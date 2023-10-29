Rus kozmonot Cumhuriyet'in 100. yılını uzayda Türk bayrağıyla kutladı!

Rus kozmonottan 100. yıl kutlaması
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, daha önce de Türkiye ile ilgili fotoğraflar paylaşan Rus kozmonot Oleg Artemyev'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı ile birlikte çektiği görüntüleri paylaştı.
Büyükelçiliği'n sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, şu ifadeler yer aldı: “Rus kozmonot Oleg Artemyev, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Türk bayrağı🇹🇷 açarak #Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı.”
Artemyev’ın Instagram hesabının 1 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Rus kozmonot, hesabından hem Rusça hem de İngilizce mesaj yayınlayarak, “29 Ekim’de Türkiye’nin ulusal bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” ifadelerini kullandı. Artemyev, 'daha önce de harika sıcak şehir' mesajıyla Antalya'nın uzaydan çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Rusya'nın 118'inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537'nci kişi olan Artemyev, bugüne kadar toplamda 955 gün uzayda kaldı. Rusya’nın en deneyimli kozmonotlarından biri olan Artemyev, bugüne kadar 53 saatlik uzay yürüyüşü görevi gerçekleştirdi.Kaynakça https://www.instagram.com/reel/Cy_FkfxCn3S https://sputniknews.com.tr/20231029/rus-kozmonot-cumhuriyetin-100-yilini-uluslararasi-uzay-istasyonunda-turk-bayragini-acarak-kutladi-1076863239.html#:~:text=Rus%20kozmonot%20Oleg%20Artemyev%2C%20Uluslararas%C4%B1,'nin%20100.%20y%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1%20kutlad%C4%B1.&text=October%2029%2C%202023-,Instagram'da%201%20milyonun%20%C3%BCzerinde%20takip%C3%A7isi%20bulunan%20Artemyev%2C%20hem%20Rus%C3%A7a,Bayram%C4%B1'n%C4%B1%20kutlar%C4%B1m%E2%80%9D%20dedi. Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.