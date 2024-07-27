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    Mars'ta ilginç keşif: Perseverance keşif aracı, antik yaşama dair kalıntılar buldu

    NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta antik yaşam belirtileri barındırabilecek bir kaya örneği keşfetti. Ancak kayanın daha kapsamlı testler için Dünya'ya getirilmesi gerek. İşte detaylar:
    Perseverance, Mars'ta antik yaşama dair kalıntılar buldu Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Perseverance keşif aracı, 2021'den beri Mars'tan örnekler toplamakta. Ancak Temmuz ayı süresince topladığı kayalardan biri, eskiden Mars'ta mikroskobik yaşamın olup olmadığına dair bir kanıt olabilir.

    Mars, antik mikroplara ev sahipliği yapmış olabilir

    Perseverance keşif aracı, kayayı 21 Temmuz'da uzun zaman önce akan suyun oyduğu bir Mars nehri vadisinden topladı. Aşağıdaki görselde bulunan kaya parçaları, büyük beyaz kalsiyum sülfat damarlarını sergiliyor. Bunlar, suyun bir noktada kayadan geçtiğini göstermekte.

    Perseverance, Mars'ta antik yaşama dair kalıntılar buldu Tam Boyutta Gör
    Keşif aracının PIXL aracı, leopar lekelerin etrafındaki siyah halkaların demir ve fosfat içerdiğini belirledi. Ancak bu, kayanın gerçekten de antik mikroplara ev sahipliği yaptığı anlamına gelmez. Lekeler biyolojik olmayan süreçlerle de oluşmuş olabilir ve bilim insanlarının araştırması gereken noktalardan biri de bu. 

    Projeden sorumlu araştırmacılardan Katie Stack Morgan, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Şu anda Mars'ta yaşam keşfettiğimizi söyleyemeyiz. Mars'ın biyolojik bir kökeni olabilir. Ancak daha fazla çalışma ve veriye ihtiyaç duyan bir dizi biyolojik imzaya sahibiz." ifadelerine yer verdi.

    Perseverance'ın topladığı örnekleri Dünya'ya geri getirmesi gerekiyor. Ancak Mars Sample Return görevi, programın yıllarca gerisinde ve başlangıçta planlandığı gibi 2030'ların başında değil, 2040'ta Mars'tan kayaları geri getirebilecek. NASA, yakın zamanda havacılık şirketlerinden örnekleri Dünya'ya çok daha erken ulaştırmak için alternatif çözümler istedi ve bu yılın ilerleyen zamanlarında projeye uygun çalışmaları finanse edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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