    NASA’dan tarihi keşif: 6.000’inci ötegezegen kayıtlara geçti

    NASA, ötegezegen sayısının 6.000’i geçtiğini açıkladı. Henüz Dünya’nın ikizini bulamasak da keşfedilen her yeni gezegen, evrende yalnız olup olmadığımızı anlamamız için kritik ipuçları sunuyor.

    NASA’dan tarihi keşif: 6.000’inci ötegezegen kayıtlara geçti Tam Boyutta Gör
    NASA, uzayın derinliklerinde yeni dünyalar bulma yolculuğunda 6.000 onaylı ötegezegene ulaşıldığını duyurdu. Bu rakam, yalnızca 30 yıl süren gözlemler sonucunda elde edildi ve araştırmacılara göre bu sayı, keşfedilmeyi bekleyen milyarlarca gezegenin sadece küçük bir bölümünü temsil ediyor.

    İlk keşiften bugüne

    Güneş benzeri yıldız etrafında dönen ilk ötegezegen keşfi 6 Ekim 1995 tarihinde Michel Mayor ve Didier Queloz tarafından keşfedilmişti. 51 Pegasi b olarak adlandırılan gezegen, yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıkta, Jüpiter’den biraz küçük bir gaz devi olarak tarihe geçmişti.

    Her ne kadar 1992’de bir nötron yıldızı etrafında ilk ötegezegen bulunmuş olsa da, bilim dünyası 51 Pegasi b’yi “normal” bir yıldızın çevresinde keşfedilen ilk örnek olarak kabul ediyor.

    NASA’dan tarihi keşif: 6.000’inci ötegezegen kayıtlara geçti Tam Boyutta Gör
    NASA, açıklamasında spesifik bir 6.000’inci ötegezegenden bahsedilmiyor. Çünkü gezegenler Dünya genelindeki bilim insanlarının doğrulamasıyla listeye ekleniyor, dolayısıyla tek bir gezegen bu unvanı taşımıyor. Halihazırda doğrulanmayı bekleyen 8.000’den fazla aday bulunuyor. NASA’nın emekliye ayrılan Kepler Uzay Teleskobu 2.600’den fazla, halen aktif olan TESS uydusu ise yaklaşık 700 ötegezegen keşfiyle bu sayıya en büyük katkıyı sağladı.

    Buna rağmen son duyuruda öne çıkan keşif KMT-2023-BLG-1896L b adı verilen, Dünya’nın yaklaşık 16 katı kütleye sahip Neptün benzeri bir ötegezegen oldu.  Resmi sayımda bugün 6.007 ötegezegen kayıtlı. Bunlar arasında 2.035 Neptün benzeri gezegen, 1.984 gaz devi, 1.761 süper Dünya, 700 kayalık (Dünya benzeri) gezegen yer alıyor. Ayrıca yedi gezegenin türü hâlâ “bilinmeyen” kategorisinde.

    Bilim insanları, bugüne kadar bulunan ötegezegenler arasında lavla kaplı yüzeylere sahip, atmosferini yeniden oluşturabilen elmas gezegenler ya da saatte 1,6 milyon kilometre hızla yol alan gökcisimleri gibi olağanüstü örnekler bulunduğunu aktarıyor.

    NASA’nın ötegezegen araştırma programı direktörü Dawn Gelino, yapılan keşiflerin önemini şu sözlerle özetledi: “Keşfettiğimiz her farklı gezegen türü, gezegenlerin oluşabileceği koşullar ve nihayetinde Dünya gibi gezegenlerin ne kadar yaygın olabileceği ve onları nerede aramamız gerektiği hakkında bize bilgi veriyor. Evrende yalnız mıyız öğrenmek istiyorsak, tüm bu bilgiler çok önemli.” Ancak ajansın yayımladığı videoda bir noktaya özellikle dikkat çekiliyor. Henüz tam anlamıyla Dünya’ya benzeyen bir gezegen bulunmuş değil. En azından şimdilik.

    Profil resmi
    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 1 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 3 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

