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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı

    NASA, Mars'ta yaşam izleri arayacak Perseverance gezgininin Kızıl Gezegen'e doğru olan yolculuğunu gerçek zamanlı takip etmemizi sağlayan bir uygulama yayınladı.
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    Gökhan G.
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    NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı
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    NASA, “Mars’ta yaşam var mıydı?” sorusuna cevap aramak üzere 30 Temmuz’da Kızıl Gezegen’e gönderilen Perseverance (Azim) gezgininin yolculuğunu gerçek zamanlı takip edebileceğimiz bir uygulama yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA’nın OSIRIX-REx uzay aracı, Bennu asteroitine numune toplamak için iniş yaptı

    Ayrıca Bkz. "Bilim insanları, Ay yüzeyindeki radyasyon seviyesini ölçtü"

    “Gözler Güneş Sistemi’nin Üzerinde” adı verilen uygulama, Perseverance gezgininin 18 Şubat 2021 tarihinde Jezero Krateri’ne inmesiyle son bulacak uzay yolculuğunu gerçek verilerle izlememizi sağlıyor.  Perseverance’ın iniş yapacağı 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri’nin milyarlarca yıl önce dev bir göle ev sahipliği yaptığı bilindiği için yaşam izleri aramak için oldukça uygun bir aday olarak değerlendiriliyor.

    NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı
    Tam Boyutta Gör

    Perseverance ekibinin ulaştığı uçuş verilerinin birebir yansıtıldığı uygulamada sadece gezginle ilgili veriler sunulmuyor. Oldukça kapsamlı fakat sade bir şekilde hazırlanan uygulamada Güneş Sistemini ve ötesini keşfe çıkan diğer uzay araçları ile Güneş Sistemi’nde bulunan gezegen, cüce gezegen ve kuyruklu yıldız gibi diğer gök cisimleri ile ilgili bilgiler sunuluyor.

    Gözler Güneş Sistemi’nin Üzerinde uygulamasına göz atmak isterseniz buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.



    https://www.space.com/track-mars-2020-rover-perserverance-journey Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    olzii (Olcay ) 2 hf.
    Bu uygulama uzun yıllardan beri var.2014-16 yıllarında jupiter juno görevini burdan takip etmiştim.
    Keza curiocity gibi bir çok göreve arada merak edip buradan bakmıştım.

    Sadece arayüzü biraz değişmiş ve hızlanmış. Eskiden çok kasıyordu.
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