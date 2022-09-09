Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI mini LED ekranlı dizüstü modelini duyurdu

    MSI Prestige 16 dizüstü modeli mini LED ekranı ile daha derin ve parlak renkler sunabiliyor. GeForce RTX 3050 Ti ile hem profesyonellere hem de oyunculara hitap ediyor. 
    Oy Ver

    MSI Prestige 16 özellikleri ve fiyatı

    Dizüstü bilgisayar dünyasında mini LED teknolojisi giderek daha fazla kendisine yer bulmaya başladı. Daha canlı görüntülere imkân tanıyan mini LED teknolojisini son olarak yeni MSI Prestige 16 dizüstü bilgisayarı kullanıyor.

    MSI Prestige 16 özellikleri ve fiyatı

    MSI Prestige-16-A12UD-098 model numarasıyla satılacak olan dizüstü modeli 16 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde mini LED ekrana sahip. Küçük ve bağımsız mini aydınlatma bölgeleri sayesinde çok daha derin ve parlak renkler elde edilebiliyor. Bu sayede ekrana HDR 1000 sertifikası verilmiş.

    Intel Core i7-1280P işlemciden gücünü alan modelde ister Intel Xe dahili grafikler isterseniz de GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 32GB LPDDR5 RAM bellek yanında 1TB NVMe SSD yer alıyor.

    Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, microSD kart okuyucu, 2 adet Thunderbolt 4 bağlantısı, HDMI ve USB 3.2 Tip-A bağlantıları mevcut. Toplamda 10 saat 30 dakikaya kadar kullanılabilen dizüstü 16.85mm kalınlık değerine sahip. MSI Prestige 16 dizüstü bilgisayarı için 2089$ fiyat etiketi mevcut.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız