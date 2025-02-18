Musk’ın yapay zeka şirketi Grok 3’ü tanıttı: İşte detaylar

- Grok 2'den çok daha yetenekli
- Farklı Grok 3 versiyonları
- DeepSearch ile daha derin araştırma
- Grok 3 nasıl kullanılır?
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Grok 2'den çok daha yetenekli
Grok, Musk’ın OpenAI’ın GPT-4o’su ve Google’ın Gemini’sine rakip olarak geliştirdiği bir model ailesi. Görüntü analiz edebilme ve sorulara yanıt verebilme yeteneğine sahip olan Grok, Musk’ın sosyal medya platformu X’in çeşitli özelliklerini de destekliyor. Grok 3, aylar süren geliştirme sürecinin ardından nihayet piyasaya çıktı ve önceki versiyonlara göre büyük yenilikler vaat ediyor.
Musk, lansmanda yaptığı açıklamada Grok 3’ü maksimum düzeyde “gerçeği arayan bir yapay zeka” olarak tanımlayarak modelin bazen politik doğruculukla çelişse bile gerçeği söyleyeceğini ifade etti.
Farklı Grok 3 versiyonları
Kullanıcılar, Grok 3’ü Grok uygulaması üzerinden deneyimleyebilecek. Özellikle karmaşık sorular için “Big Brain” modu sunuluyor ve bu mod, ekstra hesaplama gücü kullanarak derinlemesine analiz yapabiliyor.
DeepSearch ile daha derin araştırma
Bu arada Musk, Grok’u ve xAI’ın yeteneklerini korumak için bir modelden başka bir modeli eğitmek için bilgi çıkarmakta kullanılan “damıtma” faaliyetlerini engellemeye çalıştıklarını söylüyor. Bunun için modelin akıl yürütme süreçlerinde bazı “düşünceleri” gizleniyor.
Grok 3’ün önemli yeniliklerinden biri DeepSearch adını taşıyan yeni bir özellik. Bu özellik, interneti ve X platformunu tarayarak kullanıcılara detaylı analizler sunuyor. OpenAI’ın “deep research” aracına rakip olarak gösterilen DeepSearch, kullanıcıların karmaşık konuları daha derinlemesine incelemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Grok 3 nasıl kullanılır?
Yakın gelecekte Grok uygulamasına sesli mod da eklenecek. Bu özellik sayesinde Grok, OpenAI’ın ChatGPT’sine benzer şekilde konuşma yeteneğine sahip olacak. Ayrıca, birkaç hafta içinde Grok 3 modelleri xAI’ın kurumsal API’sine entegre edilecek.
Musk, xAI'nin önümüzdeki aylarda Grok 2'yi açık kaynak haline getirmeyi planladığını da söyledi: “Genel yaklaşımımız, bir sonraki sürüm tamamen çıktığında bir önceki Grok sürümünü açık kaynak kodlu hale getireceğimiz yönünde. Grok 3 olgun ve kararlı hale geldiğinde, ki bu muhtemelen birkaç ay içinde olacak, o zaman Grok 2'yi açık kaynaklı hale getireceğiz.”
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