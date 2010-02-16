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MSI Radeon HD 5870 Lightning ile 3DMark 2006 dünya rekoru el değiştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Radeon HD 5870 Lightning ile 3DMark 2006 dünya rekoru el değiştirdi
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MSI'ın bir süredir merakla beklenen özel tasarımlı Radeon HD 5870 Lightning modeli, firmanın iddia ettiği gibi hız aşırtma rekorlarıyla geliyor. 15 fazlı özel tasarımı, 10 katmanlı baskılı devresi, hız aşırtma ile ulaşılacak yüksek saat hızlarında kararlılıktan taviz vermemek adına kullanılan Hi-c Cap ve kalite çıtası yüksek diğer komponentleriyle yüksek performans segmentinde MSI'ın yeni amiral gemisi olması beklenen Radeon HD 5870 ile dünyaca ünlü hız aşırtmacı hipro5, yeni bir rekora imza attı.

Sıvı Azot kullanılarak "ekstrem" koşullarda gerçekleştirilen hız aşırtma denemelerinde, MSI Radeon HD 5870'in grafik işlemci çalışma frekansı 1404MHz'e ve bellek hızı da 5508MHz'e çıkartıldı. 5548MHz'de çalıştırılan Core i7 975 Extreme Edition işlemcisinin eşlik ettiği çalışma ile 3DMark 2006'da yeni dünya rekorunu getiren 34266 puanlik skora da imza atılmış oldu. Resmi satışına önümüzdeki haftalarda başlanması beklenen MSI Radeon HD 5870 Lightning'in fiyatı ise henüz netleşmedi.

MSI Radeon HD 5870 Lightning ile 3DMark 2006 dünya rekoru el değiştirdi
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ogkasa 9 yıl
arkadaşım lighting yapan tek soğutucusu deilki. Orda kullanılan komponentler felan hepsi normal bir 5870 dekinden daha kaliteli ve hız aşırtmaya elverişli. Lighting yapan bir diğer özellikte bu. Bu kartların gpu ları özel seçiliyor.
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cemoli78 9 yıl
resme bakınca çöplük gibi duruyor ama milyarlık malzeme var. öteki taraftan ise böyle bir sistemi masaüstü olarak kullanmak istemem doğrusu:)))
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barisdragon 9 yıl
Ben bu işi anlamadım bu kartı Lightning yapan soğutucusu değil mi? Soğutucuyu söküp test yapınca Lightning ile ilgisi kalmıyor
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sdbz 9 yıl
İşte bu kartın CF skorlarını merak ediyorum.
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Kraven 9 yıl

fx57
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Oha yanlız
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DavutGENC 9 yıl
ati ya düşüncelerim deyişti
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alperen_69 9 yıl
Hem nvidia hemde ati kullanan biri olarak yani tarafsız gözden bakarsak bu sefer ati gerçekten iyi gidiyor
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escape0121 9 yıl
34 bin off istanbulun plakasına ulaşmış:D
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Permanent. 9 yıl
Helal olsun ATI'ye




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CoreXXX 9 yıl
34 bin off istanbulun plakasına ulaşmış:D
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DH Misafiri 9 yıl
masa çöplük gibi:))
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Man From Atlantis 9 yıl
arkadaki iki psu paralel çalışıyor sanırım
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Batuist 9 yıl
peki bu skor 5970 ile daha fazla olmuyor mu??
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No Way Out 9 yıl

Batuist

peki bu skor 5970 ile daha fazla olmuyor mu??


Onlar çift GPU'lu kart modellere giriyor HWBOT'ta tek, iki, üç kart olarak ayrılır hem default ayarlarda i7 920 ile 5970 28k filan alıyor.
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sahafiec 9 yıl
...
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Like a Sir 9 yıl
"MSI Radeon HD 5870'in grafik işlemci çalışma frekansı 1404MHz'e ve bellek hızı da 5508MHz'e çıkartıldı. "
hey maş.:D
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No Way Out 9 yıl
Bu kart gerçekten inanılmaz eğer Fermi cıktıktan sonra 700 YTL olursa almayı düşünüyorum, tam sınırları zorlamalık kart.
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