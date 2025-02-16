Grok yenileniyor; Elon Musk, Grok 3'ün çıkış tarihini açıkladı

Elon Musk, Grok 3'ün pazartesi akşamı gerçekleşecek canlı demo etkinliğiyle kullanıma sunulacağını duyurdu. Yeni Grok versiyonunun çıkışı, Türkiye saatiyle salı sabahı 06:00'da gerçekleşecek.
Elon Musk, Grok 3 hakkında son derece iddialı konuşuyor. Nitekim bu son paylaşımında da bu yeni versiyondan "dünyadaki en zeki AI" olarak söz ediyor. Grok'un bu iddianın altını doldurup dolduramayacağını salı sabahı göreceğiz.
Grok-2 ağustos ayında yayınlanmıştı. Bu yüzden xAI ekibinin yapay zekalarını daha da geliştirmek için epey vakitleri oldu. Dolayısıyla Grok'un bu yeni versiyonunda kayda değer gelişmeler bekleniyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, Grok-3'ün öncülünden üç kat daha hızlı olacağını ve daha doğru sonuçlar vereceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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