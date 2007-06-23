MSI'dan G33 yonga setli anakart: G33 Neo-F

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Intel'in kod adı Bearlake olan yeni nesil 3 serisi yonga seti ailesinin piyasaya çıkacak entegre grafik işlemcili ilk yonga seti G33 olacak. G33 yonga seti ICH9 serisi güney köprüsü ile gelecek. Yonga setine sahip anakartlar Intel'in LGA775 formundaki güncel işlemcilerinin yanı sıra 22 Temmuz'da çıkması beklenen ve "Conroe Refresh" olarak ta bilinen 1333MHz fsb'ye sahip işlemcilerin yanı sıra yılın son çeyreğinde veya gelecek yılın hemen başında piyasaya girmesi beklenen 45nm üretim teknolojisine sahip çift ve dört çekirdekli Yorkfield/Wolfdale işlemcileri ile de uyumlu olacak. MSI'ın yeni anakartı G33 Neo-F firmanın Neo-F serisinden çıkan en yeni anakartlardan biri. Anakart Neo-F serisinin diğer modellerinden de aşina olduğumuz üzere kırmızı renkli PCB'ye sahip. Kuzey ve güney köprüsü pasif soğutma ile soğutulan MSI G33 Neo-F'in dikkat çeken noktalarından biri ise bellek slotları oluyor. Zira 4 adet DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar DD-8 800/677/533MHz bellek desteği veren anakartın DIMM slotları alışılanın aksine birbirine paralel olarak durmuyorlar.Sahip olduğu G33 yonga seti sayesinde Intel'in netegre GMA X3100 grafik işlemcisi ile birlikte gelen anakart ayrıca harici bir ekran kartı kullanmak isteyenler için 1 ad et PCIe X16 slotunu da kullanıcılarına sunabilmekte. MSI G33 Neo-F üzerinde PCI Express x16×1, PCI Express x1×3, PCI×2 slotları yer almakta. ICH9 güney köprüsü ile gelen anakart üzerinde 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği, Serial ATA II×5, IDE×1 konnektörkeri ve gigabit ethernet gibi günümüz modern anakartlarında olması gereken tüm detaylar mevcut. Yurt dışında satışa çıkmaya başlayan anakartın yaklaşık satış fiyatı 140$ seviyesinde.