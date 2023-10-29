Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını uzayda Türk bayrağıyla kutladı!

Tam Boyutta Gör Cumhuriyet'in 100. yılı tüm yurt genelinde ve dünyanın her köşesinde nefes alan Türk vatandaşlarıyla coşku ile kutlanırken, dünyadan da tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Türkiye'ye olan sevgisini, daha önce uzaydan ülkemizin fotoğraflarını çekerek dile getiren Rus kozmonot Oleg Artemyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

Rus kozmonottan 100. yıl kutlaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, daha önce de Türkiye ile ilgili fotoğraflar paylaşan Rus kozmonot Oleg Artemyev'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı ile birlikte çektiği görüntüleri paylaştı.

Büyükelçiliği'n sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, şu ifadeler yer aldı: “Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı🇹🇷 açarak #Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.”

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun 13 sa. önce eklendi

Artemyev’ın Instagram hesabının 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Rus kozmonot, hesabından hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayarak, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı. Artemyev, 'daha önce de harika sıcak şehir' mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Rusya'nın 118'inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537'nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya’nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.

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