NASA’nın Mars gezgini, arızalı Ingenuity helikopterini fotoğrafladı

Teknoloji Editörü
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NASA'nın Perseverance keşif aracına dahil olarak Mars yüzeyine 2021 yılında iniş yapan Ingenuity helikopteri, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı rotor hasarı nedeniyle görev dışı kalmıştı. Bu olaydan yaklaşık iki hafta sonra, geçtiğimiz pazar günü NASA, Perseverance keşif aracıyla Ingenuity helikopterinin fotoğrafını çekti. Ingenuity, uzakta, kumul bir tepenin üzerinde dururken görünüyor. Ingenuity helikopterine son bakış
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Ingenuity’nin 18 Ocak'taki bir uçuşu sırasında, Mars arazisinin şekilsiz ve kumlu bir parçasına iniş yaparken rotorlarında hasar meydana gelmişti. Helikopter genellikle yön bulmasına yardımcı olması için kayalar gibi peyzaj özelliklerinden yararlanıyordu ancak
72. uçuşunda bunlar olmadan uçtu ve iniş yaptı. İniş sırasında da muhtemelen rotor kanatları Mars yüzeyine temas etti ve görünürde bir kanatçık kırıldı.
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Ingenuity, Perseverance keşif aracıyla birlikte 18 Şubat 2021'de iniş yapmıştı. Ingenuity, Nisan 2021'de Mars semalarına çıktığında, başka bir gezegende motorlu bir hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirerek tarihe geçti. Ingenuity-Perseverance ikilisi o zamandan beri
Jezero Krateri olarak bilinen bir bölgeyi araştırıyor ve Kızıl Gezegen'de milyarlarca yıl önce yaşam barındırmış olabilecek antik su kütlelerinin izlerini keşfediyor. Ingenuity, Perseverance için bir gözcü görevi görerek gezginin keşfedeceği ilgi çekici alanların belirlenmesini sağladı.
NASA, bir gün Satürn'ün en büyük uydusu
Titan'ı keşfetmek üzere nükleer enerjiyle çalışan Dragonfly adında başka bir insansız hava aracı daha geliştiriyor. Ajans Dragonfly'ın en erken 2028'de fırlatılmasını bekliyor. Ayrıca Mars için de daha gelişmiş helikopterler geliştiriliyor.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.