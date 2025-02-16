Grok yenileniyor; Elon Musk, Grok 3'ün çıkış tarihini açıkladı

Tam Boyutta Gör X üzerinden kullanıma sunduğu yapay zeka programı Grok ile bu alana iddialı bir giriş yapan xAI, şimdi çıtayı daha yukarı çekmeye hazırlanıyor. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, önümüzdeki günlerde Grok'un yeni bir versiyonunu kullanıma sunacak. Son günlerle yaptığı paylaşımlarla Grok 3'ün çok yakında çıkacağını haber veren Musk, bugün yeni bir paylaşım daha yaptı ve Grok 3 için net bir tarih verdi.

Elon Musk, Grok 3'ün pazartesi akşamı gerçekleşecek canlı demo etkinliğiyle kullanıma sunulacağını duyurdu. Yeni Grok versiyonunun çıkışı, Türkiye saatiyle salı sabahı 06:00'da gerçekleşecek.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 16 Şubat 2025 3 sa. önce eklendi

Elon Musk, Grok 3 hakkında son derece iddialı konuşuyor. Nitekim bu son paylaşımında da bu yeni versiyondan "dünyadaki en zeki AI" olarak söz ediyor. Grok'un bu iddianın altını doldurup dolduramayacağını salı sabahı göreceğiz.

Grok-2 ağustos ayında yayınlanmıştı. Bu yüzden xAI ekibinin yapay zekalarını daha da geliştirmek için epey vakitleri oldu. Dolayısıyla Grok'un bu yeni versiyonunda kayda değer gelişmeler bekleniyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, Grok-3'ün öncülünden üç kat daha hızlı olacağını ve daha doğru sonuçlar vereceğini söylüyor.

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Elon Musk, Grok 3'ün ne zaman çıkacağını açıkladı