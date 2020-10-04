NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı

NASA, “Mars’ta yaşam var mıydı?” sorusuna cevap aramak üzere 30 Temmuz’da Kızıl Gezegen’e gönderilen Perseverance (Azim) gezgininin yolculuğunu gerçek zamanlı takip edebileceğimiz bir uygulama yayınladı.İlginizi Çekebilir NASA’nın OSIRIX-REx uzay aracı, Bennu asteroitine numune toplamak için iniş yaptı
Ayrıca Bkz. "Bilim insanları, Ay yüzeyindeki radyasyon seviyesini ölçtü"
“Gözler Güneş Sistemi’nin Üzerinde” adı verilen uygulama, Perseverance gezgininin 18 Şubat 2021 tarihinde Jezero Krateri’ne inmesiyle son bulacak uzay yolculuğunu gerçek verilerle izlememizi sağlıyor. Perseverance’ın iniş yapacağı 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri’nin milyarlarca yıl önce dev bir göle ev sahipliği yaptığı bilindiği için yaşam izleri aramak için oldukça uygun bir aday olarak değerlendiriliyor.
Perseverance ekibinin ulaştığı uçuş verilerinin birebir yansıtıldığı uygulamada sadece gezginle ilgili veriler sunulmuyor. Oldukça kapsamlı fakat sade bir şekilde hazırlanan uygulamada Güneş Sistemini ve ötesini keşfe çıkan diğer uzay araçları ile Güneş Sistemi’nde bulunan gezegen, cüce gezegen ve kuyruklu yıldız gibi diğer gök cisimleri ile ilgili bilgiler sunuluyor.
Gözler Güneş Sistemi’nin Üzerinde uygulamasına göz atmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
https://www.space.com/track-mars-2020-rover-perserverance-journey Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Keza curiocity gibi bir çok göreve arada merak edip buradan bakmıştım.
Sadece arayüzü biraz değişmiş ve hızlanmış. Eskiden çok kasıyordu.