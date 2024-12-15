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    NASA’nın Mars aracı kraterin zirvesine tırmandı: İşte eşsiz manzaralar

    NASA'nın Mars keşif aracı Perseverance, Mars'ta destansı bir tırmanışı tamamladı. Keşif aracı, yaklaşık üç buçuk ay süren yolculukta Jezero Krateri'nin kenarına tırmandı ve manzarayı fotoğrafladı.
    NASA’nın Mars aracı kraterin zirvesine tırmandı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars yüzeyindeki etkileyici tırmanışını tamamlayarak Jezero Krateri'nin kenarına ulaştı. Bu başarı, aracın 3,5 ay süren zorlu bir yolculukta 500 metre dikey yükseliş gerçekleştirdiği ve yüzde 20'lik eğimlerde kaygan ve değişken zeminle mücadele ettiği bir sürecin sonucu olarak kaydedildi. NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) Steven Lee, ekibin karşılaştığı zorlukları aşmak için yenilikçi yaklaşımlar geliştirdiğini ve Perseverance’ın bu zorlu görevden başarıyla çıktığını belirtti.

    Kraterin kenarına ulaşıldı

    NASA’nın Mars aracı kraterin zirvesine tırmandı Tam Boyutta Gör
    Perseverance, Şubat 2021'de 45 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri'ne iniş yapmış ve Mars'taki geçmiş yaşam izlerini araştırmak, ayrıca gelecekte Dünya'ya geri getirilecek örnekleri toplamak üzere görevlendirilmişti. Şimdiye kadar dört farklı bilimsel kampanya gerçekleştiren araç, "Northern Rim” adı verilen yeni bir bilimsel araştırmaya başlamak için hazırlanıyor.

    Keşif aracı yeni görev kapsamında Mars'ın en eski kayaçlarını inceleyerek Kızıl Gezegen'in ve Dünya'nın erken dönemlerini anlamamıza yardımcı olacak bilgiler toplayacak. Bu kayaçların, Jezero Krateri’nin 3,9 milyar yıl önce bir göktaşı çarpmasıyla oluştuğu dönemden günümüze ulaştığı belirtiliyor. Bu kayaçların çarpışma sonrasında Mars’ın derinliklerinden buralara fırladığı düşünülüyor.

    Perseverance, Jezero Krateri’nin kenarındaki "Lookout Hill" adı verilen noktaya ulaştıktan sonra rotasını halihazırda 450 metre uzaklıktaki "Witch Hazel Hill" adlı ilgi çekici bir kayaç oluşumuna çevirdi. Ardından, Perseverance’ın yaklaşık 3,2 kilometre güneyde yer alan ve Jezero Krateri’nin oluşumundan daha az etkilenmiş olması muhtemel "Lac de Charmes" bölgesine ulaşması bekleniyor. NASA yetkilileri, bu bölgenin daha iyi korunmuş jeolojik izler taşıyabileceğini belirtiyor. Perseverance’ın bu yeni bilimsel kampanyası, bir yıl boyunca devam edecek ve aracın dört farklı jeolojik bölgeyi ziyaret ederek 6,4 kilometrelik bir mesafe kat etmesi planlanıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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    kasiyerlik zor mu sistem belirtilen yolu bulamıyor papara ceza 26 bin tl rumeysa mı rümeysa mı hattım başka telefonda çalışıyor kendi telefonumda çalışmıyor

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