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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Murat Reis denizaltısı için geliştirilen "denizaltının beyni" komuta kontrol sistemi teslim edildi

    HAVELSAN tarafından geliştirilen ve denizaltıların beyni olarak kabul edilen komuta kontrol sistemi , Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamındaki 3. denizaltı Murat Reis'e entegre edildi.
    10 dk.
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    44
    Savunma Sanayi
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    Gökhan G.
    Editör
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    Murat Reis denizaltısı için geliştirilen
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    Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamındaki 3. denizaltı Murat Reis’in HAVELSAN tarafından geliştirilen komuta kontrol sistemi tamamlandı. Murat Reis’e entagrasyonu sonrası detaylı testleri başarıyla geçen sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

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    REİS sınıfı denizaltı tedarik projesi kapsamında geliştirilen ve teslimatı yapılan sisteme yönelik konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:

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    “Denizaltılarımıza monte edilecek komuta kontrol sistemi donanımları, yine Havelsan'ımızda bulunan Sistem Entegrasyon Laboratuvarı'nda bir araya getirilerek yoğun testlerden geçiriliyor ve daha sonra gerçek ortamına monte edilmek üzere denizaltıların inşa edildiği Gölcük Tersane Komutanlığına gönderiliyor. Bu sevkiyat, projenin 3'üncü denizaltısı olan Murat Reis'in komuta kontrol sisteminin başarıyla tamamlanması sonrasında gerçekleşti. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum”

    Murat Reis denizaltısı için geliştirilen
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    Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda 6 adet denizaltı inşası planlandı. Alman HDW Tersanesi tarafından sağlanan teknik destek ve teknoloji transferi ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda inşası yapılacak denizaltılardan ilki olan TCG Piri Reis 2019’da suya indirildi.

    "Denizaltıların beyni" olarak kabul edilen komuta kontrol sistemleri, akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği platformlar olarak biliniyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yeni-tip-denizaltilarin-komuta-kontrol-sistemlerinin-teslimatlari-suruyor/2059489 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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