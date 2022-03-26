MSI Prestige 2022 dizüstü serisi estetiğe odaklanıyor

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Dizüstü pazarında estetik ve performansı bir araya getiren MSI Prestige serisi 2022 yılına da iddialı girdi. On ikinci nesil Intel Core i7 seviyesine kadar işlemci ve GeForce RTX serisi ekran kartı seçenekleri yanında temel özellikleri de dikkat çekiyor.

MSI Prestige 2022 serisi neler sunuyor?

Prestige serisi tasarlanırken estetik ön planda tutuldu. Hem Prestige 15 hem de Prestige 14 modelleri ince ve hafif kasa dizaynı ile taşınabilirliği öne çıkarırken termal özellikleri de dikkat çekiyor.

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Yüksek çözünürlüklü ses özellikleri, DTS teknolojisi ile birleşiyor ve yüksek bitrate değerleri ile kayıpsız bir müzik keyfi yaşamanızı sağlıyor. True Pixel teknolojisi çok daha gerçekçi ve doğruluk oranı yüksek renkler üretirken yüz tanıma veya parmak izi ile de şifre girmeye gerek kalmadan daha hızlı oturum açabilirsiniz.

MSI Prestige 2022 serisi 3 farklı dizüstü modeli ile geliyor. Tüm modellerde on ikinci nesil Intel Core i7 seviyesine kadar işlemci seçenekleri, Thunderbolt 4 desteği, kızıl ötesi destekli web kamera, 2 adet hoparlör gibi özellikler ortak olarak sunuluyor. Batarya, ekran ve ekran kartı seçenekleri ile farklılaşıyor.

MSI Prestige 14 özellikleri

14 inçlik Full HD ekran

16GB LPDDR4x RAM

1 adet PCIe Gen4 NVMe SSD

Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675

GeForce RTX 3050/GTX 1650 4GB

52Whr batarya

100W USB Tip-C PD hızlı şarj

MSI Prestige 14 Evo özellikleri

14 inçlik Full HD ekran

16GB LPDDR4x RAM

1 adet PCIe Gen4 NVMe SSD

Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675

52Whr batarya

65W USB Tip-C PD hızlı şarj

MSI Prestige 15 özellikleri

15.6 inçlik Full HD/4K ekran

32GB LPDDR4x RAM

1 adet PCIe Gen4 NVMe SSD+1 adet PCIe Gen3 NVMe SSD

GeForce RTX 3050 Ti/GTX 1650 4GB

82Whr

100W USB Tip-C PD hızlı şarj

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MSI Prestige 2022 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri