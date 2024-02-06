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    Anlık Bildirim

    NASA’nın Mars gezgini, arızalı Ingenuity helikopterini fotoğrafladı

    NASA'nın Perseverance keşif aracı, rotor arızası nedeniyle görev dışı olan Ingenuity helikopterinin uzak bir kumul üzerinde tek başına dururken fotoğrafını çekti.
    NASA, arızalı Ingenuity helikopterini fotoğrafladı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Perseverance keşif aracına dahil olarak Mars yüzeyine 2021 yılında iniş yapan Ingenuity helikopteri, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı rotor hasarı nedeniyle görev dışı kalmıştı. Bu olaydan yaklaşık iki hafta sonra, geçtiğimiz pazar günü NASA, Perseverance keşif aracıyla Ingenuity helikopterinin fotoğrafını çekti. Ingenuity, uzakta, kumul bir tepenin üzerinde dururken görünüyor.

    Ingenuity helikopterine son bakış

    NASA, arızalı Ingenuity helikopterini fotoğrafladı Tam Boyutta Gör
    Ingenuity’nin 18 Ocak'taki bir uçuşu sırasında, Mars arazisinin şekilsiz ve kumlu bir parçasına iniş yaparken rotorlarında hasar meydana gelmişti. Helikopter genellikle yön bulmasına yardımcı olması için kayalar gibi peyzaj özelliklerinden yararlanıyordu ancak 72. uçuşunda bunlar olmadan uçtu ve iniş yaptı. İniş sırasında da muhtemelen rotor kanatları Mars yüzeyine temas etti ve görünürde bir kanatçık kırıldı.
    NASA, arızalı Ingenuity helikopterini fotoğrafladı Tam Boyutta Gör
    Ingenuity, Perseverance keşif aracıyla birlikte 18 Şubat 2021'de iniş yapmıştı. Ingenuity, Nisan 2021'de Mars semalarına çıktığında, başka bir gezegende motorlu bir hava aracının ilk uçuşunu gerçekleştirerek tarihe geçti. Ingenuity-Perseverance ikilisi o zamandan beri Jezero Krateri olarak bilinen bir bölgeyi araştırıyor ve Kızıl Gezegen'de milyarlarca yıl önce yaşam barındırmış olabilecek antik su kütlelerinin izlerini keşfediyor. Ingenuity, Perseverance için bir gözcü görevi görerek gezginin keşfedeceği ilgi çekici alanların belirlenmesini sağladı.

    NASA, bir gün Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ı keşfetmek üzere nükleer enerjiyle çalışan Dragonfly adında başka bir insansız hava aracı daha geliştiriyor. Ajans Dragonfly'ın en erken 2028'de fırlatılmasını bekliyor. Ayrıca Mars için de daha gelişmiş helikopterler geliştiriliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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