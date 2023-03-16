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    NASA, Mars'ta uçan helikopterin inanılmaz videosunu paylaştı

    NASA, Mars’ı araştırmaya gönderdiği araçlarla devam ediyor. Son olarak ise ajansın Perseverance aracı, yine ajansın Ingenuity Mars helikopterinin kalkış anını yakaladı.
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    NASA, Mars'ta uçan helikopterin inanılmaz videosunu yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA, Mars misyonları ile gezegeni didik didik incelerken zaman zaman benzersiz keşifleri veya yakaladığı anları da paylaşıyor. Ajans son olarak gezegeni uçarak inceleyen Ingenuity helikopterinin kalkış anını ve ilerleyişini içeren kısa bir video paylaştı.

    Ingenuity helikopteri esasında NASA’nın Şubat ayında Mars’a indirdiği Perseverance aracının içerisinde bulunuyordu. Bir araba boyutunda olan Perseverance, indikten bir süre sonra 121 cm uzunluğunda ve 1.8 kilogram ağırlığındaki küçük robotik helikopter Ingenuity’i yüzeye bırakmıştı ve 19 Nisan’da bu araç ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. O zamandan beri toplamda 46 kez havalanan Mars helikopterinin 47. uçuşu Perseverance’in kameralarına takıldı.

    Mars helikopteri kameralara yakalandı

    Yerden maksimum 12 metre yüksekliğe havalanabilen ve saatte 20 kilometre hıza ulaşabilen Ingenuity’nin havalanışını, arkasında bıraktığı tozları ve ilerleyişini hemen alttaki GIF’ten izleyebilirsiniz. NASA, yaptığı açıklamada videoyu çeken Perseverance’in yaklaşık 120 metre uzaklıkta olduğunu ve Ingenuity'nin 440 metre uçtuğunu da belirtiyor.

    Bununla birlikte aslında NASA, başlangıçta Ingenuity’yi Mars’a tek bir amaç doğrultusunda göndermişti; Mars atmosferinde uçuş gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığını görmek. Elde edilen ve onlarca uçuşun ardından bunun mümkün olduğunu belirten NASA, şimdilerde aracı daha farklı amaçlar için kullanıyor. NASA, her iki aracını da şimdiler Jezero kraterinin içindeki başka bir krater alanı olan Belva'nın kuzeybatı yamaçlarına tırmandırıyor. NASA, Ingenuity rota keşfi ve öncü olarak kullanıyor.

    NASA ve ESA, 2033’te Mars’a inecek araçlarıyla gezegenden toplanan örnekleri Dünya’ya getirecek. Uzay ajansları Ingenuity'nin başarısına dayanarak, Perseverance'ın örnekleri uzay aracına ulaştırmasına yardımcı olmak üzere Ingenuity benzeri iki helikopter hazırlamayı planlıyor. Hatırlanacağı üzere Perseverance, topladığı bir örneği Mars yüzeyine düşürmüştü. Planlanan bu iki helikopter benzer sorunların yaşanması halinde numuneleri araca getirmeye çalışacak.

    Kaynakça https://mars.nasa.gov/resources/27351/perseverances-mastcam-z-views-ingenuitys-47th-takeoff/ https://www.tweaktown.com/news/90731/nasa-rover-captures-amazing-video-of-helicopter-flying-on-mars/index.html
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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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