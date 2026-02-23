NASA, insanlı Ay görevini yeniden erteledi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör NASA'nın Ay çevresine yapılacak ilk insanlı uçuşu olan Artemis 2 görevi bir kez daha ertelendi. Daha önce hidrojen sızıntıları nedeniyle takvimi kayan görev, bu kez SLS roketinin üst aşamasına yönelik helyum akışı problemiyle karşı karşıya kaldı. Bekleyiş Nisan ayına kadar sürecek.

Artemis 2 Nisan ayına kaldı

Kennedy Uzay Merkezi'nde yürütülen hazırlıklar sırasında, 21 Şubat'ın erken saatlerinde SLS'in geçici kriyojenik itki aşamasına (ICPS) helyum akışının kesintiye uğradığı tespit edildi. NASA, sorunun kaynağını belirlemek ve gerekli onarımları yapmak için roketi fırlatma rampasından dört millik bir yolculukla Vehicle Assembly Building'e (VAB) geri götürme kararı aldı. Bu sürecin 24 Şubat civarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaçıranlar için helyum, üst aşama motorunun uygun çevresel koşullarda çalışmasını sağlamak ve sıvı hidrojen ile sıvı oksijen tanklarını basınçlandırmak için kullanılıyor. NASA, sistemlerin "Wet Dress Rehearsal" sırasında çalıştığını ancak test sonrası normal operasyonlara geçişte helyumun istenilen şekilde akmadığını açıkladı. Şu anda yedek bir yöntemle üst aşama güvenli konfigürasyonda tutuluyor.

Yaşanan gelişme, 6 Mart için planlanan fırlatma penceresini de devre dışı bıraktı. NASA Yöneticisi Jared Isaacman, roketin geri çekilmesinin Mart ayı seçeneğini ortadan kaldırdığını doğruladı. Kurum, mevcut çalışmaların Nisan fırlatma penceresini koruma ihtimalini barındırdığını ancak bunun veri analizleri ve onarım sürecine bağlı olduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 10 gün sürecek Artemis 2 görevi, SLS roketinin ilk insanlı uçuşu olacak ve Orion uzay aracıyla Ay'ın çevresinde bir tur atılmasını kapsayacak. Başlangıçta şubat başı hedeflenmiş, ardından mart ayına kaydırılmıştı. Son gelişmeyle birlikte takvim yeniden şekillenmiş oldu. Görünen o ki NASA, 50 yılı aşkın sürenin ardından gerçekleşecek bu kritik insanlı Ay uçuşunda risk almak istemiyor. Ancak art arda gelen teknik sorunlar, programın zaman çizelgesini bir kez daha belirsizliğe sürüklemiş durumda.

