NASA, devrim niteliğindeki lazer iletişim teknolojisini test edecek

Tam Boyutta Gör NASA, ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) ile uzay görevleri için lazer iletişiminin potansiyelini göstermeye hazırlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılacak test ile birlikte iletişim alanında büyük bir sıçrama yaşanabilir.

Kasım ayı başında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanan ILLUMA-T projesi, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) ilk çift yönlü, uçtan uca lazer iletişim rölesini tamamlayacak. NASA'nın Uzay İletişim ve Navigasyon (SCaN) programı tarafından yönetilen proje, Aralık 2021'de fırlatılan Lazer İletişim Rölesi Gösterimi (LCRD) ile birlikte çalışacak.

Jeosenkron yörüngede bulunan LCRD, atmosferik koşulların lazer sinyalleri üzerindeki etkilerini incelemek, ağ yeteneklerini test etmek ve navigasyon yeteneklerini geliştirmek için deneyler yürütüyor.

Saniyede 1.2 gigabit!

Tam Boyutta Gör ILLUMA-T'nin dikkat çekici özelliklerinden biri, LCRD uydusunu jeosenkron yörüngede hassas bir şekilde takip etmek için kullanılan optik modülüdür. Bu modülde dahili teleskop ve iki eksenli gimbal bulunuyor. Gelişmiş yeteneklerine rağmen optik modül sadece bir mikrodalga fırın büyüklüğünde, ILLUMA-T faydalı yükünün tamamı ise standart bir buzdolabına benziyor.

ILLUMA-T, uzay istasyonundan LCRD'ye saniyede 1.2 gigabit gibi olağanüstü bir hızda veri aktaracak ve bu veriler daha sonra Kaliforniya ya da Hawaii'deki optik yer istasyonlarına gönderilecek. Bunun ardından veriler New Mexico'daki LCRD Görev Operasyonları Merkezi'ne gidecek ve buradan da NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki ILLUMA-T yer operasyonları ekiplerine ulaşarak iletim sonrası doğruluk ve kalite açısından değerlendirilecek.

İletişim için dev sıçrama

Tam Boyutta Gör Başarılı olması halinde ILLUMA-T, ISS'nin operasyonel bir parçası haline gelebilir ve NASA'nın uzaydan veri gönderme yönteminde devrim yaratabilir. Geleneksel olarak, uzay istasyonu Dünya ile iletişimi sürdürmek için radyo frekansı röle uydularına güveniyordu, ancak lazer iletişimi, bir filmin tamamını bir dakikadan kısa bir sürede aktarmaya yetecek kadar çok daha yüksek iletim hızları sunuyor.

Yörüngedeki ISS, 1998 yılında tamamlandığından bu yana uzay istasyonu ve yer anteni ile eş zamanlı olarak temas hattını koruyan röle uydularına güvenmek zorunda kaldı. ILLUMA-T'nin sağladığı gelişmiş veri hızları, uzay laboratuvarında deneyler ve araştırmalar yapan Dünya'daki araştırmacılar için oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte olabilir.

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Ancak NASA’nın asıl hedefi daha farklı. Ajans, lazer iletişimini Yakın Uzay Ağı ve Derin Uzay Ağı da dahil olmak üzere uzay iletişim ağlarına entegre etmeyi amaçlıyor. Bu sayede lazerlerin, video ve görüntülerin hızlı iletimi de dahil olmak üzere geleneksel radyo frekansı iletişimine kıyasla sunduğu çeşitli avantajlardan yararlanılabilecek.

Bu arada, buradaki devrim iletişim “hızı” bağlamından kaynaklanmıyor, aslından çok daha büyük bant genişliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hangi iletişim daha hızlı sorusundan ziyade hangisi daha verimli demek önemli. Bu, tek şerit yolda saatte 100 km hızla giden yük kamyonu mu daha hızlıdır yoksa üç şerit yolda saatte 100 km hızla giden üç yük kamyonu mu daha hızlıdır sorusuna benziyor. Bariz şekilde hız farkı olmasa da üç yük kamyonu aynı sürede daha fazla yük taşıdığı için daha efektiftir.

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