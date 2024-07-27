Mars'ta ilginç keşif: Perseverance keşif aracı, antik yaşama dair kalıntılar buldu

Tam Boyutta Gör NASA'nın Perseverance keşif aracı, 2021'den beri Mars'tan örnekler toplamakta. Ancak Temmuz ayı süresince topladığı kayalardan biri, eskiden Mars'ta mikroskobik yaşamın olup olmadığına dair bir kanıt olabilir.

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Mars, antik mikroplara ev sahipliği yapmış olabilir

Perseverance keşif aracı, kayayı 21 Temmuz'da uzun zaman önce akan suyun oyduğu bir Mars nehri vadisinden topladı. Aşağıdaki görselde bulunan kaya parçaları, büyük beyaz kalsiyum sülfat damarlarını sergiliyor. Bunlar, suyun bir noktada kayadan geçtiğini göstermekte.

Tam Boyutta Gör Keşif aracının PIXL aracı, leopar lekelerin etrafındaki siyah halkaların demir ve fosfat içerdiğini belirledi. Ancak bu, kayanın gerçekten de antik mikroplara ev sahipliği yaptığı anlamına gelmez. Lekeler biyolojik olmayan süreçlerle de oluşmuş olabilir ve bilim insanlarının araştırması gereken noktalardan biri de bu.

Projeden sorumlu araştırmacılardan Katie Stack Morgan, konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "Şu anda Mars'ta yaşam keşfettiğimizi söyleyemeyiz. Mars'ın biyolojik bir kökeni olabilir. Ancak daha fazla çalışma ve veriye ihtiyaç duyan bir dizi biyolojik imzaya sahibiz." ifadelerine yer verdi.

Perseverance'ın topladığı örnekleri Dünya'ya geri getirmesi gerekiyor. Ancak Mars Sample Return görevi, programın yıllarca gerisinde ve başlangıçta planlandığı gibi 2030'ların başında değil, 2040'ta Mars'tan kayaları geri getirebilecek. NASA, yakın zamanda havacılık şirketlerinden örnekleri Dünya'ya çok daha erken ulaştırmak için alternatif çözümler istedi ve bu yılın ilerleyen zamanlarında projeye uygun çalışmaları finanse edecek.

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