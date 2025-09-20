NASA’dan tarihi keşif: 6.000’inci ötegezegen kayıtlara geçti

İlk keşiften bugüne
Güneş benzeri yıldız etrafında dönen ilk ötegezegen keşfi 6 Ekim 1995 tarihinde Michel Mayor ve Didier Queloz tarafından keşfedilmişti. 51 Pegasi b olarak adlandırılan gezegen, yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıkta, Jüpiter’den biraz küçük bir gaz devi olarak tarihe geçmişti.
Her ne kadar 1992’de bir nötron yıldızı etrafında ilk ötegezegen bulunmuş olsa da, bilim dünyası 51 Pegasi b’yi “normal” bir yıldızın çevresinde keşfedilen ilk örnek olarak kabul ediyor.
Buna rağmen son duyuruda öne çıkan keşif KMT-2023-BLG-1896L b adı verilen, Dünya’nın yaklaşık 16 katı kütleye sahip Neptün benzeri bir ötegezegen oldu. Resmi sayımda bugün 6.007 ötegezegen kayıtlı. Bunlar arasında 2.035 Neptün benzeri gezegen, 1.984 gaz devi, 1.761 süper Dünya, 700 kayalık (Dünya benzeri) gezegen yer alıyor. Ayrıca yedi gezegenin türü hâlâ “bilinmeyen” kategorisinde.
Bilim insanları, bugüne kadar bulunan ötegezegenler arasında lavla kaplı yüzeylere sahip, atmosferini yeniden oluşturabilen elmas gezegenler ya da saatte 1,6 milyon kilometre hızla yol alan gökcisimleri gibi olağanüstü örnekler bulunduğunu aktarıyor.
NASA'nın ötegezegen araştırma programı direktörü Dawn Gelino, yapılan keşiflerin önemini şu sözlerle özetledi: "Keşfettiğimiz her farklı gezegen türü, gezegenlerin oluşabileceği koşullar ve nihayetinde Dünya gibi gezegenlerin ne kadar yaygın olabileceği ve onları nerede aramamız gerektiği hakkında bize bilgi veriyor. Evrende yalnız mıyız öğrenmek istiyorsak, tüm bu bilgiler çok önemli." Ancak ajansın yayımladığı videoda bir noktaya özellikle dikkat çekiliyor. Henüz tam anlamıyla Dünya'ya benzeyen bir gezegen bulunmuş değil. En azından şimdilik.
