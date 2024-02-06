NASA’nın Mars gezgini, arızalı Ingenuity helikopterini fotoğrafladı

Tam Boyutta Gör NASA'nın Perseverance keşif aracına dahil olarak Mars yüzeyine 2021 yılında iniş yapan Ingenuity helikopteri, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı rotor hasarı nedeniyle görev dışı kalmıştı. Bu olaydan yaklaşık iki hafta sonra, geçtiğimiz pazar günü NASA, Perseverance keşif aracıyla Ingenuity helikopterinin fotoğrafını çekti. Ingenuity, uzakta, kumul bir tepenin üzerinde dururken görünüyor.

Ingenuity helikopterine son bakış

Tam Boyutta Gör Ingenuity’nin 18 Ocak'taki bir uçuşu sırasında, Mars arazisinin şekilsiz ve kumlu bir parçasına iniş yaparken rotorlarında hasar meydana gelmişti. Helikopter genellikle yön bulmasına yardımcı olması için kayalar gibi peyzaj özelliklerinden yararlanıyordu ancak 72. uçuşunda bunlar olmadan uçtu ve iniş yaptı. İniş sırasında da muhtemelen rotor kanatları Mars yüzeyine temas etti ve görünürde bir kanatçık kırıldı.

Tam Boyutta Gör Ingenuity, Perseverance keşif aracıyla birlikte 18 Şubat 2021'de iniş yapmıştı. Ingenuity, Nisan 2021'de Mars semalarına çıktığında, başka bir gezegende motorlu bir hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirerek tarihe geçti. Ingenuity-Perseverance ikilisi o zamandan beri Jezero Krateri olarak bilinen bir bölgeyi araştırıyor ve Kızıl Gezegen'de milyarlarca yıl önce yaşam barındırmış olabilecek antik su kütlelerinin izlerini keşfediyor. Ingenuity, Perseverance için bir gözcü görevi görerek gezginin keşfedeceği ilgi çekici alanların belirlenmesini sağladı.

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NASA, bir gün Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ı keşfetmek üzere nükleer enerjiyle çalışan Dragonfly adında başka bir insansız hava aracı daha geliştiriyor. Ajans Dragonfly'ın en erken 2028'de fırlatılmasını bekliyor. Ayrıca Mars için de daha gelişmiş helikopterler geliştiriliyor.

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