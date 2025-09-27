NASA, Ay’a çarpacak asteroidi nükleer bomba ile yok etmeyi düşünüyor

İlk keşfedildiğinde 2024 YR4’ün 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimali yüzde birin üzerindeydi. Çapı 53–67 metre arasında olan asteroit, eğer çarpsaydı 1908’deki Tunguska felaketine benzer bir yıkıma yol açabilirdi. Son gözlemler, asteroidin Dünya ile çarpışmasının olası olmadığını gösterdi ancak 2032’de Ay yüzeyine çarpma riski halen bulunuyor.
Bilim insanları, Ay’a çarpma ihtimalinin yüzde dört olduğunu ve bu olasılığın düşük görünmesine rağmen oluşabilecek enkaz bulutlarının düşük Dünya yörüngesindeki uydulara zarar verebileceğini vurguluyor. Etki riskini sıfıra indirmek için üç yöntem üzerinde duruluyor. İlki daha fazla keşif, ikincisi yörünge saptırma ve sonuncusu ise tam yok etme.
Nükleer seçenek masada
Buna karşılık, nükleer patlayıcı cihazlarla asteroidi yok etme önerisi ciddi şekilde inceleniyor. Araştırmacılar, her biri 100 kilotonluk iki nükleer cihazın gönderilmesini planlıyor. Bu bombalar, II. Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalardan beş ila sekiz kat daha güçlü olacak. İki cihazın kullanılması, ilk cihazın arızalanması veya hedefe ulaşamaması ihtimaline karşı önlem olarak öngörülüyor. Nükleer seçeneğin olası ilk fırlatma zamanı 2029–2031 arası olarak öngörülse de planların önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde değişebileceği ifade ediliyor.
