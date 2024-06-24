NASA’ya göre Dünya, bir asteroit çarpmasına karşı tamamen savunmasız

Dünya, asteroitlere karşı savunmasız
Yayınlanan rapora göre NASA, çok sayıda ABD devlet kurumunun katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatta Dünya’ya 14 yıl içinde yüzde 72 ihtimalle çarpacağı varsayılan asteroide karşı verilecek tepkiler ve hamleler gözlemlendi. Sonuçlar ise insanlık için iyiye işaret etmiyor.
Tatbikat kapsamında asteroit boyutları 60 ila 800 metre arasında değişirken, en olası asteroit 100 ila 320 metre arasında olacak. Yapılan çalışmaya göre çarpmanın hiç kimseyi etkilememe ihtimali yüzde 45, 1.000'den fazla kişiyi etkileme ihtimali yüzde 47, 100.000 kişiyi etkileme ihtimali yüzde 28, 1 milyondan fazla kişiyi etkileme ihtimali yüzde 8 ve 10 milyon kişiyi etkileme ihtimali yüzde 0,04 seviyesinde bulunuyor.
Öte yandan böylesi bir senaryoda sadece ABD değil uluslararası alanda da karar verme süreçleri tanımlanmamış, işbirliği olasılıkları ele alınmamış durumda. Dolayısıyla sadece uzay misyonu başlatma kapasitemiz olup olmadığından emin değiliz, aynı zamanda hangisini başlatacağımıza karar vermek için gereken süreçten de emin değiliz.
Dünya’ya gelen asteroitleri bile tespit edemiyoruz
Hazırlıksız olunmasına rağmen bazı iyi haberler de var. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuarı gezegen savunma bölümü sorumlusu Terik Daly, önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya'ya çarpacak önemli büyüklükte bir asteroit olmadığını söylüyor.
Kötü haber ise esasında bu asteroitlerin çoğunun nereden gelebileceğini bile bilmememiz. Örneğin 2013’te Rusya’ya düşen 1.500 kişinin yaralanmasına neden olan 20 metrelik asteroid de tespit edilememişti. Geçtiğimiz yıl 2023 NT1 olarak adlandırılan 60 metrelik asteroid, Dünya'nın sadece 96 bin kilometre uzağından geçti. Bu cisim, Dünya’yı geçtikten 2 gün sonra tespit edilebildi. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da Güneş’ten Dünya’ya doğru gelen asteroidleri tespit etmekte büyük zorluklar yaşanıyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98970/nasa-confirms-it-would-fail-protecting-earth-from-an-asteroid-impact-in-14-years/index.html https://www.nasa.gov/news-release/nasa-partners-conduct-fifth-asteroid-impact-exercise-release-summary/ https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/06/ttx5-quicklook-report-final.pdf?emrc=66748d3b531ab Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.