Tarihi bir an: İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak fırlatma nasıl izlenir?

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu
Öncelikle Ax-3 görevinin süreci hakkında bazı bilgiler verelim. Ax-3 görev, SpaceX’in Falcon 9 roketi aracılığıyla Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru Türkiye saati ile 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01:11’de yolculuğa çıkacak.
Eğer fırlatma sırasında bir sorun oluşursa veya hava şartları elverişsiz olursa fırlatma süreci ertelenebilir. Eğer ertelenme olursa bir sonraki fırlatma penceresi 18 Ocak’ı 19 Ocak’a bağlayan gece 00:49’da olacak.
Mürettebat yörüngedeki laboratuvarda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve teknolojik endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirecek. Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 13 deneyi gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var.
Nasıl izlenir?
NASA ve SpaceX, Ax-3 görevinin fırlatma aşamasını canlı olarak yayınlayacak. NASA, YouTube üzerinden canlı yayına 00:15’te başlayacak. Yazı sonundan yayına ulaşabilir ve hatırlatma oluşturabilirsiniz. Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX ise yine Musk’ın sahip olduğu X üzerinden aşağıdaki bağlantı ile canlı yayın gerçekleştirecek. (Aşağıdaki bağlantı yayın başladığında aktif olacaktır.)
[twitter=https://twitter.com/i/broadcasts/1lDxLPOAZYqxm]
Ayrıca Türkiye’de bazı büyükşehirlerde etkinlik alanları kurulmuş durumda. Ankara Kızılay Meydanı ve İstanbul Taksim Meydanı'nda kurulan planetaryumlarda veya Aksaray, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya ve Trabzon illerinde bulunan bilim merkezlerinde saat 21:00’dan itibaret etkinlikler başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.