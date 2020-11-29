Murat Reis denizaltısı için geliştirilen "denizaltının beyni" komuta kontrol sistemi teslim edildi

Tam Boyutta Gör Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamındaki 3. denizaltı Murat Reis’in HAVELSAN tarafından geliştirilen komuta kontrol sistemi tamamlandı. Murat Reis’e entagrasyonu sonrası detaylı testleri başarıyla geçen sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

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REİS sınıfı denizaltı tedarik projesi kapsamında geliştirilen ve teslimatı yapılan sisteme yönelik konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı:

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“Denizaltılarımıza monte edilecek komuta kontrol sistemi donanımları, yine Havelsan'ımızda bulunan Sistem Entegrasyon Laboratuvarı'nda bir araya getirilerek yoğun testlerden geçiriliyor ve daha sonra gerçek ortamına monte edilmek üzere denizaltıların inşa edildiği Gölcük Tersane Komutanlığına gönderiliyor. Bu sevkiyat, projenin 3'üncü denizaltısı olan Murat Reis'in komuta kontrol sisteminin başarıyla tamamlanması sonrasında gerçekleşti. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum”

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Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda 6 adet denizaltı inşası planlandı. Alman HDW Tersanesi tarafından sağlanan teknik destek ve teknoloji transferi ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda inşası yapılacak denizaltılardan ilki olan TCG Piri Reis 2019’da suya indirildi.

"Denizaltıların beyni" olarak kabul edilen komuta kontrol sistemleri, akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği platformlar olarak biliniyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yeni-tip-denizaltilarin-komuta-kontrol-sistemlerinin-teslimatlari-suruyor/2059489

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