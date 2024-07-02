Elon Musk, Grok 2 ve Grok 3 yapay zekalarının çıkış tarihini açıkladı

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Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından Mart 2023'te kurulan xAI, henüz yapay zeka alanında çok genç bir şirket olsa da Grok modeli ve aynı adı taşıyan sohbet robotuyla sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. xAI’ın resmi hedefinin "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu açıklanırken Musk ise Grok 2 ve Grok 3 yapay zekalarının çıkış tarihini kısa bir süre önce paylaştı.

Grok 2 ve Grok 3 geliyor

Elon Musk, sahibi olduğu X üzerinden yaptığı paylaşımda Grok 2'nin Ağustos ayında geleceğini duyurdu. Grok 3'ün ise yıl sonuna kadar çıkacağını söyledi. Musk, yeni modeller hakkında teknik detay paylaşmadı. Öte yandan Grok 3'ün 100.000 adet Nvidia H100 üzerinde eğitileceğinin altını çizdi.

Musk’ın söylemlerinden Grok 2’nin eğitim verisi konusunda daha gelişmiş ve kalite odaklı bir model olacağı anlaşılıyor. Öte yandan xAI, ChatGPT'ye cevap olarak Grok'u Kasım ayında duyurmuş, Grok 1.5 ise Mart ayında piyasaya çıkmıştı. Görünüşe göre firma, yeni modelleri piyasaya sürme konusunda oldukça hızlı bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyor. Musk, xAI için dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından birisini de inşa etmeye hazırlanıyor. Yani Musk’ın yapay zeka konusundaki iddiaları basit bir meraktan kaynaklanmıyor.

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Grok 1.5, 128.000 jetonluk bir bağlam penceresiyle çıkış yapmış ve bazı alanlarda OpenAI’ın GPT-4 modelini geçmeyi başarmıştı. Grok, şimdilik sadece ücretli X aboneleri tarafından kullanılıyor. Gelecekte Grok'un ücretsiz bir sürümünün olup olmayacağı belli değil.

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