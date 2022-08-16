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    NASA şekil değiştirebilen su altı robotu tasarladı

    NASA bu kez uzay yerine denizcilik sektörüne büyük fayda sağlayacak bir icatla karşımıza çıktı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi şekil değiştirebilen su altı robotu geliştirdi.
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    NASA şekil değiştirebilen su altı robotu tasarladı
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    NASA uzmanları, gerçekleştirilen göreve bağlı olarak şekil değiştirebilen bir sualtı robotu tasarladı. Aquanaut olarak adlandırılan model Nauticus Robotics firması ile ortaklaşa geliştirildi. Dalgıç robotun denizcilik sektörüne büyük fayda sağlaması bekleniyor.

    Parlak turuncu bir gövdeye sahip olan Aquanaut, su altındaki ulaşılması zor alanlarda çalışmak üzere oluşturuldu. Tamamen elektrikli robot çalışmaya başlamadan önce kamera ve sensörlerini açığa çıkarıyor. Kolları çeşitli aletlerle donatılmasına izin veren özel pençelere sahip.

    NASA şekil değiştirebilen su altı robotu tasarladı
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    Hangi alanlarda kullanılabilecek?

    Geliştiricilere göre Aquanaut su altında petrol ve gaz çıkarmak, enerji üretimi için açık deniz türbinleri kurmak ve ayrıca balık yetiştiriciliği için kullanılabilir. Zira balık çiftliklerindeki ağların ve kafeslerin düzenli olarak temizlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor.

    Dalgıç robot en hızlı büyüyen okyanus endüstrisi olan rüzgar enerjisinde de işe yarayacak. 2030 yılına kadar, dünya çapındaki şirketler yaklaşık 25.000 açık deniz türbinini faaliyete geçirmeyi hedefliyor. Bunların hepsi bakım ve denetim gerektirecek. Nauticus, 2022'nin başlarında iki Aquanaut üretmişti. Önümüzdeki üç yıl içinde 20 robot daha üretmeyi planlıyor.

    Kaynakça https://www.nasa.gov/image-feature/aquanaut-gets-to-work-underwater https://interestingengineering.com/innovation/nasa-aquanaut-deep-sea-diving-robot
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