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    Anlık Bildirim

    Grok yenileniyor; Elon Musk, Grok 3'ün çıkış tarihini açıkladı

    X üzerinden kullanıcılara sunulan yapay zeka programı Grok yenileniyor. Elon Musk, "dünyadaki en zeki AI" olarak nitelendirdiği Grok 3'ün yayınlanacağı günü ve saati açıkladı.
    Grok 3 Tam Boyutta Gör
    X üzerinden kullanıma sunduğu yapay zeka programı Grok ile bu alana iddialı bir giriş yapan xAI, şimdi çıtayı daha yukarı çekmeye hazırlanıyor. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, önümüzdeki günlerde Grok'un yeni bir versiyonunu kullanıma sunacak. Son günlerle yaptığı paylaşımlarla Grok 3'ün çok yakında çıkacağını haber veren Musk, bugün yeni bir paylaşım daha yaptı ve Grok 3 için net bir tarih verdi.

    Elon Musk, Grok 3'ün pazartesi akşamı gerçekleşecek canlı demo etkinliğiyle kullanıma sunulacağını duyurdu. Yeni Grok versiyonunun çıkışı, Türkiye saatiyle salı sabahı 06:00'da gerçekleşecek.

    Elon Musk, Grok 3 hakkında son derece iddialı konuşuyor. Nitekim bu son paylaşımında da bu yeni versiyondan "dünyadaki en zeki AI" olarak söz ediyor. Grok'un bu iddianın altını doldurup dolduramayacağını salı sabahı göreceğiz.

    Grok-2 ağustos ayında yayınlanmıştı. Bu yüzden xAI ekibinin yapay zekalarını daha da geliştirmek için epey vakitleri oldu. Dolayısıyla Grok'un bu yeni versiyonunda kayda değer gelişmeler bekleniyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, Grok-3'ün öncülünden üç kat daha hızlı olacağını ve daha doğru sonuçlar vereceğini söylüyor.

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    TheJudgé 9 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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