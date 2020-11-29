Çin, milli imkânlarla geliştirdiği nükleer reaktörü devreye soktu

2060 yılında karbon nötr olacağını duyuran ve bu anlamda kullanılan enerji çözümlerinde dışa olan bağımlılığı düşürmek isteyen Çin, milli imkânlarıyla geliştirdiği nükleer reaktörü faaliyete soktu.

Doğu Fujian eyaletinde inşa edilen ve Çinli yetkililerin “Hualong Bir” adını verdiği teknolojiyle üretilen tesis, aslında üçüncü nesil basınçlı su reaktörü teknolojisini kullanıyor. Fuqing No. 5 adı verilen reaktörün çalışmalarına 2015 yılında başlayan ülke, aradan geçen beş yıllık süre zarfında bunu tamamlayarak elektrik enerjisi üretecek hale getirebilmiş.

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Yıllık 10 milyar kWh elektrik enerjisi üretme kapasiteli reaktörle ilgili açıklamada bulunan Çin Ulusal Nükleer Ajansına göre Fuqing No. 5 reaktörü, yabancı menşeili nükleer enerji teknolojilerinin hegemonyasına bir son vererek Çin’i ileri seviye teknolojiye sahip ülkeler arasına sokuyor.

Hualong Bir teknolojisini kullanan altı reaktör inşası devam ediyor

Elektrik ihtiyacının yaklaşık %55’ini kömür santrallerinden sağlayan ülkenin enerji hedeflerine olumlu katkılar sağlayacak Fuqing No. 5 reaktörü ile yıllık kömür kullanımının 3.12 milyon ton kadar azalacağı belirtilirken bunun da CO2 emisyonlarına olumlu katkısının 8.16 milyon ton olacağı ifade edilmiş.

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Ülke içi ve dışında Hualong Bir teknolojisinin kullanıldığı altı santral inşasının daha devam ettiğini ifade eden Çinli yetkililer, tek bir nükleer santralin ihracatının 300 bin otomobil ihracatına eş değer olduğunu ve bu sayede yaklaşık 150 bin kişiye de istihdam sağlanabileceğini belirtiyor.

Halihazırda 13 adet nükleer santral inşasının devam ettiği ve bu anlamda dünyada ilk sırada olan Çin’in nükleer enerjiye karşı ilgisi, ülke içinde protestolara rağmen devam edecekmiş gibi duruyor. Çin, faal durumdaki 47 nükleer santral ile dünyada 3. sırada yer almakta.

http://www.sixthtone.com/news/1006509/chinas-homegrown-third-generation-nuclear-reactor-is-now-online

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