiden her şeyi küçültüyorlar şu psu kablolarını onu geçtim bakın onu geçtim kasanın güç açma kapatma tuşlarını takmak bile zulüm.
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    L.J 1 sa.
    20 senelik PSU bile bugun cuk diye oturuyor her bilesene cunku cok eski moda her sey. Bu da PSU ebatlarini, fiyatlarini ve kablo buyuklugunu kotu yonde etkiliyor. Yeni bir standardizasyon sart.
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    68060 1 sa.
    Zamanın bir kere daha oynamışlardı bu standratlarla 2004 yılıydı galiba; power bağlantısı, genişleme portu standartları değişmişti, komple elimizdeki parçalar eskimişti. Ancak performans artışında da bir silkelenme yaşanmıştı o dönemde. Şimdi bakıyorum i7 980x her işimi görüyor, masrafa girmek istemiyor insan, artık ddr5'e kadar böyle devam ederim.
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    YesimCirakli 1 sa.
    Çok geç bile kalındı. İş çığrından çıkmaya başlamıştı. Umarım çok kısa zamanda hayatımıza yerleşir. Hatta AMD de buna destek verir.
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    sametbilgins 1 sa. yeni yorumcu
    Tüm sürücüler 12v a çıkarsa artık doğal gaza gerek kalmaz düşünsenize bi yandan Overclock yapılmış ısı muazzam bi yandan Battlefield 15 oynuyosn
    2 Yanıt Yanıtla
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    @nano@ 1 sa. sametbilgins
    çay yapta içelim boş yapma
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    alito 1 sa. sametbilgins
    Komponent sıcaklıklarında Volt değerinin bir önemi yoktur. Çekilen akım yani Watt değeri önemlidir.
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    Bekir YENİKARAMURAT 2 sa.
    intel icat cıkaracagına islemci yapsın
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    642 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel, intel atx12vo ve
    7 etiket daha intel atx anakart güç konnektörü psu psu 24 pin güç konnektörü Güç Kaynağı Donanım Metehan Göktaş
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