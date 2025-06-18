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    Meta’dan yapay zeka uyarısı: Kişisel bilgi paylaşımından kaçının

    Meta, yapay zeka uygulaması Meta AI özelinde kullanıcılara uyarıda bulundu. Firma, kullanıcılara kişisel veya hassas bilgileri paylaşmaktan kaçınmalarını önerdi.

    Meta’dan yapay zeka uyarısı: Kişisel bilgi paylaşımından kaçının Tam Boyutta Gör
    Meta, son dönemde yapay zeka uygulaması Meta AI’ın halka açık akışında kullanıcıların mahrem içerikleri farkında olmadan paylaşmasının ardından, uygulamada küçük fakat önemli bir değişiklik yaptı. Şirket, artık “akışta paylaş” butonuna kullanıcıları uyaran kısa bir açıklama ekledi: “Kişisel veya hassas bilgi paylaşmaktan kaçının.”

    Meta AI’da mahremiyet sorunu

    Meta’dan yapay zeka uyarısı: Kişisel bilgi paylaşımından kaçının Tam Boyutta Gör
    Meta AI varsayılan olarak sohbet geçmişlerini paylaşmıyor ancak birçok kullanıcı, “paylaş” seçeneğini kullandığında bu içeriklerin herkesin erişebileceği Keşfet akışına gittiğini fark etmiyor. Dolayısıyla bu akışta, kullanıcıların bağırsak hareketlerinden vergi sorunlarına kadar oldukça özel konuların paylaşıldığı görülüyor. Bazı kullanıcıların gönderilerine sonradan “lütfen gizli tut” gibi ifadeler eklediği, ancak bu çabanın içeriği kamuya açık olmaktan kurtarmadığı gözlemlendi.

    Gizlilik uzmanları, Meta’yı bu tasarım anlayışı nedeniyle eleştirdi. Güvenlik uzmanı Rachel Tobac, kullanıcıların yapay zeka sohbet botlarıyla olan etkileşimlerinin sosyal medya tarzı bir akışta yayınlanmasını beklemediğini belirtti: “Bir kullanıcının bir aracın işleyişine ilişkin beklentileri gerçeklerle uyuşmuyorsa, büyük bir kullanıcı deneyimi ve güvenlik sorunu ile karşı karşıya kalırsınız.” Mozilla Vakfı da Meta’ya çağrıda bulunarak, uygulamanın tasarımında paylaşımın kamuya açık olduğunu açık şekilde göstermediğini vurguladı.

    Paylaşım öncesinde artık uyarı var

    Meta, gelen tepkiler üzerine harekete geçerek paylaşımları kamuya açık hale getirme aşamasına uyarı metni ekledi. Uyarı, yalnızca ilk paylaşım sırasında görünüyor: “Yayınladığınız istemler herkese açık ve herkes tarafından görülebilir. İstemleriniz Meta tarafından diğer Meta uygulamalarında önerilebilir. Kişisel veya hassas bilgileri paylaşmaktan kaçının.” Öte yandan eğer Meta AI uygulamasında istemeden halka açık bir paylaşım yapılmışsa bunları uygulamanın Veri ve Gizlilik bölümündeki ayarlar ile silmek de mümkün.

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