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    Anlık Bildirim

    300 metrelik “Yıkım Tanrısı” asteroidi Dünya’ya geliyor

    NASA, adını bir Yıkım Tanrısı'ndan alan 300 metre genişliğindeki Apophis adlı bir asteroidin 2029 yılında Dünya'ya yaklaşacağını açıkladı. Ajans, bu fırsatı değerlendirmek istiyor.
    300 metrelik “Yıkım Tanrısı” asteroidi Dünya’ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Mısır'ın kaos ve yıkım tanrısı Apophis'in adını taşıyan 305 metre genişliğindeki asteroid bu on yılın sonundan önce Dünya'nın sadece 48.300 kilometre yakınından geçecek. Bilindiği üzere gibi Ay, Dünya'dan 384.400 kilometre uzakta bulunuyor. 13 Nisan 2029'da bir Cuma günü Dünya’ya ulaşacak olan asteroidin çıplak gözle görülebileceği belirtiliyor. Öte yandan bilim insanları bu tip son derece nadir geçişlerin boşa gitmesini istemiyor.

    Apophis asteroidi esasında 17 yıldır Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ve NASA’nın potansiyel olarak tehlikeli asteroitler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak yapılan analizlere göre Apophis, önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya’ya çarpmayacak.

    NASA, asteroidi incelemek istiyor

    300 metrelik “Yıkım Tanrısı” asteroidi Dünya’ya geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan NASA, 2029’da Apophis daha yakından incelemek için OSIRIS-APEX uzay aracını hazırda bulunduracak. Ayrıca Julius-Maximilians-Universität Würzburg'dan (JMU) uzay mühendisi Hakan Kayal liderliğindeki bir ekip, "NEAlight" projesi kapsamında bu tür uzay araçları için üç konsept ortaya koydu. Eğer planlar yolunda giderse ilk konsepte göre NASA, Apophis'in yörüngesine girecek ve Dünya'ya doğru uçarken haftalarca onunla birlikte kalacak küçük bir uydu da göndermeyi düşünüyor. Ekibin ikinci konsepti, ESA tarafından planlanan ve RAMSES adı verilen daha büyük ve donanımlı bir uzay aracı fırlatmak. RAMSES ayrıca ilk konseptteki küçük uyduyu da taşıyabilir.

    NASA’nın amacı yüzlerce yılda bir kez gerçekleşen bu nadir olaydan yararlanmak. Ajans, bilim insanlarının Güneş Sistemi'ni daha iyi anlamalarına yardımcı olacak verileri toplamak ve hatta belki de tehlikeli asteroitlere karşı savunma önlemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak istiyor.

    Güneş Sistemi'nde yaklaşık 1,3 milyon asteroitin varlığından haberdar olmamıza ve bunların 2.500'ünün potansiyel olarak tehlikeli kabul edilmesine rağmen bu cisimler hakkında halen çok az bilgiye sahibiz. Şimdiye kadar bu asteroitleri yakından incelemek için OSIRIS-REx, Japonya'nın Hayabusa1 ve Hayabusa2 araçları, ESA'nın Rosetta uzay sondası ve NASA’nın Lucy görevi de dahil olmak üzere sadece 20 görev yapıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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