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    MSI Summit serisi on ikinci nesil Intel işlemcilerle güncellendi

    MSI Summit 2022 dizüstü serisi içerisinde Summit E13 Flip Evo, Summit E14 Flip Evo, Summit E14 Evo, Summit E16 Flip Evo ve Summit E16 Flip modelleri yer alıyor. 
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    MSI Summit 2022 serisi iş ve üretkenliğe odaklanıyor
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    MSI markasının en süt sınıf iş ve üretkenlik dizüstü modellerinden oluşan Summit serisi yeni nesil Intel işlemcilerle güncellenirken yeni bir model daha eklendi. 5 farklı model arasında 4 tanesi dokunmatik ve dönebilir ekranlı iken 1 tanesi de standart tasarımda.

    MSI Summit serisi başarıya odaklanıyor

    MSI Summit serisinde Tobii Aware güvenliğine sahip ekran, kullanıcının uzaklaştığı anlarda bulanıklaşarak verilerinizi meraklı gözlerden koruyor. Dahili Tile teknolojisi ile Summit laptopunuzu yakından ya da uzaktan aktifleştirebilirsiniz.

    Yeni modellerde on ikinci nesil Core i7’ye kadar işlemci seçenekleri yer alıyor. 16GB çift kanal LPDDR5 bellek, Intel Xe dahili grafikler, 1 adet PCIe Gen 4 NVMe SSD, Full HD ve kızıl ötesi destekli web kamera, Intel Killer WiFi 6E, Bluetooth 5.2, 2x2W hoparlör, parmak izi okuyucu, 2 adet Thunderbolt girişi, USB Tip-C üzerinden 65W destek ortak özellikler arasında. Sadece 16 inçlik model biraz daha üst özelliklere sahip.

    MSI Summit E16 FlipMSI Summit E16 Flip
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    MSI Summit 2022 ekran ve diğer seçenekler şu şekilde:

    • Summit E13 Flip Evo - 1920x1200 piksel dokunmatik IPS ekran, 120Hz tazeleme, 72Whr batarya
    • Summit E14 Flip Evo - 2880x1800 piksel dokunmatik IPS ekran, 72Whr batarya
    • Summit E14 Evo - 1920x1200 piksel IPS ekran, 72Whr batarya
    • Summit E16 Flip Evo - 1920x1200 piksel dokunmatik IPS ekran, 165Hz tazeleme, 82Whr batarya,
    • Summit E16 Flip - 2560x1600 piksel dokunmatik IPS ekran, 165Hz tazeleme, 82Whr batarya, 32GB LPDDR5 RAM, GeForce RTX 3050/3050 Ti 4GB
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 7 dakika önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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