Musk’ın yapay zeka şirketi Grok 3’ü tanıttı: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, uzun süredir merakla beklenen amiral gemisi modeli Grok 3’ü resmen duyurdu. Yeni model, iOS ve web için Grok uygulamalarına eklenen gelişmiş yeteneklerle birlikte pazartesi gecesi kullanıma sunuldu. Normal şartlarda Grok 3'ün 2024 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı açıklanmıştı. Ancak görünüşe göre Musk'ın tarihleri tutturmakta yaşadığı zorluk, yapay zeka şirketi için de geçerli.

Grok 2'den çok daha yetenekli

Grok, Musk’ın OpenAI’ın GPT-4o’su ve Google’ın Gemini’sine rakip olarak geliştirdiği bir model ailesi. Görüntü analiz edebilme ve sorulara yanıt verebilme yeteneğine sahip olan Grok, Musk’ın sosyal medya platformu X’in çeşitli özelliklerini de destekliyor. Grok 3, aylar süren geliştirme sürecinin ardından nihayet piyasaya çıktı ve önceki versiyonlara göre büyük yenilikler vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Musk, Grok 3’ün selefi Grok 2’ye kıyasla “on kat daha fazla hesaplama gücü” ile eğitildiğini belirtiyor. Selefine göre “çok daha yetenekli” olduğu belirtilen modelin eğitimi için Memphis’te bulunan ve şirket tarafından kurulan devasa Colossus veri merkezi kullanıldı. Colossus’ta yaklaşık 200.000 GPU’nun çalıştığı bildiriliyor. Ayrıca, Grok 3’ün eğitim veritabanının mahkeme dosyaları gibi genişletilmiş veri kümelerini içerdiği belirtiliyor.

Musk, lansmanda yaptığı açıklamada Grok 3’ü maksimum düzeyde “gerçeği arayan bir yapay zeka” olarak tanımlayarak modelin bazen politik doğruculukla çelişse bile gerçeği söyleyeceğini ifade etti.

Farklı Grok 3 versiyonları

Tam Boyutta Gör xAI, Grok 3’ün tek bir modelden ibaret olmadığını, farklı versiyonlara sahip bir model ailesi olduğunu belirtiyor. xAI henüz tüm model ayrıntılarını web sitesinde paylaşmış değil. Grok 3 mini, daha hızlı yanıtlar verirken doğruluk oranından biraz ödün veriyor. Grok 3 Reasoning ve Grok 3 mini Reasoning ise özellikle matematik, bilim ve programlama alanlarında daha derin düşünme yeteneği sunuyor. OpenAI’ın o3-mini modeli ve Çin merkezli DeepSeek’in R1 modeli gibi yapay zekaların rekabet ettiği bu alanda, xAI’ın iddiası büyük.

Tam Boyutta Gör xAI, Grok 3’ün GPT-4o’yu belirli testlerde geride bıraktığını öne sürüyor. Özellikle AIME 2025 adlı yeni bir matematik benchmark’ında Grok 3 Reasoning’in rakip modellerden daha başarılı olduğu iddia ediliyor.

Kullanıcılar, Grok 3’ü Grok uygulaması üzerinden deneyimleyebilecek. Özellikle karmaşık sorular için “Big Brain” modu sunuluyor ve bu mod, ekstra hesaplama gücü kullanarak derinlemesine analiz yapabiliyor.

DeepSearch ile daha derin araştırma

Bu arada Musk, Grok’u ve xAI’ın yeteneklerini korumak için bir modelden başka bir modeli eğitmek için bilgi çıkarmakta kullanılan “damıtma” faaliyetlerini engellemeye çalıştıklarını söylüyor. Bunun için modelin akıl yürütme süreçlerinde bazı “düşünceleri” gizleniyor.

Grok 3’ün önemli yeniliklerinden biri DeepSearch adını taşıyan yeni bir özellik. Bu özellik, interneti ve X platformunu tarayarak kullanıcılara detaylı analizler sunuyor. OpenAI’ın “deep research” aracına rakip olarak gösterilen DeepSearch, kullanıcıların karmaşık konuları daha derinlemesine incelemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Grok 3 nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör Grok 3’ü kullanmak için ne yazık ki şimdilik ücretli bir abonelik gerekiyor. X Premium+ aboneleri ($22/ay) Grok 3’e öncelikli erişim sağlarken, henüz detayları kesinleşmeyen yeni SuperGrok planı (muhtemelen $30/ay veya $300/yıl) daha fazla derinlemesine sorgu ve sınırsız görüntü oluşturma gibi ek avantajlar sunacak.

Yakın gelecekte Grok uygulamasına sesli mod da eklenecek. Bu özellik sayesinde Grok, OpenAI’ın ChatGPT’sine benzer şekilde konuşma yeteneğine sahip olacak. Ayrıca, birkaç hafta içinde Grok 3 modelleri xAI’ın kurumsal API’sine entegre edilecek.

Musk, xAI'nin önümüzdeki aylarda Grok 2'yi açık kaynak haline getirmeyi planladığını da söyledi: “Genel yaklaşımımız, bir sonraki sürüm tamamen çıktığında bir önceki Grok sürümünü açık kaynak kodlu hale getireceğimiz yönünde. Grok 3 olgun ve kararlı hale geldiğinde, ki bu muhtemelen birkaç ay içinde olacak, o zaman Grok 2'yi açık kaynaklı hale getireceğiz.”

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