MSI Radeon HD 5870 Lightning ile 3DMark 2006 dünya rekoru el değiştirdi

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MSI'ın bir süredir merakla beklenen özel tasarımlı Radeon HD 5870 Lightning modeli, firmanın iddia ettiği gibi hız aşırtma rekorlarıyla geliyor. 15 fazlı özel tasarımı, 10 katmanlı baskılı devresi, hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek saat hızlarında kararlılıktan taviz vermemek adına kullanılan Hi-c Cap ve kalite çıtası yüksek diğer komponentleriyle yüksek performans segmentinde MSI'ın yeni amiral gemisi olması beklenen Radeon HD 5870 ile dünyaca ünlü hız aşırtmacı hipro5, yeni bir rekora imza attı.

Sıvı Azot kullanılarak "ekstrem" koşullarda gerçekleştirilen hız aşırtma denemelerinde, MSI Radeon HD 5870'in grafik işlemci çalışma frekansı 1404MHz'e ve bellek hızı da 5508MHz'e çıkartıldı. 5548MHz'de çalıştırılan Core i7 975 Extreme Edition işlemcisinin eşlik ettiği çalışma ile 3DMark 2006'da yeni dünya rekorunu getiren 34266 puanlik skora da imza atılmış oldu. Resmi satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen MSI Radeon HD 5870 Lightning'in fiyatı ise henüz netleşmedi.

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