NASA’nın Mars aracı kraterin zirvesine tırmandı: İşte eşsiz manzaralar

Kraterin kenarına ulaşıldı
Keşif aracı yeni görev kapsamında Mars'ın en eski kayaçlarını inceleyerek Kızıl Gezegen'in ve Dünya'nın erken dönemlerini anlamamıza yardımcı olacak bilgiler toplayacak. Bu kayaçların, Jezero Krateri’nin 3,9 milyar yıl önce bir göktaşı çarpmasıyla oluştuğu dönemden günümüze ulaştığı belirtiliyor. Bu kayaçların çarpışma sonrasında Mars’ın derinliklerinden buralara fırladığı düşünülüyor.
Perseverance, Jezero Krateri’nin kenarındaki "Lookout Hill" adı verilen noktaya ulaştıktan sonra rotasını halihazırda 450 metre uzaklıktaki "Witch Hazel Hill" adlı ilgi çekici bir kayaç oluşumuna çevirdi. Ardından, Perseverance’ın yaklaşık 3,2 kilometre güneyde yer alan ve Jezero Krateri’nin oluşumundan daha az etkilenmiş olması muhtemel "Lac de Charmes" bölgesine ulaşması bekleniyor. NASA yetkilileri, bu bölgenin daha iyi korunmuş jeolojik izler taşıyabileceğini belirtiyor. Perseverance’ın bu yeni bilimsel kampanyası, bir yıl boyunca devam edecek ve aracın dört farklı jeolojik bölgeyi ziyaret ederek 6,4 kilometrelik bir mesafe kat etmesi planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor