Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, devrim niteliğindeki lazer iletişim teknolojisini test edecek

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) devrim niteliğindeki lazer iletişim teknolojisini test edecek. Yeni teknoloji ile birlikte iletişim alanında büyük bir sıçrama yaşanabilir.
    NASA, devrimsel lazer iletişim teknolojisini test edecek Tam Boyutta Gör
    NASA, ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) ile uzay görevleri için lazer iletişiminin potansiyelini göstermeye hazırlanıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılacak test ile birlikte iletişim alanında büyük bir sıçrama yaşanabilir.

    Kasım ayı başında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanan ILLUMA-T projesi, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) ilk çift yönlü, uçtan uca lazer iletişim rölesini tamamlayacak. NASA'nın Uzay İletişim ve Navigasyon (SCaN) programı tarafından yönetilen proje, Aralık 2021'de fırlatılan Lazer İletişim Rölesi Gösterimi (LCRD) ile birlikte çalışacak.

    Jeosenkron yörüngede bulunan LCRD, atmosferik koşulların lazer sinyalleri üzerindeki etkilerini incelemek, ağ yeteneklerini test etmek ve navigasyon yeteneklerini geliştirmek için deneyler yürütüyor.

    Saniyede 1.2 gigabit!

    NASA, devrimsel lazer iletişim teknolojisini test edecek Tam Boyutta Gör
    ILLUMA-T'nin dikkat çekici özelliklerinden biri, LCRD uydusunu jeosenkron yörüngede hassas bir şekilde takip etmek için kullanılan optik modülüdür. Bu modülde dahili teleskop ve iki eksenli gimbal bulunuyor. Gelişmiş yeteneklerine rağmen optik modül sadece bir mikrodalga fırın büyüklüğünde, ILLUMA-T faydalı yükünün tamamı ise standart bir buzdolabına benziyor.

    ILLUMA-T, uzay istasyonundan LCRD'ye saniyede 1.2 gigabit gibi olağanüstü bir hızda veri aktaracak ve bu veriler daha sonra Kaliforniya ya da Hawaii'deki optik yer istasyonlarına gönderilecek. Bunun ardından veriler New Mexico'daki LCRD Görev Operasyonları Merkezi'ne gidecek ve buradan da NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki ILLUMA-T yer operasyonları ekiplerine ulaşarak iletim sonrası doğruluk ve kalite açısından değerlendirilecek.

    İletişim için dev sıçrama

    NASA, devrimsel lazer iletişim teknolojisini test edecek Tam Boyutta Gör
    Başarılı olması halinde ILLUMA-T, ISS'nin operasyonel bir parçası haline gelebilir ve NASA'nın uzaydan veri gönderme yönteminde devrim yaratabilir. Geleneksel olarak, uzay istasyonu Dünya ile iletişimi sürdürmek için radyo frekansı röle uydularına güveniyordu, ancak lazer iletişimi, bir filmin tamamını bir dakikadan kısa bir sürede aktarmaya yetecek kadar çok daha yüksek iletim hızları sunuyor.

    Yörüngedeki ISS, 1998 yılında tamamlandığından bu yana uzay istasyonu ve yer anteni ile eş zamanlı olarak temas hattını koruyan röle uydularına güvenmek zorunda kaldı. ILLUMA-T'nin sağladığı gelişmiş veri hızları, uzay laboratuvarında deneyler ve araştırmalar yapan Dünya'daki araştırmacılar için oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte olabilir.

    Ancak NASA’nın asıl hedefi daha farklı. Ajans, lazer iletişimini Yakın Uzay Ağı ve Derin Uzay Ağı da dahil olmak üzere uzay iletişim ağlarına entegre etmeyi amaçlıyor. Bu sayede lazerlerin, video ve görüntülerin hızlı iletimi de dahil olmak üzere geleneksel radyo frekansı iletişimine kıyasla sunduğu çeşitli avantajlardan yararlanılabilecek.

    Bu arada, buradaki devrim iletişim “hızı” bağlamından kaynaklanmıyor, aslından çok daha büyük bant genişliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hangi iletişim daha hızlı sorusundan ziyade hangisi daha verimli demek önemli. Bu, tek şerit yolda saatte 100 km hızla giden yük kamyonu mu daha hızlıdır yoksa üç şerit yolda saatte 100 km hızla giden üç yük kamyonu mu daha hızlıdır sorusuna benziyor. Bariz şekilde hız farkı olmasa da üç yük kamyonu aynı sürede daha fazla yük taşıdığı için daha efektiftir.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/nasa-to-test-revolutionary-laser-comms-tech-aboard-the-iss https://www.nasa.gov/technology/space-comms/nasas-first-two-way-end-to-end-laser-communications-system/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akademisyenler yazın çalışır mı fındık faresi insana zarar verir mi youtube vanced eyüp b halkbank fon24 ne kadar kazandırır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reno 8 Pro
    Reno 8 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız