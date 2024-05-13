300 metrelik “Yıkım Tanrısı” asteroidi Dünya’ya geliyor

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Tam Boyutta Gör Mısır'ın kaos ve yıkım tanrısı Apophis'in adını taşıyan 305 metre genişliğindeki asteroid bu on yılın sonundan önce Dünya'nın sadece 48.300 kilometre yakınından geçecek. Bilindiği üzere gibi Ay, Dünya'dan 384.400 kilometre uzakta bulunuyor. 13 Nisan 2029'da bir Cuma günü Dünya’ya ulaşacak olan asteroidin çıplak gözle görülebileceği belirtiliyor. Öte yandan bilim insanları bu tip son derece nadir geçişlerin boşa gitmesini istemiyor.

Apophis asteroidi esasında 17 yıldır Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ve NASA’nın potansiyel olarak tehlikeli asteroitler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak yapılan analizlere göre Apophis, önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya’ya çarpmayacak.

NASA, asteroidi incelemek istiyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan NASA, 2029’da Apophis daha yakından incelemek için OSIRIS-APEX uzay aracını hazırda bulunduracak. Ayrıca Julius-Maximilians-Universität Würzburg'dan (JMU) uzay mühendisi Hakan Kayal liderliğindeki bir ekip, "NEAlight" projesi kapsamında bu tür uzay araçları için üç konsept ortaya koydu. Eğer planlar yolunda giderse ilk konsepte göre NASA, Apophis'in yörüngesine girecek ve Dünya'ya doğru uçarken haftalarca onunla birlikte kalacak küçük bir uydu da göndermeyi düşünüyor. Ekibin ikinci konsepti, ESA tarafından planlanan ve RAMSES adı verilen daha büyük ve donanımlı bir uzay aracı fırlatmak. RAMSES ayrıca ilk konseptteki küçük uyduyu da taşıyabilir.

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NASA’nın amacı yüzlerce yılda bir kez gerçekleşen bu nadir olaydan yararlanmak. Ajans, bilim insanlarının Güneş Sistemi'ni daha iyi anlamalarına yardımcı olacak verileri toplamak ve hatta belki de tehlikeli asteroitlere karşı savunma önlemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak istiyor.

Güneş Sistemi'nde yaklaşık 1,3 milyon asteroitin varlığından haberdar olmamıza ve bunların 2.500'ünün potansiyel olarak tehlikeli kabul edilmesine rağmen bu cisimler hakkında halen çok az bilgiye sahibiz. Şimdiye kadar bu asteroitleri yakından incelemek için OSIRIS-REx, Japonya'nın Hayabusa1 ve Hayabusa2 araçları, ESA'nın Rosetta uzay sondası ve NASA’nın Lucy görevi de dahil olmak üzere sadece 20 görev yapıldı.

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