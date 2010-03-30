Multi-Touch patent ihlali gerekçesiyle Elan, Apple'ı ITC şikayet etti

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Son dönemde ismi patent davalarıyla sıkça anılan Apple, yine bir patent ihlali konusuyla gündeme geldi. Bloomberg'de yayınlanan habere göre Tayvan merkezli Elan Microelectronics, Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonu'na Apple'ın çeşitli ürünlerinin ithalatının durdurulması için şikayet başvurusu yaptı. Elan Microelectronics'in bu şikayetinin temelini Multi-Touch patent ihlal iddiası oluşturuyor.

Konuyla ilgili konuşan firmanın basın sözcüsü Dennis Liu kendi teknolojilerini korumak için Apple ürünlerinin Amerika'da satışının durdurulmasını amaçladıklarını dile getirdi. Firmaya göre Apple; iPhone, iPod Touch, MacBook, Magic Mouse ve iPad'de kendilerine ait olan ve 2 veya daha fazla parmağın aynı anda algılanmasını sağlayan "352" patentini ihlal ediyor. ITC'nin 30 gün içersinde Elan'nın iddiaları kapsamında Apple'a soruşturma açılıp açılmamasına karar vermesi bekleniyor. Aynı firmanın geçtiğimiz sene Nisan ayında Apple'a karşı patent ihlal davası açtığını belirtelim.

Son dönemde Apple; Nokia, Kodak ve HTC ile patent sorunlarından dolayı karşı karşıya gelmişti.