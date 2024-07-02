Elon Musk, Grok 2 ve Grok 3 yapay zekalarının çıkış tarihini açıkladı

Grok 2 ve Grok 3 geliyor
Elon Musk, sahibi olduğu X üzerinden yaptığı paylaşımda Grok 2'nin Ağustos ayında geleceğini duyurdu. Grok 3'ün ise yıl sonuna kadar çıkacağını söyledi. Musk, yeni modeller hakkında teknik detay paylaşmadı. Öte yandan Grok 3'ün 100.000 adet Nvidia H100 üzerinde eğitileceğinin altını çizdi.
Musk’ın söylemlerinden Grok 2’nin eğitim verisi konusunda daha gelişmiş ve kalite odaklı bir model olacağı anlaşılıyor. Öte yandan xAI, ChatGPT'ye cevap olarak Grok'u Kasım ayında duyurmuş, Grok 1.5 ise Mart ayında piyasaya çıkmıştı. Görünüşe göre firma, yeni modelleri piyasaya sürme konusunda oldukça hızlı bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyor. Musk, xAI için dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından birisini de inşa etmeye hazırlanıyor. Yani Musk’ın yapay zeka konusundaki iddiaları basit bir meraktan kaynaklanmıyor.
Grok 1.5, 128.000 jetonluk bir bağlam penceresiyle çıkış yapmış ve bazı alanlarda OpenAI’ın GPT-4 modelini geçmeyi başarmıştı. Grok, şimdilik sadece ücretli X aboneleri tarafından kullanılıyor. Gelecekte Grok'un ücretsiz bir sürümünün olup olmayacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.