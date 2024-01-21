NASA’nın Mars helikopteriyle iletişimi koptu: Belirsizlik sürüyor

NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity ve gezgini Perseverance, Şubat 2021'de, milyarlarca yıl önce büyük bir göl ve nehir deltası barındıran 45 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri'nin tabanına birlikte iniş yaptı. Aradan geçen sayısız bilimsel keşiften sonra NASA, yaptığı açıklamada Ingenuity helikopteri ile iletişimi kaybettiklerini duyurdu.

Mars helikopteri ile iletişim koptu

Ingenuity'nin operatörleri 18 Ocak Perşembe günü Mars'taki 72. uçuşunun sonlarına doğru 1,8 kilogramlık helikopterle irtibatı kaybetti. NASA yetkilileri 19 Ocak Cuma günü yaptıkları güncellemede Ingenuity'nin uçuş sırasında Perseverance keşif aracına (helikopter ile Dünya arasında röle görevi gören) gönderdiği verilerin helikopterin kendisine tahsis edilen maksimum irtifa olan 12 metreye ulaştığını gösterdiğini söyledi. Ancak planlanan iniş sırasında gezici araç ile helikopterin iletişimi beklenenden erken kesildi. NASA ve görev ekibi helikopterle iletişimi yeniden kurmak için sonraki adımlar üzerinde çalışıyor. Ancak şimdilik net bir girişim yok.

Bilmeyenler için Perseverance, Mars'ta geçmişte yaşam olduğuna dair kanıt arıyor ve gelecekte Dünya'ya dönmek üzere örnekler topluyor. Ingenuity ise 2021 baharında orijinal beş uçuşluk teknoloji deneyinin başarılı olmasının ardından NASA'nın verdiği uzatılmış bir görevde, araba büyüklüğündeki gezici için bir gözcü olarak hizmet veriyor. Yani NASA, en başından beri Ingenuity’nin bu kadar fazla uçuş yapmasını planlamamıştı.

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Görünüşe göre bu kez Perseverance aracının Ingenuity için bir şeyler yapmasının zamanı gelmiş olabilir. Her iki robotun da görevlerini yöneten NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı, yaptığı açıklamada, "Perseverance şu anda Ingenuity ile görüş alanı dışında, ancak ekip görsel bir inceleme için daha yakına gitmeyi düşünebilir" dedi.

NASA verilerine göre Ingenuity, Mars’ta toplamda 128 dakikadan fazla havada kaldı ve 72 Mars uçuşu sırasında toplam 17,7 kilometre yol kat etti. Bu sayılardaki her bir artış ayrı bir rekor anlamına geliyor. Ve bu rakamların artmaya devam edip etmeyeceği şu an için belli değil.

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