300 metrelik “Yıkım Tanrısı” asteroidi Dünya’ya geliyor

Apophis asteroidi esasında 17 yıldır Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ve NASA’nın potansiyel olarak tehlikeli asteroitler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak yapılan analizlere göre Apophis, önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya’ya çarpmayacak.
NASA, asteroidi incelemek istiyor
NASA’nın amacı yüzlerce yılda bir kez gerçekleşen bu nadir olaydan yararlanmak. Ajans, bilim insanlarının Güneş Sistemi'ni daha iyi anlamalarına yardımcı olacak verileri toplamak ve hatta belki de tehlikeli asteroitlere karşı savunma önlemlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak istiyor.
Güneş Sistemi'nde yaklaşık 1,3 milyon asteroitin varlığından haberdar olmamıza ve bunların 2.500'ünün potansiyel olarak tehlikeli kabul edilmesine rağmen bu cisimler hakkında halen çok az bilgiye sahibiz. Şimdiye kadar bu asteroitleri yakından incelemek için OSIRIS-REx, Japonya'nın Hayabusa1 ve Hayabusa2 araçları, ESA'nın Rosetta uzay sondası ve NASA’nın Lucy görevi de dahil olmak üzere sadece 20 görev yapıldı.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.