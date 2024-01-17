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    Anlık Bildirim

    Tarihi bir an: İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak fırlatma nasıl izlenir?

    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Ax-3 görev mürettebatını taşıyacak Falcon 9 roketinin fırlatılmasına çok az bir süre kaldı. Peki fırlatma nasıl izlenir ve bizi neler bekliyor?
    İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak fırlatma nasıl izlenir? Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için sadece saatler kalmış durumda. Özel ticari uzay şirketi Axiom Space’in Axiom Mission 3 veya kısa Ax-3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yolculuğa çıkacak mürettebat için artık her şey hazır. Bununla birlikte Ax-3 görevi NASA ve SpaceX tarafından canlı olarak tüm detaylarıyla yayınlanacak. Peki Ax-3 fırlatması nasıl izlenir ve süreç nasıl işleyecek? İşte detaylar:

    İlk Türk astronotun uzay yolculuğu

    Öncelikle Ax-3 görevinin süreci hakkında bazı bilgiler verelim. Ax-3 görev, SpaceX’in Falcon 9 roketi aracılığıyla Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru Türkiye saati ile 17 Ocak’ı 18 Ocak’a bağlayan gece 01:11’de yolculuğa çıkacak.

    Eğer fırlatma sırasında bir sorun oluşursa veya hava şartları elverişsiz olursa fırlatma süreci ertelenebilir. Eğer ertelenme olursa bir sonraki fırlatma penceresi 18 Ocak’ı 19 Ocak’a bağlayan gece 00:49’da olacak.

    İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak fırlatma nasıl izlenir? Tam Boyutta Gör
    Dediğimiz gibi Alper Gezeravcı ve mürettebat, Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Mürettebat yine SpaceX’in Dragon kapsülünün içerisinde bulunacak. Falcon 9’un motorları ateşlendikten sadece birkaç dakika sonra yörüngeye ulaşacak ve Dragon kapsülünden ayrılacak. Dragon kapsülü ISS’e doğru yoluna devam ederken Falcon 9 roketinin ilk aşaması Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e iniş yapacak.
    İlk Türk astronotu uzaya taşıyacak fırlatma nasıl izlenir? Tam Boyutta Gör
    Dragon kapsülünde bulunan iticiler de bir süre sonra kapsülden ayrılacak ve mürettebat yolculuğunu sürdürecek. 36 saatin ardından ise Dragon kapsülü her şey plana uygun giderse 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlenecek.

    Mürettebat yörüngedeki laboratuvarda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve teknolojik endüstriyel gelişmelere odaklanan 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirecek. Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), TÜBİTAK Uzay ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan 13 deneyi gerçekleştirecek. Bunlar arasında CRISPR teknolojisi, mikro yer çekimi ve uzay ortamında, insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi ve üretim teknolojileri gibi deneyler var.

    Nasıl izlenir?

    NASA ve SpaceX, Ax-3 görevinin fırlatma aşamasını canlı olarak yayınlayacak. NASA, YouTube üzerinden canlı yayına 00:15’te başlayacak. Yazı sonundan yayına ulaşabilir ve hatırlatma oluşturabilirsiniz. Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX ise yine Musk’ın sahip olduğu X üzerinden aşağıdaki bağlantı ile canlı yayın gerçekleştirecek. (Aşağıdaki bağlantı yayın başladığında aktif olacaktır.)

    [twitter=https://twitter.com/i/broadcasts/1lDxLPOAZYqxm]

    Ayrıca Türkiye’de bazı büyükşehirlerde etkinlik alanları kurulmuş durumda. Ankara Kızılay Meydanı ve İstanbul Taksim Meydanı'nda kurulan planetaryumlarda veya Aksaray, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya ve Trabzon illerinde bulunan bilim merkezlerinde saat 21:00’dan itibaret etkinlikler başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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