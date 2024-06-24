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    NASA’ya göre Dünya, bir asteroit çarpmasına karşı tamamen savunmasız

    NASA, dinozor soyunu ortadan kaldıran ve Dünya’yı tanınmayacak hale sokan asteroit çarpmalarına karşı insanlığın ve günümüz Dünya’sının tamamen savunmasız olduğunu söyledi.
    NASA: Dünya, bir asteroit çarpmasına karşı tamamen savunmasız Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Dünya'yı asteroit ve kuyrukluyıldızlardan koruma, takip etme ve bulma görevini yürüten Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan bir simülasyona göre insanlık, yıkıcı bir asteroidin Dünya’ya çarpmasına karşı savunmasız durumda. Rapora göre Dünya, 14 yıl önceden haber verilse bile, yıkıcı bir asteroit çarpmasına karşı kendini savunmak için gerekli uzay görevlerini hızlı bir şekilde uygulamak için sınırlı hazırlığa sahip durumda.

    Dünya, asteroitlere karşı savunmasız

    Yayınlanan rapora göre NASA, çok sayıda ABD devlet kurumunun katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Bu tatbikatta Dünya’ya 14 yıl içinde yüzde 72 ihtimalle çarpacağı varsayılan asteroide karşı verilecek tepkiler ve hamleler gözlemlendi. Sonuçlar ise insanlık için iyiye işaret etmiyor.

    Tatbikat kapsamında asteroit boyutları 60 ila 800 metre arasında değişirken, en olası asteroit 100 ila 320 metre arasında olacak. Yapılan çalışmaya göre çarpmanın hiç kimseyi etkilememe ihtimali yüzde 45, 1.000'den fazla kişiyi etkileme ihtimali yüzde 47, 100.000 kişiyi etkileme ihtimali yüzde 28, 1 milyondan fazla kişiyi etkileme ihtimali yüzde 8 ve 10 milyon kişiyi etkileme ihtimali yüzde 0,04 seviyesinde bulunuyor.

    NASA: Dünya, bir asteroit çarpmasına karşı tamamen savunmasız Tam Boyutta Gör
    Rapor, 14 yıllık bir zamana rağmen gerçekleştirilecek uzay görevi, afetlere hazırlık, iletişim ve bütçe gibi kritik gerekliliklerin siyasi liderlikteki değişiklikler, personel ve sürekli değişen dünya olayları nedeniyle zorluklarla karışılacağını belirtiyor. Örneğin rapor, böyle bir asteroide yanıt vermek için açıkça tanımlanmış bir süreç bulunmadığını söylüyor. Yani hiçbir kurum tam olarak ne yapacağını ve hangi adımların izleneceğini bilmiyor. Böylesi bir senaryo için yapılan tek somut girişim NASA’nın başarılı olan DART göreviydi. NASA görev kapsamında ilk defa bir asteroidin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı.

    Öte yandan böylesi bir senaryoda sadece ABD değil uluslararası alanda da karar verme süreçleri tanımlanmamış, işbirliği olasılıkları ele alınmamış durumda. Dolayısıyla sadece uzay misyonu başlatma kapasitemiz olup olmadığından emin değiliz, aynı zamanda hangisini başlatacağımıza karar vermek için gereken süreçten de emin değiliz.

    Dünya’ya gelen asteroitleri bile tespit edemiyoruz

    Hazırlıksız olunmasına rağmen bazı iyi haberler de var. Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuarı gezegen savunma bölümü sorumlusu Terik Daly, önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya'ya çarpacak önemli büyüklükte bir asteroit olmadığını söylüyor.

    Kötü haber ise esasında bu asteroitlerin çoğunun nereden gelebileceğini bile bilmememiz. Örneğin 2013’te Rusya’ya düşen 1.500 kişinin yaralanmasına neden olan 20 metrelik asteroid de tespit edilememişti. Geçtiğimiz yıl 2023 NT1 olarak adlandırılan 60 metrelik asteroid, Dünya'nın sadece 96 bin kilometre uzağından geçti. Bu cisim, Dünya’yı geçtikten 2 gün sonra tespit edilebildi. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da Güneş’ten Dünya’ya doğru gelen asteroidleri tespit etmekte büyük zorluklar yaşanıyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98970/nasa-confirms-it-would-fail-protecting-earth-from-an-asteroid-impact-in-14-years/index.html https://www.nasa.gov/news-release/nasa-partners-conduct-fifth-asteroid-impact-exercise-release-summary/ https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/06/ttx5-quicklook-report-final.pdf?emrc=66748d3b531ab
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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