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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, Grok 2 ve Grok 3 yapay zekalarının çıkış tarihini açıkladı

    Elon Musk tarafından kurulan xAI şirketinin yapay zekası Grok büyümeye devam ediyor. Musk, kısa bir önce yaptığı açıklamada Grok 2 ve Grok 3 yapay zekalarının çıkış tarihini açıkladı.
    Elon Musk, Grok 2 ve Grok 3 yapay zekaları için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından Mart 2023'te kurulan xAI, henüz yapay zeka alanında çok genç bir şirket olsa da Grok modeli ve aynı adı taşıyan sohbet robotuyla sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyor. xAI’ın resmi hedefinin "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu açıklanırken Musk ise Grok 2 ve Grok 3 yapay zekalarının çıkış tarihini kısa bir süre önce paylaştı.

    Grok 2 ve Grok 3 geliyor

    Elon Musk, sahibi olduğu X üzerinden yaptığı paylaşımda Grok 2'nin Ağustos ayında geleceğini duyurdu. Grok 3'ün ise yıl sonuna kadar çıkacağını söyledi. Musk, yeni modeller hakkında teknik detay paylaşmadı. Öte yandan Grok 3'ün 100.000 adet Nvidia H100 üzerinde eğitileceğinin altını çizdi.

    Musk’ın söylemlerinden Grok 2’nin eğitim verisi konusunda daha gelişmiş ve kalite odaklı bir model olacağı anlaşılıyor. Öte yandan xAI, ChatGPT'ye cevap olarak Grok'u Kasım ayında duyurmuş, Grok 1.5 ise Mart ayında piyasaya çıkmıştı. Görünüşe göre firma, yeni modelleri piyasaya sürme konusunda oldukça hızlı bir şekilde ilerlemeyi tercih ediyor. Musk, xAI için dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından birisini de inşa etmeye hazırlanıyor. Yani Musk’ın yapay zeka konusundaki iddiaları basit bir meraktan kaynaklanmıyor.

    Grok 1.5, 128.000 jetonluk bir bağlam penceresiyle çıkış yapmış ve bazı alanlarda OpenAI’ın GPT-4 modelini geçmeyi başarmıştı. Grok, şimdilik sadece ücretli X aboneleri tarafından kullanılıyor. Gelecekte Grok'un ücretsiz bir sürümünün olup olmayacağı belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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