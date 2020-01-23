Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor

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Geçtiğimiz CES fuarında tanıtılan FSP’nin sadece 12v sağlayan PSU’su mevcut anakartlarla uyumsuzluğu nedeniyle bir hayli ilgniç karşılanmıştı. Görünüşe göre FSP’nin tuhaf modelinin altında Intel’in yeni bir besleme yöntemini yaygınlaştırma çabası yatıyor.

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PSU yalnızca 12v gerilim üretecek

ATX12VO adı verilen standart mevcut 24 pin ATX standartının aksine anakarta yalnızca 12v gerilimi sağlıyor. 3.3v ve 5v gerilimlerinin tamamen anakart üzerinden DC-DC dönüşümü aracılığıyla sağlanacağı yeni standartta güç konnektörü da farklı. 10 pinden oluşan yeni ATX konnektöründe yalnızca 12V gerilim üzerinden beslemeye yönelik pinler yer alıyor.

Diğer taraftan 4+4/8 pin şeklinde kullanılan EPS konnektörü üzerinden yine 12v gerilimle VRM ünitesine gerekli güç sağlanırken 6+2 pinlik arayüz aracılığıyla da ekran kartı gibi ek kartlara güç sağlanacak. 4-pin Molex arayüzünün bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor ancak bulunsa da yine 12v gerilime yer verileceği aşikar.

Ayrıca Bkz. "Intel’in Comet Lake’te PCIe 4.0 desteği vermeme sebebi ortaya çıktı"

Yeni standartla birlikte depolama birimlerine SATA güç konnektörünün de anakart üzerinden sağlanacağını ekleyelim. Son olarak halihazırda uzun yıllardır değişmeyen 24 pin ATX standartının yerini alması beklenen ATX12VO’nun pazardaki durumunu zaman gösterecek.

https://www.techpowerup.com/263213/pure-12v-psu-standard-named-atx12vo-debuts-later-this-year

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