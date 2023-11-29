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    NASA, ötegezegenleri tespit edebilmek için deforme olabilen aynalar geliştiriyor

    NASA ötegezegenlerin daha iyi gözlenebilmesi için gelecekte uzay teleskoplarında deforme olabilen aynaların kullanılacağını söylüyor. Aynalar 2027 yılında Roman Uzay Teleskobu'nda test edilecek.
    NASA, ötegezegenler için deforme olabilen aynalar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    NASA ötegezegenlerin daha iyi gözlenebilmesi için gelecekte uzay teleskoplarında deforme olabilen aynaların kullanılacağını söylüyor. Bu bağlamda Caltech'in Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Deforme Olabilen Ayna Teknolojisi Projesi üzerinde çalışıyor.

    Dünya dışı yaşam arayışı uzay araştırmalarında merkezi rol onuyor. Gelecekte dünyamıza benzer yaşanabilir gezegenleri keşfetme isteği temel odak noktası olacak.

    Direkt görüntüleme teknikleri, dünya benzeri gezegenlerin atmosferik koşulları ve jeolojik özellikleri hakkında bilgi edinmek için zaruri bir ihtiyaç. Ancak bu gezegenleri gözlemek sanılandan çok daha zor.

    Yıldızların ışığı ötegezegenleri tespit etmeyi zorlaştırıyor

    Bu zorluklardan biri gezegene evsahipliği yapan yıldızdan gelen parlamanın gözlem yapmayı zorlaştırması. Çünkü gezegenler evsahibi yıldızlardan 10 milyar kat daha sönük ışığa sahipler. Dolayısıyla ötegezegenleri tespit etmek oldukça zorlaşıyor. 

    Bilim insanları yıldızdan gelen ışığı ortadan kaldırmak için koronograf cihazlarını kullanıyorlar. Bu sayede teleskoplar gezegenden yansıyan ışığı tespit edebiliyor.

    NASA, ötegezegenler için deforme olabilen aynalar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    NASA, deforme olabilen bir aynanın teleskoptaki en küçük kusurları bile düzeltebildiği ve kalan ışık kirliliğini ortadan kaldırabildiğinden koronograf için önemli bir bileşen olduğunu belirtiyor. Aynalar arasındaki yanlış hizalama veya teleskopun optiklerindeki bir dengesizlik istenmeyen yıldız ışığı sızıntılarına neden olabiliyor. Dolayısıyla teleskobun optiklerinin hassasiyeti ötegezegenlerin soluk ışıklarını tespit etmek için büyük önem taşıyor.

    Hidrojen atomu büyüklüğünde hassasiyet gerekiyor

    Bu nedenle koronograf kullanarak dünya benzeri gezegenleri tespit etmek için hem teleskopun hem de cihazın optik kalitesinin pikometre seviyesinde ya da yaklaşık bir hidrojen atomu büyüklüğü kadar olağanüstü hassas bir şekilde kontrol edebilmeyi gerektiriyor.

    Bu nedenle deforme olabilen aynalar uzay koronograflarının hassasiyeti için hayati önem taşıyor. Bu aynalar, Mayıs 2027'de fırlatılması planlanan NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun bir enstrümanında test edilecek. Elde edilecek sonuçlar gelecekteki yaşanabilir gezegen araştırmaları için büyük önem arz ediyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/space-telescopes-deformable-mirrors-exoplanets https://science.nasa.gov/science-research/science-enabling-technology/deformable-mirrors-in-space-key-technology-todirectly-image-earth-twins/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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