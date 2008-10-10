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MSI Wind U120 gün ışığına çıktı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,7b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Wind U100 modeliyle netbook pazarına giren MSI'ın bir süredir merakla beklenen Wind U120 modeli de göründü. Wind 2 olarak tanımlanan yeni model daha önce kulllanıma sunulan Wind U100 modelinde olduğu gibi 1.6GHz'de görev yapan tek çekirdekli Atom işlemcisini kullanıyor ve 10" ekran ile geliyor.

Netbook segmentinde yer alan maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarda 1GB sistem belleği bulunuyor. 120GB'lık sabit diske sahip olduğu belirtilen sistemin 20GB ve 40GB'lık SSD'ler ile satın alınabileceği de ifade ediliyor. Entegre internet kamerası bulunan U120 modelinde ayrıca çoklu kart okuyucu ve HSDPA desteği de mevcut.

İşletim sistemi olarka Windows XP Home Edition'ı kullanması ve önümüzdeki aylarda pazara sunulması beklenilen dizüstü bilgisayarın 600$ seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.


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KingpinTR 11 yıl
çok pAHALI
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Trecc11 11 yıl
evet birazcık pahalı gibi
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Knisath 11 yıl
Özelliklerine göre pahalı bir ürün bence.
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