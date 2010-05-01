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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, Intel işlemciler için yeni amiral gemisini duyurdu: Big Bang XPower X58

9 yıl
13,8b
1
30
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, Intel işlemciler için yeni amiral gemisini duyurdu: Big Bang XPower X58
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MSI yüksek performans tutkunları için hazırladığı Big Bang serisi yeni anakart modeli XPower X58'i duyurdu. Intel X58 yonga setini kullanan ve LGA1366 formundaki Core i7 900 işlemcilere destek sunan yeni anakart, kaslı görünümü ve güçlü özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde 6 adet DIMM slotı bulunan ve 24GB'a kadar yüksek hızda üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, tam 6 adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve ATi tarafında Crossfire X, Nvidia tarafında ise SLI teknolojileri için farklı ekran kartı konfigürasyonlarına olanak tanıyabiliyor.

Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Big Bang XPoqwer X58'de, 16 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. Hi-c Cap ve uzun ömürlü Japon kapasitörlerle donatılan anakart, SuperPipe soğutma sistemine ve APS aktif faz yönetimi teknolojisine de sahip.

OC Genie adı verilen teknoloji ile amatör kullanıcılara tek butonla hız aşırtma olanağı tanıyan anakart, V-Check voltaj okuma noktalarıyla profesyonel kullanıcıların, multimetre ile donanımsal voltaj kontrolü yapabilmesine olanak tanıyor. Yüksek performanslı işlemcilerle yapılacak hız aşırtma denemeleri için üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunan anakart Siyah renkli baskılı devresi ve komponent dizilimiyle de dikkat çekiyor.

Marvell tarafından geliştirilen kontrolcü sayesinde SATA-III ( iki adet port ) ve NEC tarafından geliştirilen host kontrolcüsü sayesinde USB ( iki adet port ) desteğine sahip olan Big Bang XPower X58'de ayrıca 6 adet SATA-II portuna ve çok sayıda USB 2.0 konnektörüne yer verildiğini görüyoruz.

Çift Gigabit Ethernet, FireWire portu, DeBUG LED ve PCIe x1 ara birimini kullanan, Creative EAX 5.0 destekli Quantum Wave ses kartına sahip olan MSI'ın yeni amiral gemisi XPower X58, ön-sipariş listelerine 300 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.

MSI, Intel işlemciler için yeni amiral gemisini duyurdu: Big Bang XPower X58
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MSI, Intel işlemciler için yeni amiral gemisini duyurdu: Big Bang XPower X58
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MSI, Intel işlemciler için yeni amiral gemisini duyurdu: Big Bang XPower X58
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mute3523 8 yıl
O ANAKARTA 6 TANE EKRAN KARTI TAKILIR AMA EVGA TAKICAN GTX 480.http://www.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=015-P3-1489-AR&family=GeForce 400 Series Family
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TuVNeRa 9 yıl

fx57

Marvell tarafından geliştirilen kontrolcü sayesinde SATA-III ( iki adet port ) ve NEC tarafından geliştirilen host kontrolcüsü sayesinde USB ( iki adet port ) desteğine sahip olan Big Bang XPower X58'de...



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leech 9 yıl

TuVNeRa


fx57

Marvell tarafından geliştirilen kontrolcü sayesinde SATA-III ( iki adet port ) ve NEC tarafından geliştirilen host kontrolcüsü sayesinde USB( iki adet port ) desteğine sahip olan Big Bang XPower X58'de...






USB 3.0 olucak orası..
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Evren 9 yıl
Su an ud7 var memnunum ama yakında UD9 cıkıcak bı o zaman gorusuruz :)
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DH Misafiri 9 yıl
abi benim bunlara hevesim vardı ama fiyatlar bu kadar uçuk olunca insan soğuyor buz gibi oldum bir anda :)
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FasTBoY 9 yıl
Tek slot ekran kartı kullansada en fazla 4 ekran kartını bağlayıp görüntü alabiliyoruz bildiğim kadarıyla.
Hadi 1 tanede physx için olsun, etti 5 tane. Her halükarda 1 tane slot boş kalacak.
MSI çoklu ekran kartı kurulumunda isteğe göre istenilen slota takılsın diye hazırlamış kısaca ama en üst slotu keşke PCI-Exp X1 değilde X16 slotu yapsalarmıştı.

Onun dışında gayet güzel olmuş.
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BlackBeasT 9 yıl
Şaka heralde 6 PCI-ex slotu var deniyor 2 tane E.kartı takılnca geriye kullanıcak PCI-ex slotu kalmıyor.Bumudur Amiral gemisi Bakir pipet ve sogutucu eklemışler şekilden başka 1 sey değil 300$ geç 30$ verlmez
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Mr. Decent 9 yıl

CoolMnaiaC

Şaka heralde 6 PCI-ex slotu var deniyor 2 tane E.kartı takılnca geriye kullanıcak PCI-ex slotu kalmıyor.Bumudur Amiral gemisi Bakir pipet ve sogutucu eklemışler şekilden başka 1 sey değil 300$ geç 30$ verlmez


Alttaki cevabıma bakabilirsin :)

rert

blacksmoke

6 tane pci ex. olsa ne farkeder sonuçta resimde görüldüğü üzere en fazla 2 tane kart sığıyor



Eğer ekran kartını su soğutma sistemli takacaksa,veya pasif soğutma olacaksa,oraya 6 tane ekran kartı sığar


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ensaronline 9 yıl
Uçuk bi kart.
Ama msi i serüveninden bu yana (17-i5..) çok yol katetmiş. Mütiş işler çıkarıyor.
Tabi şahsen türkiyede satılsa bile bi kaç alıcı olabilir en fazla diye düşünüyorum.
Ama uçuk işleri sevenler için on numara kart.
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DH Misafiri 9 yıl
Oradaki 6 tane x16 yuvasına iki tane hd5870 taksan 4 yuva kafadan gider zaten. Kalan iki yuvaya da bir tane pcı exp uyumlu creative ses kartı ve yine pcı exp uyumlu bir tv kartı takarsın. Ama o zamanda x16 - x16 hızında çalışan hd5870 lerin hızı etkilenir mi bilmiyorum. Belki x16 - x8 hızına düşebilir. Galiba bu konuyu kimse bilmiyor. Farklı başlıklarda kaç defa sordum, kimse cevap yazmadı. Yok mu bu konuda bilgisi olan Allah aşkına...?!?!?!
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ayzer 9 yıl
PCI sız eksiklik olsada süper bir anakart
ama
şimdi bunu alırsın
intel yeni işlemciyi 1365 pin yapar
sende çöpe atarsın :)
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renklem 9 yıl
o cengaver 800 TL'den pahalı
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No Way Out 9 yıl

renklem

o cengaver 800 TL'den pahalı

Zaten başlıkda ki anakart daha iyi, millet kartın tipine bakıp yorum yapıyor, işte ASUS'un piyasayı ele geçirmesinin nedeni; insanların cahilliğinden beslenmesi.
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Lacano 9 yıl
Kim ne derse desin aşağıdaki cengaverin yanında sönük kalıyor...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Zero Limit 9 yıl
6 tane pci ex. olsa ne farkeder sonuçta resimde görüldüğü üzere en fazla 2 tane kart sığıyor
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Furkan* 9 yıl

Lacano

Kim ne derse desin aşağıdaki cengaverin yanında sönük kalıyor...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Bunun üstüne tasarım tanımam
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