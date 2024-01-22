Tam Boyutta Gör Şubat 2021'de, milyarlarca yıl önce büyük bir göl ve nehir deltası barındıran 45 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri'nin tabanına iniş yapan NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity ve Perseverance keşif aracı görevlerine kaldığı yerden devam edecek. NASA, Ingenuity aracının kısa süreli sessizliğe gömülmesinin ardından tekrar sinyal alındığını açıkladı.

Ingenuity halen hayatta

Kısa süreli endişe verici bir sessizliğin ardından NASA, yaptığı açıklamada Ingenuity helikopteriyle yeniden temas kurabildiğini duyurdu. Otonom hava aracı 18 Ocak Perşembe günü Mars'taki 72. uçuşunun sonlarına doğru Dünya ile iletişimi kaybetmişti. Ingenuity, iletişimini Perseverance keşif aracı üzerinden sağlıyordu.

NASA, X (eski adıyla Twitter) üzerinde yayınladığı bir güncellemede ne olduğunu anlamak için Ingenuity'den gelen verilerin incelendiğini söyledi. Ingenuity geçen yıl olduğu gibi daha önce de kesintiler yaşamış ve uçuşa geri dönebilmişti. Ancak bu kez durumun böyle olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken.

NASA’nın Mars helikopteriyle iletişimi koptu 14 sa. önce eklendi

Bununla birlikte 1,8 kilogramlık bu mini helikopter orijinal görev çizelgesini çoktan aşmış durumda. NASA, Ingenuity’yi Mars’ta uçuşun mümkünlüğünü test etmek için tasarladı ve başlangıçta sadece 5 uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Teknoloji deneyinin son derece başarılı olmasından sonra NASA, helikopteri Perseverance için bir öncü kaşif olarak kullanmaya başladı. NASA verilerine göre Ingenuity, şimdiye kadar Mars’ta toplamda 128 dakikadan fazla havada kaldı ve 72 Mars uçuşu sırasında toplam 17,7 kilometre yol kat etti. Bu sayılardaki her bir artış ayrı bir rekor anlamına geliyor.

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Mars helikopteri ile yeniden iletişim kuruldu