NASA, ötegezegenleri tespit edebilmek için deforme olabilen aynalar geliştiriyor

Tam Boyutta Gör NASA ötegezegenlerin daha iyi gözlenebilmesi için gelecekte uzay teleskoplarında deforme olabilen aynaların kullanılacağını söylüyor. Bu bağlamda Caltech'in Jet Propulsion Laboratuvarı'nda Deforme Olabilen Ayna Teknolojisi Projesi üzerinde çalışıyor.

Dünya dışı yaşam arayışı uzay araştırmalarında merkezi rol onuyor. Gelecekte dünyamıza benzer yaşanabilir gezegenleri keşfetme isteği temel odak noktası olacak.

Direkt görüntüleme teknikleri, dünya benzeri gezegenlerin atmosferik koşulları ve jeolojik özellikleri hakkında bilgi edinmek için zaruri bir ihtiyaç. Ancak bu gezegenleri gözlemek sanılandan çok daha zor.

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Yıldızların ışığı ötegezegenleri tespit etmeyi zorlaştırıyor

Bu zorluklardan biri gezegene evsahipliği yapan yıldızdan gelen parlamanın gözlem yapmayı zorlaştırması. Çünkü gezegenler evsahibi yıldızlardan 10 milyar kat daha sönük ışığa sahipler. Dolayısıyla ötegezegenleri tespit etmek oldukça zorlaşıyor.

Bilim insanları yıldızdan gelen ışığı ortadan kaldırmak için koronograf cihazlarını kullanıyorlar. Bu sayede teleskoplar gezegenden yansıyan ışığı tespit edebiliyor.

Tam Boyutta Gör NASA, deforme olabilen bir aynanın teleskoptaki en küçük kusurları bile düzeltebildiği ve kalan ışık kirliliğini ortadan kaldırabildiğinden koronograf için önemli bir bileşen olduğunu belirtiyor. Aynalar arasındaki yanlış hizalama veya teleskopun optiklerindeki bir dengesizlik istenmeyen yıldız ışığı sızıntılarına neden olabiliyor. Dolayısıyla teleskobun optiklerinin hassasiyeti ötegezegenlerin soluk ışıklarını tespit etmek için büyük önem taşıyor.

Hidrojen atomu büyüklüğünde hassasiyet gerekiyor

Bu nedenle koronograf kullanarak dünya benzeri gezegenleri tespit etmek için hem teleskopun hem de cihazın optik kalitesinin pikometre seviyesinde ya da yaklaşık bir hidrojen atomu büyüklüğü kadar olağanüstü hassas bir şekilde kontrol edebilmeyi gerektiriyor.

Bu nedenle deforme olabilen aynalar uzay koronograflarının hassasiyeti için hayati önem taşıyor. Bu aynalar, Mayıs 2027'de fırlatılması planlanan NASA'nın Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun bir enstrümanında test edilecek. Elde edilecek sonuçlar gelecekteki yaşanabilir gezegen araştırmaları için büyük önem arz ediyor.

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NASA, ötegezegenler için deforme olabilen aynalar geliştiriyor