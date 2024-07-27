Mars'ta ilginç keşif: Perseverance keşif aracı, antik yaşama dair kalıntılar buldu

Mars, antik mikroplara ev sahipliği yapmış olabilir
Perseverance keşif aracı, kayayı 21 Temmuz'da uzun zaman önce akan suyun oyduğu bir Mars nehri vadisinden topladı. Aşağıdaki görselde bulunan kaya parçaları, büyük beyaz kalsiyum sülfat damarlarını sergiliyor. Bunlar, suyun bir noktada kayadan geçtiğini göstermekte.
Projeden sorumlu araştırmacılardan Katie Stack Morgan, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Şu anda Mars'ta yaşam keşfettiğimizi söyleyemeyiz. Mars'ın biyolojik bir kökeni olabilir. Ancak daha fazla çalışma ve veriye ihtiyaç duyan bir dizi biyolojik imzaya sahibiz." ifadelerine yer verdi.
Perseverance'ın topladığı örnekleri Dünya'ya geri getirmesi gerekiyor. Ancak Mars Sample Return görevi, programın yıllarca gerisinde ve başlangıçta planlandığı gibi 2030'ların başında değil, 2040'ta Mars'tan kayaları geri getirebilecek. NASA, yakın zamanda havacılık şirketlerinden örnekleri Dünya'ya çok daha erken ulaştırmak için alternatif çözümler istedi ve bu yılın ilerleyen zamanlarında projeye uygun çalışmaları finanse edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.