Honor Robot Phone resmen tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Honor markasının geçen yıla damga vuran akıllı telefon konsepti Robot Phone bugün de global lansmanını gerçekleştirdi. Arka kısımdan çıkan kafasıyla kullanıcısını tarayan ve etkileşime giren robot telefon büyük ilgi gördü.

Robot Phone geliyor

MWC 2026 fuarı öncesinde görücüye çıkan Honor Robot Phone konsept telefonu Snapdragon 8 Elite yonga setinden gücünü alıyor ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ teknolojileri ile çalışıyor. Amiral gemisi seviyesinde görüntüleme ve somutlaşmış akıllı etkileşimi bir araya getiren telefon için somut bir yapay zekâ tecrübesi tanımı yapılıyor.

Gelişmiş kamera barındıran robot kafa nesneleri ve insanları algılayabiliyor. Aldığı etkileşime göre de hareket ediyor. Firma dünyanın en küçük otomatize menteşe sistemini kullandığını belirtirken sarsıntı önleme, yapay zekâ destekli nesne takibi gibi özellikler barındırıyor.

Standart bir akıllı telefondan ziyade stand üzerinde etkileşim kuran bir robot olarak tanımlayabileceğimiz Robot Phone, tüketicilere cebe sığan bir robot yardımcı alternatifi olacak. Sadece standart kullanıcılar değil yaşlılar ve hareket kısıtlaması olan bireyler için de oldukça yardımcı olacağı kesin. Henüz Honor Robot Phone için bir çıkış tarihi bulunmuyor.

