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    xAI’ın yeni nesil yapay zekası Grok 3, çıkış tarihini ıskaladı

    Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’ın bir sonraki büyük yapay zeka modeli olan Grok 3’ün 2024 sonuna kadar çıkacağı açıklanmıştı. Ancak Grok 3, bu zamanlama çizelgesini ıskaladı.
    xAI’ın yeni nesil yapay zekası Grok 3, çıkış tarihini ıskaladı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanındaki heyecan verici gelişmeler genellikle devrim niteliğinde yeni modellerle taçlanır. Ancak, son dönemlerde bu modellerin vaat edilen tarihlerde sunulamaması, dikkat çeken bir trend haline geldi. Bu kez sahnede Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’ın yeni nesil modeli Grok 3 var. Musk’ın “2024 yılının sonuna kadar” hazır olacak dediği Grok 3, yılın bitmesine rağmen halen ortada yok.

    Grok 3 piyasaya çıkamadı

    Grok 3, Musk’ın sosyal medya platformu X’e entegre edeceği, görsel analizi ve sorulara yanıt verme yeteneği olan, son teknoloji ürünü bir yapay zeka modeli olarak tanımlanmıştı. xAI’ın devasa GPU kümesi ile eğitileceği belirtilen modelin, OpenAI’ın GPT-4’ü ve Google’ın Gemini’ı gibi rakip modellerle boy ölçüşmesi bekleniyordu.

    Musk, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı bir paylaşımda, “100 bin H100 üzerinde eğitimden sonra yıl sonunda Grok 3 gerçekten özel bir şey olacak” demişti. Musk ayrıca geçtiğimiz ayın ortasında da “Grok 3 ileriye doğru büyük bir sıçrama olacak” ifadelerini kullanmıştı.

    Ancak bugün 3 Ocak ve Grok 3 henüz gelmedi ya da yakın zamanda geleceğine dair bir işaret de yok. Hatta aktarılanlara göre Grok 3’ten önce bir ara model olarak Grok 2.5’in çıkabileceği öne sürülüyor. Grok 2 ise halihazırda X kullanıcıları tarafından ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Öte yandan Elon Musk’ın tarihler konusunda çok kötü olduğu ve tutarsız davranabildiği bilinen bir gerçek. Musk, ürün lansman tarihleri konusunda yaptığı açıklamalarda çoğu zaman oldukça iyimser oluyor.

    Benzer gecikmeler diğerlerinde de var

    Musk’ın yaşadığı bu gecikme, yalnızca xAI ile sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl, Anthropic adlı yapay zeka şirketi, Claude 3 Opus modelinin halefi olarak duyurduğu Claude 3.5 Opus modelini piyasaya süremedi. Google ve OpenAI gibi dev şirketlerin de kendi ileri düzey modellerinde benzer sıkıntılar yaşadığı rapor edilmişti.

    Bu durum, yapay zeka dünyasının karşılaştığı yeni bir sınıra işaret ediyor olabilir. Geleneksel olarak, modelleri daha fazla veri ve daha güçlü donanımlarla eğitmek, performansı büyük ölçüde artırıyordu. Ancak, bu yöntemle sağlanan gelişmelerin artık giderek azaldığı ve şirketlerin alternatif tekniklere yönelmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

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