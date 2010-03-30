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Multi-Touch patent ihlali gerekçesiyle Elan, Apple'ı ITC şikayet etti

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Multi-Touch patent ihlali gerekçesiyle Elan, Apple'ı ITC şikayet etti
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Son dönemde ismi patent davalarıyla sıkça anılan Apple, yine bir patent ihlali konusuyla gündeme geldi. Bloomberg'de yayınlanan habere göre Tayvan merkezli Elan Microelectronics, Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonu'na Apple'ın çeşitli ürünlerinin ithalatının durdurulması için şikayet başvurusu yaptı. Elan Microelectronics'in bu şikayetinin temelini Multi-Touch patent ihlal iddiası oluşturuyor.

Konuyla ilgili konuşan firmanın basın sözcüsü Dennis Liu kendi teknolojilerini korumak için Apple ürünlerinin Amerika'da satışının durdurulmasını amaçladıklarını dile getirdi. Firmaya göre Apple; iPhone, iPod Touch, MacBook, Magic Mouse ve iPad'de kendilerine ait olan ve 2 veya daha fazla parmağın aynı anda algılanmasını sağlayan "352" patentini ihlal ediyor. ITC'nin 30 gün içersinde Elan'nın iddiaları kapsamında Apple'a soruşturma açılıp açılmamasına karar vermesi bekleniyor. Aynı firmanın geçtiğimiz sene Nisan ayında Apple'a karşı patent ihlal davası açtığını belirtelim.

Son dönemde Apple; Nokia, Kodak ve HTC ile patent sorunlarından dolayı karşı karşıya gelmişti.


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BOOROCK_LP 9 yıl
Shady


Konuyla ilgili konuşan firmanın basın sözcüsü Dennis Liu kendi teknolojilerini korumak için Apple ürünlerinin Amerika'da satışının durdurulmasını amaçladıklarını dile getirdi.



nasıl yani apple ürünlerinin abd'de satışını durdurmak mı?bunlar bu istekte bulunurken nasıl bir madde aldılar çok merak ediyorum
.
artık alıştık bu tarz haberlere.gerçekten bu şekilde çok iyi reklam yaptıklarını düşünmeye başladım.günün birinde şirketin biri apple ürünlerinin içinden çıkan çıkartmalar için bile dava açabilir.
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alimakkaya 9 yıl
youtube.com/...

youtube.com/...

Bircogunuz bu videolari hatirlayacaktir,


bunlarin ne kadari tanidik geliyor acaba ? Subat 2006 dan bu video bu arada, ki calismalar cok daha oncesine gidiyor. Multitouch konusundaki claismalar ise 1980 lere kadar gitmekte.
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T®an©e Addi©T 9 yıl

BOOROCK_LP

Shady


Konuyla ilgili konuşan firmanın basın sözcüsü Dennis Liu kendi teknolojilerini korumak için Apple ürünlerinin Amerika'da satışının durdurulmasını amaçladıklarını dile getirdi.



nasıl yani apple ürünlerinin abd'de satışını durdurmak mı?bunlar bu istekte bulunurken nasıl bir madde aldılar çok merak ediyorum
.
artık alıştık bu tarz haberlere.gerçekten bu şekilde çok iyi reklam yaptıklarını düşünmeye başladım.günün birinde şirketin biri apple ürünlerinin içinden çıkan çıkartmalar için bile dava açabilir.

harbiden uçmuşlar ya bunlar
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DSGNRY 9 yıl
Multitouch için ise 3 yıldır yeni mı fark etmişler ihlal olduğunu , tövbe tovbee , apple la mahkemelik olmak bile reklam malzemesi oldu iyice :)))
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realbrutal 9 yıl
multitouch hani appleındı:S
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