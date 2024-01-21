NASA’nın Mars helikopteriyle iletişimi koptu: Belirsizlik sürüyor

Mars helikopteri ile iletişim koptu
Ingenuity'nin operatörleri 18 Ocak Perşembe günü Mars'taki 72. uçuşunun sonlarına doğru 1,8 kilogramlık helikopterle irtibatı kaybetti. NASA yetkilileri 19 Ocak Cuma günü yaptıkları güncellemede Ingenuity'nin uçuş sırasında Perseverance keşif aracına (helikopter ile Dünya arasında röle görevi gören) gönderdiği verilerin helikopterin kendisine tahsis edilen maksimum irtifa olan 12 metreye ulaştığını gösterdiğini söyledi. Ancak planlanan iniş sırasında gezici araç ile helikopterin iletişimi beklenenden erken kesildi. NASA ve görev ekibi helikopterle iletişimi yeniden kurmak için sonraki adımlar üzerinde çalışıyor. Ancak şimdilik net bir girişim yok.
Bilmeyenler için Perseverance, Mars'ta geçmişte yaşam olduğuna dair kanıt arıyor ve gelecekte Dünya'ya dönmek üzere örnekler topluyor. Ingenuity ise 2021 baharında orijinal beş uçuşluk teknoloji deneyinin başarılı olmasının ardından NASA'nın verdiği uzatılmış bir görevde, araba büyüklüğündeki gezici için bir gözcü olarak hizmet veriyor. Yani NASA, en başından beri Ingenuity’nin bu kadar fazla uçuş yapmasını planlamamıştı.
Görünüşe göre bu kez Perseverance aracının Ingenuity için bir şeyler yapmasının zamanı gelmiş olabilir. Her iki robotun da görevlerini yöneten NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı, yaptığı açıklamada, "Perseverance şu anda Ingenuity ile görüş alanı dışında, ancak ekip görsel bir inceleme için daha yakına gitmeyi düşünebilir" dedi.
NASA verilerine göre Ingenuity, Mars’ta toplamda 128 dakikadan fazla havada kaldı ve 72 Mars uçuşu sırasında toplam 17,7 kilometre yol kat etti. Bu sayılardaki her bir artış ayrı bir rekor anlamına geliyor. Ve bu rakamların artmaya devam edip etmeyeceği şu an için belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.