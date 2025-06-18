Meta’dan yapay zeka uyarısı: Kişisel bilgi paylaşımından kaçının

Meta AI’da mahremiyet sorunu
Gizlilik uzmanları, Meta’yı bu tasarım anlayışı nedeniyle eleştirdi. Güvenlik uzmanı Rachel Tobac, kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarıyla olan etkileşimlerinin sosyal medya tarzı bir akışta yayınlanmasını beklemediğini belirtti: “Bir kullanıcının bir aracın işleyişine ilişkin beklentileri gerçeklerle uyuşmuyorsa, büyük bir kullanıcı deneyimi ve güvenlik sorunu ile karşı karşıya kalırsınız.” Mozilla Vakfı da Meta’ya çağrıda bulunarak, uygulamanın tasarımında paylaşımın kamuya açık olduğunu açık şekilde göstermediğini vurguladı.
Paylaşım öncesinde artık uyarı var
Meta, gelen tepkiler üzerine harekete geçerek paylaşımları kamuya açık hale getirme aşamasına uyarı metni ekledi. Uyarı, yalnızca ilk paylaşım sırasında görünüyor: “Yayınladığınız istemler herkese açık ve herkes tarafından görülebilir. İstemleriniz Meta tarafından diğer Meta uygulamalarında önerilebilir. Kişisel veya hassas bilgileri paylaşmaktan kaçının.” Öte yandan eğer Meta AI uygulamasında istemeden halka açık bir paylaşım yapılmışsa bunları uygulamanın Veri ve Gizlilik bölümündeki ayarlar ile silmek de mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: