MSI Radeon HD 5770 v2 modelini lanse etti

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AMD-ATi'nin soğutucu değişikliğine giderek yeniden tasarladığı Radeon HD 5770 referans tasarımı için firmaların model çalışmaları gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Sapphire, HIS ve PowerColor gibi firmalardan sonra MSI tarafından hazırlanan Radeon HD 5770 v2 de resmi olarak anons edildi. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, 800x paralel işlem birimine, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Crossfire teknolojisiyle çoklu ekran kartı, Eyefinity teknolojisiyle de çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan yeni model, standart saat hızlarıyla geliyor.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı, 6-pin PCIe güç konnektörüyle geliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle GPU tabanlı video hızlandırma desteği sunan ekran kartında çift DVI ,HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. MSI Radeon HD 5770 v2'nin Avrupa'dan 120 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.