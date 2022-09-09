MSI mini LED ekranlı dizüstü modelini duyurdu

Dizüstü bilgisayar dünyasında mini LED teknolojisi giderek daha fazla kendisine yer bulmaya başladı. Daha canlı görüntülere imkân tanıyan mini LED teknolojisini son olarak yeni MSI Prestige 16 dizüstü bilgisayarı kullanıyor.

MSI Prestige 16 özellikleri ve fiyatı

MSI Prestige-16-A12UD-098 model numarasıyla satılacak olan dizüstü modeli 16 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlüğünde mini LED ekrana sahip. Küçük ve bağımsız mini aydınlatma bölgeleri sayesinde çok daha derin ve parlak renkler elde edilebiliyor. Bu sayede ekrana HDR 1000 sertifikası verilmiş.

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Intel Core i7-1280P işlemciden gücünü alan modelde ister Intel Xe dahili grafikler isterseniz de GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 32GB LPDDR5 RAM bellek yanında 1TB NVMe SSD yer alıyor.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, microSD kart okuyucu, 2 adet Thunderbolt 4 bağlantısı, HDMI ve USB 3.2 Tip-A bağlantıları mevcut. Toplamda 10 saat 30 dakikaya kadar kullanılabilen dizüstü 16.85mm kalınlık değerine sahip. MSI Prestige 16 dizüstü bilgisayarı için 2089$ fiyat etiketi mevcut.

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MSI Prestige 16 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı