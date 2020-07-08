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    MSI patronu yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti

    Geçen yıldan bu yana MSI firmasının CEO görevinde olan 56 yaşındaki Charles Chiang, merkez binasının yedinci katından düşerek talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti.
    1 gün
    25,7b
    14
    48
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    MSI patronu yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti
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    Bilgisayar donanımları konusunda dünyanın önde gelen firmalarından MSI bu hafta elim bir olay yaşadı. Firmanın patronluğunu yürüten Charles Chiang talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybetti.

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    Üzücü olay

    Tayvan’dan gelen haberlere göre geçen yılın başlarında MSI firmasının patronluk koltuğunu devralan 56 yaşındaki Charles Chiang; merkez binanın yedinci katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.

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    Saat 14.00 sularında meydana gelen olayda; özel güvenlik görevlilerinin garaj kısmından gelen çığlık üzerine oraya doğru yöneldikleri ve Chiang’ı yerde yatarken gördükleri ifade ediliyor. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan Chiang ne yazık ki kurtarılamadı.

    Güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmış durumda. Chiang yaklaşık 20 senedir MSI bünyesinde görev yapıyordu ve masa üstü bölümünün şefi iken CEO görevine getirilmişti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V4LKyR 1 gün en beğenilen
    Hayırdır 56 senedir düşmedi de neden öyle birden düştü şimdi?
    3 Yanıt Yanıtla +40
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    VaporWave (Emre ) 1 gün V4LKyR
    Bu nasıl soru ya armut mu bu daldan mı düşüyor amk nxndnfmdmkdkfmdmdkdmdmsmmxmdmfngmdmxmxk
    Yanıtla +30
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    haruncic3k (Harun Çiçek) 23 sa. V4LKyR
    Ceo adaylarına sormak lazım
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    M0meNtS (Ertuğrul Çolakçı) 23 sa. V4LKyR
    Bence de, bi iş var.
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 1 gün
    Ortada bir ölüm söz konusu, yorumlardaki ciddiyetsizliğe bak..
    Yanıtla +39
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    VaporWave (Emre ) 1 gün V4LKyR
    Bu nasıl soru ya armut mu bu daldan mı düşüyor amk nxndnfmdmkdkfmdmdkdmdmsmmxmdmfngmdmxmxk
    Yanıtla +30
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    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jam Gaming 4 sa.
    toprağı bol olsun
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    por favor (ssena arıkuşu) 4 sa.
    Fotoğraftaki adam en aşağı 70 yaşında. 56 nasıl oluyor anlamadım.
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    patientx (Hasan Aslan) 5 sa.
    Akıllara bilimum hong kong mafya filmlerindeki infaz sahnelerini getiriyor.
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    DH Misafiri 6 sa.
    CEO demek Patron demek değildir öğrenemediniz
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 8 sa.
    CEO mu, patron mu?
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    lAlsterl (Alstar ) 15 sa.
    Mr.robotda buna benzer bir sahne vardi, başligi gorunce aklima direk o geldi.Altinda vardir bir sey. Bence yazar bir arkadaş Ekşi Sözluge konu acsin, 1 saate çozerler.
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    Morichannn (Akın Özer) 16 sa.
    Şaibeli
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    tobepeople 16 sa. (düzenlendi)
    Eskiden MSI herkesin alabileceği F/P ürünleri satardı : Yıllardır böyle hiçbir ürününü göremedim; Bu CEO'da beceremedi belli ki ,sonrada vurdular tekmeyi. Zaten 56 Yaşına kadar yaşamış adam, hem de MSI gibi bir şirkete kadar da CEO olarak yükselmiş. Bizim gibi ömrünü asgari ücretle sürünerek harcamamış, hayatı yaşamış bu adam. Ben de onun gibi zengin yaşayıp o yaşta ölsem mutlu ölürdüm! O yaşa kadar yaşayıp 10 defa 1 haftalık tatile gidebileceğimi bile sanmıyorum(Yarı yaşını geçtim bu arada adamın)! Şimdiye kadar bir defa tatile gidebildim, o da 3 günlüğüne, bu da hayat mı a.q ölsem kurtulurum herhalde!
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    lAlsterl (Alstar ) 15 sa. tobepeople
    Bılader sen neden durduk here bunalima soktun ki kendini. Ne mutlu olmesi awk adama ucan tekme atip dusurmusler,gormuyor musun ciglik sesiyle dolusmus millet. Bir de bu japonlarin cigligi garip olur garibim ne feryat cekmistir. Allah taksitini affetsin
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    Guaddro (Burak F.T ) 17 sa.
    Suikasttir başka ne olacaktı bu zamana kadar düşmemiş şimdi neden düşsün
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 18 sa.
    üzücü
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    25722 kez okundu.
    39 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    msi, Charles Chiang ve Donanım
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