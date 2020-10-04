NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı

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NASA, “Mars’ta yaşam var mıydı?” sorusuna cevap aramak üzere 30 Temmuz’da Kızıl Gezegen’e gönderilen Perseverance (Azim) gezgininin yolculuğunu gerçek zamanlı takip edebileceğimiz bir uygulama yayınladı.

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“Gözler Güneş Sistemi’nin Üzerinde” adı verilen uygulama, Perseverance gezgininin 18 Şubat 2021 tarihinde Jezero Krateri’ne inmesiyle son bulacak uzay yolculuğunu gerçek verilerle izlememizi sağlıyor. Perseverance’ın iniş yapacağı 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri’nin milyarlarca yıl önce dev bir göle ev sahipliği yaptığı bilindiği için yaşam izleri aramak için oldukça uygun bir aday olarak değerlendiriliyor.

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Perseverance ekibinin ulaştığı uçuş verilerinin birebir yansıtıldığı uygulamada sadece gezginle ilgili veriler sunulmuyor. Oldukça kapsamlı fakat sade bir şekilde hazırlanan uygulamada Güneş Sistemini ve ötesini keşfe çıkan diğer uzay araçları ile Güneş Sistemi’nde bulunan gezegen, cüce gezegen ve kuyruklu yıldız gibi diğer gök cisimleri ile ilgili bilgiler sunuluyor.

Gözler Güneş Sistemi’nin Üzerinde uygulamasına göz atmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.space.com/track-mars-2020-rover-perserverance-journey

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