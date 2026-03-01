Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Robot Phone resmen tanıtıldı

    Honor Robot Phone standart bir akıllı telefondan ziyade ihtiyacınız olduğu anlarda cebinizde taşıyabileceğiniz bir robot yardımcı konsepti olarak düşünülmüş.    

    Honor Robot Phone Tam Boyutta Gör
    Honor markasının geçen yıla damga vuran akıllı telefon konsepti Robot Phone bugün de global lansmanını gerçekleştirdi. Arka kısımdan çıkan kafasıyla kullanıcısını tarayan ve etkileşime giren robot telefon büyük ilgi gördü.

    Robot Phone geliyor

    MWC 2026 fuarı öncesinde görücüye çıkan Honor Robot Phone konsept telefonu Snapdragon 8 Elite yonga setinden gücünü alıyor ve cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ teknolojileri ile çalışıyor. Amiral gemisi seviyesinde görüntüleme ve somutlaşmış akıllı etkileşimi bir araya getiren telefon için somut bir yapay zekâ tecrübesi tanımı yapılıyor.

    Gelişmiş kamera barındıran robot kafa nesneleri ve insanları algılayabiliyor. Aldığı etkileşime göre de hareket ediyor. Firma dünyanın en küçük otomatize menteşe sistemini kullandığını belirtirken sarsıntı önleme, yapay zekâ destekli nesne takibi gibi özellikler barındırıyor.

    Standart bir akıllı telefondan ziyade stand üzerinde etkileşim kuran bir robot olarak tanımlayabileceğimiz Robot Phone, tüketicilere cebe sığan bir robot yardımcı alternatifi olacak. Sadece standart kullanıcılar değil yaşlılar ve hareket kısıtlaması olan bireyler için de oldukça yardımcı olacağı kesin. Henüz Honor Robot Phone için bir çıkış tarihi bulunmuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde koşan komşu çocuğu new balance orjinallik barkod sorgulama en iyi cam filmi markası evdeki eşyaların sürekli bozulması ne anlama gelir diyanet göktaşı nereye satılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T Pro
    Xiaomi 15T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum