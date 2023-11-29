NASA, ötegezegenleri tespit edebilmek için deforme olabilen aynalar geliştiriyor

- Yıldızların ışığı ötegezegenleri tespit etmeyi zorlaştırıyor
- Hidrojen atomu büyüklüğünde hassasiyet gerekiyor
- Yorumlar
Dünya dışı yaşam arayışı uzay araştırmalarında merkezi rol onuyor. Gelecekte dünyamıza benzer yaşanabilir gezegenleri keşfetme isteği temel odak noktası olacak.
Direkt görüntüleme teknikleri, dünya benzeri gezegenlerin atmosferik koşulları ve jeolojik özellikleri hakkında bilgi edinmek için zaruri bir ihtiyaç. Ancak bu gezegenleri gözlemek sanılandan çok daha zor.
Yıldızların ışığı ötegezegenleri tespit etmeyi zorlaştırıyor
Bu zorluklardan biri gezegene evsahipliği yapan yıldızdan gelen parlamanın gözlem yapmayı zorlaştırması. Çünkü gezegenler evsahibi yıldızlardan 10 milyar kat daha sönük ışığa sahipler. Dolayısıyla ötegezegenleri tespit etmek oldukça zorlaşıyor.
Bilim insanları yıldızdan gelen ışığı ortadan kaldırmak için koronograf cihazlarını kullanıyorlar. Bu sayede teleskoplar gezegenden yansıyan ışığı tespit edebiliyor.
Hidrojen atomu büyüklüğünde hassasiyet gerekiyor
Bu nedenle koronograf kullanarak dünya benzeri gezegenleri tespit etmek için hem teleskopun hem de cihazın optik kalitesinin pikometre seviyesinde ya da yaklaşık bir hidrojen atomu büyüklüğü kadar olağanüstü hassas bir şekilde kontrol edebilmeyi gerektiriyor.
Bu nedenle deforme olabilen aynalar uzay koronograflarının hassasiyeti için hayati önem taşıyor. Bu aynalar, Mayıs 2027'de fırlatılması planlanan NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun bir enstrümanında test edilecek. Elde edilecek sonuçlar gelecekteki yaşanabilir gezegen araştırmaları için büyük önem arz ediyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/space-telescopes-deformable-mirrors-exoplanets https://science.nasa.gov/science-research/science-enabling-technology/deformable-mirrors-in-space-key-technology-todirectly-image-earth-twins/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.