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    Mars helikopteri ile yeniden iletişim kuruldu

    NASA’nın Ingenuity Mars helikopteri ile iletişimi geçtiğimiz saatlerde kopmuştu. Ajans tarafından yapılan açıklamada helikoptere eşlik eden Perseverance keşif aracının sinyal aldığı belirtildi.
    Mars helikopteri ile yeniden iletişim kuruldu Tam Boyutta Gör
    Şubat 2021'de, milyarlarca yıl önce büyük bir göl ve nehir deltası barındıran 45 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri'nin tabanına iniş yapan NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity ve Perseverance keşif aracı görevlerine kaldığı yerden devam edecek. NASA, Ingenuity aracının kısa süreli sessizliğe gömülmesinin ardından tekrar sinyal alındığını açıkladı.

    Ingenuity halen hayatta

    Kısa süreli endişe verici bir sessizliğin ardından NASA, yaptığı açıklamada Ingenuity helikopteriyle yeniden temas kurabildiğini duyurdu. Otonom hava aracı 18 Ocak Perşembe günü Mars'taki 72. uçuşunun sonlarına doğru Dünya ile iletişimi kaybetmişti. Ingenuity, iletişimini Perseverance keşif aracı üzerinden sağlıyordu.

    NASA, X (eski adıyla Twitter) üzerinde yayınladığı bir güncellemede ne olduğunu anlamak için Ingenuity'den gelen verilerin incelendiğini söyledi. Ingenuity geçen yıl olduğu gibi daha önce de kesintiler yaşamış ve uçuşa geri dönebilmişti. Ancak bu kez durumun böyle olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken.

    Bununla birlikte 1,8 kilogramlık bu mini helikopter orijinal görev çizelgesini çoktan aşmış durumda. NASA, Ingenuity’yi Mars’ta uçuşun mümkünlüğünü test etmek için tasarladı ve başlangıçta sadece 5 uçuş gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Teknoloji deneyinin son derece başarılı olmasından sonra NASA, helikopteri Perseverance için bir öncü kaşif olarak kullanmaya başladı. NASA verilerine göre Ingenuity, şimdiye kadar Mars’ta toplamda 128 dakikadan fazla havada kaldı ve 72 Mars uçuşu sırasında toplam 17,7 kilometre yol kat etti. Bu sayılardaki her bir artış ayrı bir rekor anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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