    NASA, Ay’a çarpacak asteroidi nükleer bomba ile yok etmeyi düşünüyor

    NASA, Ay yörüngesine yaklaşan 2024 YR4 asteroidini önlemek için nükleer bombalı bir müdahale planını değerlendiriyor. Çarpışma ihtimali yüzde dört olarak öngörülüyor.

    NASA, Ay’a çarpacak asteroidi nükleer bomba ile yok edecek Tam Boyutta Gör
    NASA, Ay yörüngesine yaklaşan bir asteroidi önlemek için nükleer bomba kullanmayı değerlendiriyor. Aralık 2024’te keşfedilen 2024 YR4 adlı asteroit, kısa süre içinde uluslararası uzay topluluğunun odağı haline geldi. Bilim insanları, bu potansiyel uzay tehlikesini nasıl etkisiz hale getirebileceklerini araştırıyor ve bazı öneriler bilim kurgu filmlerini aratmayan türden nükleer müdahale planını içeriyor.

    İlk keşfedildiğinde 2024 YR4’ün 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimali yüzde birin üzerindeydi. Çapı 53–67 metre arasında olan asteroit, eğer çarpsaydı 1908’deki Tunguska felaketine benzer bir yıkıma yol açabilirdi. Son gözlemler, asteroidin Dünya ile çarpışmasının olası olmadığını gösterdi ancak 2032’de Ay yüzeyine çarpma riski halen bulunuyor.

    Bilim insanları, Ay’a çarpma ihtimalinin yüzde dört olduğunu ve bu olasılığın düşük görünmesine rağmen oluşabilecek enkaz bulutlarının düşük Dünya yörüngesindeki uydulara zarar verebileceğini vurguluyor. Etki riskini sıfıra indirmek için üç yöntem üzerinde duruluyor. İlki daha fazla keşif, ikincisi yörünge saptırma ve sonuncusu ise tam yok etme.

    Nükleer seçenek masada

    NASA, Ay’a çarpacak asteroidi nükleer bomba ile yok edecek Tam Boyutta Gör
    Yeni bir çalışmaya göre gelecekte farklı zamanlarda teorik görevler başlatılabilir. 2024 YR4 için gereken planlama ve kaynak miktarının, tarihte bir asteroidin yörüngesini başarıyla değiştiren DART misyonundan daha fazla olacağı belirtiliyor. Bilim insanları, 2024 YR4 için DART benzeri bir saptırma misyonunun düşünüldüğünü ancak asteroidin boyutu ve kütlesindeki belirsizlik nedeniyle bu yöntemin yetersiz görüldüğünü söylüyor.

    Buna karşılık, nükleer patlayıcı cihazlarla asteroidi yok etme önerisi ciddi şekilde inceleniyor. Araştırmacılar, her biri 100 kilotonluk iki nükleer cihazın gönderilmesini planlıyor. Bu bombalar, II. Dünya Savaşı’nda Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalardan beş ila sekiz kat daha güçlü olacak. İki cihazın kullanılması, ilk cihazın arızalanması veya hedefe ulaşamaması ihtimaline karşı önlem olarak öngörülüyor. Nükleer seçeneğin olası ilk fırlatma zamanı 2029–2031 arası olarak öngörülse de planların önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde değişebileceği ifade ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
