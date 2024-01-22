Mars helikopteri ile yeniden iletişim kuruldu

Ingenuity halen hayatta
Kısa süreli endişe verici bir sessizliğin ardından NASA, yaptığı açıklamada Ingenuity helikopteriyle yeniden temas kurabildiğini duyurdu. Otonom hava aracı 18 Ocak Perşembe günü Mars'taki 72. uçuşunun sonlarına doğru Dünya ile iletişimi kaybetmişti. Ingenuity, iletişimini Perseverance keşif aracı üzerinden sağlıyordu.
NASA, X (eski adıyla Twitter) üzerinde yayınladığı bir güncellemede ne olduğunu anlamak için Ingenuity'den gelen verilerin incelendiğini söyledi. Ingenuity geçen yıl olduğu gibi daha önce de kesintiler yaşamış ve uçuşa geri dönebilmişti. Ancak bu kez durumun böyle olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken.
Bununla birlikte 1,8 kilogramlık bu mini helikopter orijinal görev çizelgesini çoktan aşmış durumda. NASA, Ingenuity’yi Mars’ta uçuşun mümkünlüğünü test etmek için tasarladı ve başlangıçta sadece 5 uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Teknoloji deneyinin son derece başarılı olmasından sonra NASA, helikopteri Perseverance için bir öncü kaşif olarak kullanmaya başladı. NASA verilerine göre Ingenuity, şimdiye kadar Mars’ta toplamda 128 dakikadan fazla havada kaldı ve 72 Mars uçuşu sırasında toplam 17,7 kilometre yol kat etti. Bu sayılardaki her bir artış ayrı bir rekor anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.