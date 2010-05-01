MSI, Intel işlemciler için yeni amiral gemisini duyurdu: Big Bang XPower X58

MSI yüksek performans tutkunları için hazırladığı Big Bang serisi yeni anakart modeli XPower X58'i duyurdu. Intel X58 yonga setini kullanan ve LGA1366 formundaki Core i7 900 işlemcilere destek sunan yeni anakart, kaslı görünümü ve güçlü özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde 6 adet DIMM slotı bulunan ve 24GB'a kadar yüksek hızda üç kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, tam 6 adet PCIe x16 slotuyla geliyor ve ATi tarafında Crossfire X, Nvidia tarafında ise SLI teknolojileri için farklı ekran kartı konfigürasyonlarına olanak tanıyabiliyor.

Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Big Bang XPoqwer X58'de, 16 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. Hi-c Cap ve uzun ömürlü Japon kapasitörlerle donatılan anakart, SuperPipe soğutma sistemine ve APS aktif faz yönetimi teknolojisine de sahip.

OC Genie adı verilen teknoloji ile amatör kullanıcılara tek butonla hız aşırtma olanağı tanıyan anakart, V-Check voltaj okuma noktalarıyla profesyonel kullanıcıların, multimetre ile donanımsal voltaj kontrolü yapabilmesine olanak tanıyor. Yüksek performanslı işlemcilerle yapılacak hız aşırtma denemeleri için üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunan anakart Siyah renkli baskılı devresi ve komponent dizilimiyle de dikkat çekiyor.

Marvell tarafından geliştirilen kontrolcü sayesinde SATA-III ( iki adet port ) ve NEC tarafından geliştirilen host kontrolcüsü sayesinde USB ( iki adet port ) desteğine sahip olan Big Bang XPower X58'de ayrıca 6 adet SATA-II portuna ve çok sayıda USB 2.0 konnektörüne yer verildiğini görüyoruz.

Çift Gigabit Ethernet, FireWire portu, DeBUG LED ve PCIe x1 ara birimini kullanan, Creative EAX 5.0 destekli Quantum Wave ses kartına sahip olan MSI'ın yeni amiral gemisi XPower X58, ön-sipariş listelerine 300 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.