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Mushkin'den 8 katmanlı baskılı devre kullanan iki yeni DDR3 bellek kiti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hız aşırtmacılar için hazırladığı yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Mushkin, Redline serisi iki yeni DDR3 bellek kiti hazırladı. 8 katmanlı baskılı devre kullanan dolayısıyla yüksek sinyalizasyon kalitesi vaad eden bellek kitlerinden biri LGA1366, diğeri de LGA1156 platformunu hedef alıyor. 996805BLACK ve 998805BLACK kod adlarını taşıyan yeni bellek kitlerinden LGA1366 formunda olan üç adet 2GB bellek modülünden oluşan 6GB kapasiteli kit, LGA1156 formunda olan ise iki adet 2GB bellek modülünden oluşan 4GB kapasiteli DDR3 bellek kiti.

1600MHz'de çalışan çift ve üç kanal DDR3 bellek kitleri, 1.65v geriliminde CL 6-8-6-24 zamanlamalarıyla geliyor. Red Frostbyte soğutucu tasarımına sahip olan yeni bellek kitlerinden 4GB kapasiteli model 175 Avro, 6GB kapasiteli model ise 225 Avro seviyesinden satışa sunulacak.


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mazbut 9 yıl
Muhskin ridgeback serisini bekliyorum bilmax'ta var stoklarda ama parekendecilerde göremiyorum.
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nirvana34 9 yıl
Arkadaşlar bu 6 gb lık kiti almaya karar verdim.Yalnız mushkin daha önce hiç kullanmadığım için Gigabyte anakart ile sorun çıkartırmı? sorunsuz kullanabilirmiyim? yardımlarınızı bekliyorum.Sistem imzadakidir ramlar 12 kit ödünç aldım.Bana ait değil...
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Melih Vayvalak 9 yıl
Mushkin yapmış yine
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burning-turning 9 yıl
Zamanlamaları çok iyi..
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Whole Lotta Rosie 9 yıl

MeLihhTripp

Mushkin yapmış yine



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nirvana34 9 yıl
Çok karizma duruyorya.Cas değerlleride güzelmiş yalnız biraz pahalı.Ucuzlasın 12 gb kit almayı düşünüyorum işim gereği...
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TELESCOPE 9 yıl
görücüye çıkan güzel ürünler bunlar
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