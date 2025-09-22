NASA, kritik Ay görevi VIPER projesini yeniden canlandırıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl, artan maliyetler ve gecikmeler nedeniyle iptal edilen VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) projesi, Blue Origin ile yapılacak yeni bir iş birliği sayesinde Ay’a ulaşabilir. NASA, Ay’a gönderilmesi planlanan VIPER gezgin aracını 2027 yılında yeniden hayata geçirmeye hazırlanıyor. NASA, bu girişimiCommercial Lunar Payload Services (CLPS) – Ticari Ay Yükü Hizmetleri programı kapsamında gerçekleştirecek.

VIPER yeniden doğuyor

VIPER’in Ay’a ulaştırılması için Blue Origin’in, inişin nasıl gerçekleşeceğini planlaması ve bunu başarıyla göstermesi gerekiyor. Eğer NASA bu planı onaylarsa VIPER, şirketin Blue Moon Mark 1 iniş aracı ile taşınacak.

Öte yandan Blue Origin henüz Ay’a iniş denemesi gerçekleştirmedi ancak şirketin Mark 1 iniş aracının ilk denemesi bu yılın ilerleyen dönemlerinde başka bir CLPS görevi kapsamında yapılacak. Bu test, NASA’nın VIPER için planladığı ikinci Mark 1 iniş aracının kullanımı konusunda karar vermesine de yardımcı olacak. NASA, VIPER’in kullanılacağı iniş aracının üretiminin zaten sürdüğünü belirtiyor.

VIPER programı, planlanan daha geniş kapsamlı Ay görevleri için kritik öneme sahip. Zira VIPER, Ay’ın güney kutbunda aşırı koşullara sahip bir ortamda göreve başlayacak ve su buzu ile diğer kaynakları arayacak. VIPER, ilk olarak 2023 sonunda fırlatılacaktı ancak gecikmeler nedeniyle 2024 ve son olarak 2025 yılında ertelenmişti. Programın iptali ise 2024 Temmuz’unda duyurulmuştu. O dönem VIPER’in iptal edilmesine rağmen NASA’nın Ay’da buz ve diğer kaynakları arayacak bir dizi farklı görevinin daha olduğu açıklanmıştı.

