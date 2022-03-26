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    MSI Prestige 2022 dizüstü serisi estetiğe odaklanıyor

    MSI Prestige 2022 serisinde MSI Prestige 14, MSI Prestige 14 Evo ve MSI Prestige 15 dizüstü modelleri yer alıyor. On ikinci nesil Intel işlemciler ve GeForce ekran kartları seçenek olarak sunulmuş.
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    MSI Prestige 2022
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    Dizüstü pazarında estetik ve performansı bir araya getiren MSI Prestige serisi 2022 yılına da iddialı girdi. On ikinci nesil Intel Core i7 seviyesine kadar işlemci ve GeForce RTX serisi ekran kartı seçenekleri yanında temel özellikleri de dikkat çekiyor.

    MSI Prestige 2022 serisi neler sunuyor?

    Prestige serisi tasarlanırken estetik ön planda tutuldu. Hem Prestige 15 hem de Prestige 14 modelleri ince ve hafif kasa dizaynı ile taşınabilirliği öne çıkarırken termal özellikleri de dikkat çekiyor.

    Yüksek çözünürlüklü ses özellikleri, DTS teknolojisi ile birleşiyor ve yüksek bitrate değerleri ile kayıpsız bir müzik keyfi yaşamanızı sağlıyor. True Pixel teknolojisi çok daha gerçekçi ve doğruluk oranı yüksek renkler üretirken yüz tanıma veya parmak izi ile de şifre girmeye gerek kalmadan daha hızlı oturum açabilirsiniz.

    MSI Prestige 2022 serisi 3 farklı dizüstü modeli ile geliyor. Tüm modellerde on ikinci nesil Intel Core i7 seviyesine kadar işlemci seçenekleri, Thunderbolt 4 desteği, kızıl ötesi destekli web kamera, 2 adet hoparlör gibi özellikler ortak olarak sunuluyor. Batarya, ekran ve ekran kartı seçenekleri ile farklılaşıyor.

    MSI Prestige 14 özellikleri

    • 14 inçlik Full HD ekran
    • 16GB LPDDR4x RAM
    • 1 adet PCIe Gen4 NVMe SSD
    • Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675
    • GeForce RTX 3050/GTX 1650 4GB
    • 52Whr batarya
    • 100W USB Tip-C PD hızlı şarj

    MSI Prestige 14 Evo özellikleri

    • 14 inçlik Full HD ekran
    • 16GB LPDDR4x RAM
    • 1 adet PCIe Gen4 NVMe SSD
    • Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675
    • 52Whr batarya
    • 65W USB Tip-C PD hızlı şarj

    MSI Prestige 15 özellikleri

    • 15.6 inçlik Full HD/4K ekran
    • 32GB LPDDR4x RAM
    • 1 adet PCIe Gen4 NVMe SSD+1 adet PCIe Gen3 NVMe SSD
    • GeForce RTX 3050 Ti/GTX 1650 4GB
    • 82Whr
    • 100W USB Tip-C PD hızlı şarj
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 2 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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