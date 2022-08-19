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    Çağın en önemli gelişmesi olan James Webb teleskobu JavaScript’e emanet

    NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yaptığı keşifler ve harika resimleri ile sık sık gündeme geliyor. Fakat bu kez telekobun JavaScript dosyalarına emanet olduğu ortaya çıktı.
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    NASA’nın James Webb teleskobu JavaScript kodlarına emanet
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    Esasında geliştiriciler ve kullanıcılar programlama dili olan JavaScript’ten pek haz etmezler. Fakat James Webb Uzay Teleskobu’nun (JWST) Dünya’ya gönderdiği çarpıcı görüntülerin sağlanmasında bu dilin doğrudan parmağının olduğu ortaya çıktı.

    JavaScript, James Webb için kritik öneme sahip

    İnsanlığın bilimsel başarılarından biri olan teleskop, büyük ölçüde JavaScript dosyaları tarafından kontrol ediliyor. Ve bu dosyalar 2002’den kalma bir yazılım geliştirme kitine dayanıyor. James Webb’in kalbi konumundaki ve pek çok sensör ve işlevden sorumlu olan Entegre Bilim Enstrüman Modülü (Integrated Science Instrument Module - ISIM), Script Processor Task adının verildiği uygulama tarafından kontrol ediliyor. Bu kontrolün arkasında ise JavaScript ile yazılmış bir dizi komut dosyası yatıyor.

    NASA’nın James Webb teleskobu JavaScript kodlarına emanet
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    JWST, belirli görevleri yapmak için önceden yazılmış bir dizi komut dosyasına sahip ve bu sayede sahadaki bilim insanları ona bu görevleri çalıştırmasını söyleyebilmekte. Bunu yaptıklarında, JavaScript kodları, komut dosyası işlemcisi adı verilen program (Script Processor Task), tarafından yorumlanacak. Dolayısıyla bu arabirim, komut dosyasının gerektirdiği şeye bağlı olarak ihtiyaç duyulan diğer uygulamalara ve sistemlere ulaşacak.

    NASA’nın James Webb teleskobu JavaScript kodlarına emanet
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    James Webb teleskobu neden eski sistemleri kullanıyor?

    Aktarılanlara göre komut dosyalarının yazıldığı dile Nombas ScriptEase 5.00e denmekte. Nombas’a göre, ScriptEase 5.00e en son 2003 Ocak ayında güncellenmiş. NASA’nın bu kadar eski yazılımları neden kullandığını merak edebilirsiniz fakat bunun pek çok açıklaması var. Bu yazılımlar son derece basitler ve üzerlerinde değişiklikler yapmak kolay. Öte yandan JWST, 2021 yılında uzaya gönderilse de esasında proje 1989’lara dayanıyor. Teleskobun inşasına 2004 yılında başlandığını düşünürsek, ScriptEase 5 sadece 2 yaşındaydı.

    Uzay araştırmaları ve bu bağlamda ortaya konan ürünler çok uzun bir geliştirmenin sonucunda ortaya çıkıyor. Genellikle projeler 20-30 yılda tamamlanıyor. Dolayısıyla eski sistem ve donanımların kullanıldığını düşünsek de esasında projenin başlangıcına oranla bunlar epey gençler. James Webb Uzay Teleskobu’nun içerisinde ne çalışıyor olursa olsun yaptığı keşifler ve gönderdiği resimler muazzam ve bu aslında en önemli şey.

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