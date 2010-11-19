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MSI yeni panel bilgisayarı Wind Top AP2000'i duyurdu

8 yıl
6,5b
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5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni panel bilgisayarı Wind Top AP2000'i duyurdu
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, panel bilgisayar ailesine yeni modeller eklemeyi sürdürüyor. Firma yaptığı açıklama ile Wind Top serisinin yeni üyesi AP2000'i duyurdu. Kurumsal müşteriler için ofis ve iş ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanan sistem, Intel platformunu kullanıyor. 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde 20-inç ekrana sahip olan ve isteğe bağlı olarak tekli dokunmatik desteği ile alınabilen sistem, 2GHz'de çalışan Pentium 6100 işlemcisinden güç alıyor. Ekran kartı olarak Intel'in entegre grafik çözümünü kullanan ve 2GB bellek kapasitesiyle gelen sistemde, 320GB kapasiteli sabit diske yer veriliyor.

Optik sürücü olarak DVD yazıcının eşlik ettiği Wind Top AP2000, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, 1.3MP çözünürlüğünde internet kamerası ve 3 Watt kapasiteli iki adet hoparlör gibi donanım özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Restoran ve Otellerdeki resepsiyon masaları gibi ticari ortamlarda kullanıma ideal olduğu belirtilen sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor.

Yakında satışa sunulması beklenen MSI Wind Top AP2000'in fiyatı ise açıklanmadı.

MSI yeni panel bilgisayarı Wind Top AP2000'i duyurdu
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Batuist 8 yıl
evet çoğu işyeri için donanım yeterli düzeyde ve ekstra kablo kasa vs. gibi bir ton karmaşadan sizi kurtarması ise bu cihazları apayrı bir boyuta taşıyor..
Birde ev kullanıcıları için daha iyi donanıma sahip versiyonları yapsalar aslında güzel olcak (belki vardırda haberlere çıkmıyor olabilir)
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CrySystem 8 yıl
Fatura ödeme noktaları ve bu tür işyerleri için harika çözüm ...
Fiyatı Notebooklara göre kıyaslarsak nasıl olduğu daha da güzel olacaktı ...
Teşekkürler @fx57
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