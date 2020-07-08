MSI patronu yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti

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Bilgisayar donanımları konusunda dünyanın önde gelen firmalarından MSI bu hafta elim bir olay yaşadı. Firmanın patronluğunu yürüten Charles Chiang talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybetti.

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Üzücü olay

Tayvan’dan gelen haberlere göre geçen yılın başlarında MSI firmasının patronluk koltuğunu devralan 56 yaşındaki Charles Chiang; merkez binanın yedinci katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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Saat 14.00 sularında meydana gelen olayda; özel güvenlik görevlilerinin garaj kısmından gelen çığlık üzerine oraya doğru yöneldikleri ve Chiang’ı yerde yatarken gördükleri ifade ediliyor. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Chiang ne yazık ki kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmış durumda. Chiang yaklaşık 20 senedir MSI bünyesinde görev yapıyordu ve masa üstü bölümünün şefi iken CEO görevine getirilmişti.

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