MSI Trident 3 Arctic oyuncu kasası yenilendi

Tam Boyutta Gör

MSI’ın kompakt bilgisayar kasası içerisine oyuncu donanımlarını sığdırdığı Trident 3 Arctic serisi yenilendi. MSI dokuzuncu nesil Intel işlemcilere devam ederken ekran kartı tarafında biraz çıta yükselmiş.

İlginizi Çekebilir

Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası

MSI Trident 3 Arctic özellikleri

Teknoloji fuarlarının yenilikçilik ödüllerini kimselere kaptırmayan MSI Trident 3 Arctic bilgisayarı 97.56mm x 251.35mm x 353.73mm şeklinde kompakt ölçülere sahip. Dikey ve yatay kullanılabilen kasa köşe kısmında şık bir aydınlatmaya sahip.

Ayrıca Bkz. "iPhone 8 üretimi sona eriyor"

Yenilenen kasada bu kez grafik birimi olmayan Intel Core i7-9700F işlemcisi yer alırken ekran kartı tarafında da NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER modeline yer verilmiş. Işın izleme olmasa da 1440p akıcı oyun kullanıcıları tatmin edecektir.

Intel H310C tabanlı bir anakart kullanan kasa 16GB DDR4 2666MHz RAM bellek, 512GB NVMe SSD ve 1TB HDD depolama belleği sunuyor. Bağlantı tarafında ise 2 adet VR-LINK için HDMI portu, 2 adet standart HDMI portu, USB 3.1, USB 2.0, Ethernet, DP portları kasanın ön ve arkasına yayılmış. Henü yeni MSI Trident 3 Arctic için bir fiyat yok ancak ülkemizde 8000TL-9000TL bandında yer alıyordu.

https://www.techpowerup.com/265867/msi-releases-the-trident-3-arctic-gaming-pc-8-core-intel-core-i7-9700f-and-nvidia-geforce-gtx-1660-super

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.