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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çin, milli imkânlarla geliştirdiği nükleer reaktörü devreye soktu

    Çin, 2015 yılında inşasına başladığı ve milli imkânlarıyla geliştirdiği Fuqing No. 5 adlı nükleer reaktörü devreye soktu.
    42 dk.
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    Alternatif Enerji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
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    Çin, milli imkânlarla geliştirdiği nükleer reaktörü devreye soktu

    2060 yılında karbon nötr olacağını duyuran ve bu anlamda kullanılan enerji çözümlerinde dışa olan bağımlılığı düşürmek isteyen Çin, milli imkânlarıyla geliştirdiği nükleer reaktörü faaliyete soktu.

    Doğu Fujian eyaletinde inşa edilen ve Çinli yetkililerin “Hualong Bir” adını verdiği teknolojiyle üretilen tesis, aslında üçüncü nesil basınçlı su reaktörü teknolojisini kullanıyor. Fuqing No. 5 adı verilen reaktörün çalışmalarına 2015 yılında başlayan ülke, aradan geçen beş yıllık süre zarfında bunu tamamlayarak elektrik enerjisi üretecek hale getirebilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Japonya, 2011 depremi sonrası kapattığı nükleer santralleri yeniden açmaya hazırlanıyor

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk, Starship testine yönelik bir tahminde bulundu: “Sağlam bir iniş için %30 şansımız var”"

    Yıllık 10 milyar kWh elektrik enerjisi üretme kapasiteli reaktörle ilgili açıklamada bulunan Çin Ulusal Nükleer Ajansına göre Fuqing No. 5 reaktörü, yabancı menşeili nükleer enerji teknolojilerinin hegemonyasına bir son vererek Çin’i ileri seviye teknolojiye sahip ülkeler arasına sokuyor.

    Hualong Bir teknolojisini kullanan altı reaktör inşası devam ediyor

    Elektrik ihtiyacının yaklaşık %55’ini kömür santrallerinden sağlayan ülkenin enerji hedeflerine olumlu katkılar sağlayacak Fuqing No. 5 reaktörü ile yıllık kömür kullanımının 3.12 milyon ton kadar azalacağı belirtilirken bunun da CO2 emisyonlarına olumlu katkısının 8.16 milyon ton olacağı ifade edilmiş.

    Çin, milli imkânlarla geliştirdiği nükleer reaktörü devreye soktu
    Tam Boyutta Gör

    Ülke içi ve dışında Hualong Bir teknolojisinin kullanıldığı altı santral inşasının daha devam ettiğini ifade eden Çinli yetkililer, tek bir nükleer santralin ihracatının 300 bin otomobil ihracatına eş değer olduğunu ve bu sayede yaklaşık 150 bin kişiye de istihdam sağlanabileceğini belirtiyor.

    Halihazırda 13 adet nükleer santral inşasının devam ettiği ve bu anlamda dünyada ilk sırada olan Çin’in nükleer enerjiye karşı ilgisi, ülke içinde protestolara rağmen devam edecekmiş gibi duruyor. Çin, faal durumdaki 47 nükleer santral ile dünyada 3. sırada yer almakta.



    http://www.sixthtone.com/news/1006509/chinas-homegrown-third-generation-nuclear-reactor-is-now-online Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    3 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    9 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    9 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    10 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    11 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    12 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    12 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    13 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    21 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çin dünyanın sonunu getirecek
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