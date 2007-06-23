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MSI'dan G33 yonga setli anakart: G33 Neo-F

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
8,5b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan G33 yonga setli anakart: G33 Neo-F
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Intel'in kod adı Bearlake olan yeni nesil 3 serisi yonga seti ailesinin piyasaya çıkacak entegre grafik işlemcili ilk yonga seti G33 olacak. G33 yonga seti ICH9 serisi güney köprüsü ile gelecek. Yonga setine sahip anakartlar Intel'in LGA775 formundaki güncel işlemcilerinin yanı sıra 22 Temmuz'da çıkması beklenen ve "Conroe Refresh" olarak ta bilinen 1333MHz fsb'ye sahip işlemcilerin yanı sıra yılın son çeyreğinde veya gelecek yılın hemen başında piyasaya girmesi beklenen 45nm üretim teknolojisine sahip çift ve dört çekirdekli Yorkfield/Wolfdale işlemcileri ile de uyumlu olacak. MSI'ın yeni anakartı G33 Neo-F firmanın Neo-F serisinden çıkan en yeni anakartlardan biri. Anakart Neo-F serisinin diğer modellerinden de aşina olduğumuz üzere kırmızı renkli PCB'ye sahip. Kuzey ve güney köprüsü pasif soğutma ile soğutulan MSI G33 Neo-F'in dikkat çeken noktalarından biri ise bellek slotları oluyor. Zira 4 adet DIMM slotu üzerinden 8GB'a kadar DD-8 800/677/533MHz bellek desteği veren anakartın DIMM slotları alışılanın aksine birbirine paralel olarak durmuyorlar.
MSI'dan G33 yonga setli anakart: G33 Neo-F
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Sahip olduğu G33 yonga seti sayesinde Intel'in netegre GMA X3100 grafik işlemcisi ile birlikte gelen anakart ayrıca harici bir ekran kartı kullanmak isteyenler için 1 ad et PCIe X16 slotunu da kullanıcılarına sunabilmekte. MSI G33 Neo-F üzerinde PCI Express x16×1, PCI Express x1×3, PCI×2 slotları yer almakta. ICH9 güney köprüsü ile gelen anakart üzerinde 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliği, Serial ATA II×5, IDE×1 konnektörkeri ve gigabit ethernet gibi günümüz modern anakartlarında olması gereken tüm detaylar mevcut. Yurt dışında satışa çıkmaya başlayan anakartın yaklaşık satış fiyatı 140$ seviyesinde.
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venedik 12 yıl
bencede kırmızı hıc hos degıl eskı kullandıgım kırmızı ve guzeldı ama sıyah olsa ımıs super olurmus
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*AMD_ATHLON* 12 yıl
güzel anakart fiyatıda uygun
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enturkteynmentxx 12 yıl
bence guzel anakart çok satar kanımca
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TRQX 12 yıl
45nm üretim teknolojisine sahip çift ve dört çekirdekli Yorkfield/Wolfdale işlemcileri ile de uyumlu olacam


fx57'cim senin yeni konulara ne kadar çabuk adapte olabildiğini biliyoruz zaten, iyi ki varsın


şaka bir yana, bu arada G33 ile P35 arasında sadece o/b VGA olması farkı mı var, geri kalan herşey aynı değil mi
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MiDNiGhTKiSs 12 yıl
bu msi da tonlarca alüminyum malzememi almış ne her ürününde alüminyum soğutma ve basit soğutma sistemler. Bence daha iyi soğutma gerekli.
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Savage 12 yıl
neo-f serilerinin ucuz olmasından dolayı bununda çok tercih edileceğini sanıyorum,,,

standart bir mobo,
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ordinaryCitizen 12 yıl

Orjinalden alıntı: FeNoMeNMaN

bu msi da tonlarca alüminyum malzememi almış ne her ürününde alüminyum soğutma ve basit soğutma sistemler. Bence daha iyi soğutma gerekli.

sanırım fazla almışlar ellerinde kalmış

anakart daha çok office için ekr kartı almamıza gerek de yok
amacına uygun alınırsa güzel kart
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chakra 12 yıl
* Intel'in LGA775 formundaki güncel işlemcilerinin yanı sıra 22 Temmuz'da çıkması beklenen ve "Conroe Refresh" olarak ta bilinen 1333MHz fsb'ye sahip işlemcilerin yanı sıra yılın son çeyreğinde veya gelecek yılın hemen başında piyasaya girmesi beklenen 45nm üretim teknolojisine sahip çift ve dört çekirdekli Yorkfield/Wolfdale işlemcileri ile de uyumlu olacak.

* GMA X3100 grafik işlemcisi ile birlikte gelen anakart ayrıca harici bir ekran kartı kullanmak isteyenler için 1 ad et PCIe X16 slotunu da kullanıcılarına sunabilmekte

bu ikisi çok önemli. güzel çalışma. tşk.ler


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