Tarihin en hızlı büyüyen kara deliklerinden biri gözlemlendi

Evrenin ilk zamanlarına ait
Keşfedilen kara deliğin kütlesi Güneş’in yaklaşık bir milyar katı ve Dünya’dan 12,8 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Dolayısıyla gözlemimiz bundan 12,8 milyar yıl öncesine, yani evrenin doğumundan sadece 920 milyon yıl sonrasına dayanıyor. Bu kara delikten yayılan X-ışını miktarı, evrenin ilk milyar yılı içinde gözlemlenen tüm kara deliklerden daha fazla.
Aykırı bir kara delik
Chandra verileri, kara deliğin Eddington sınırını aşan bir hızla büyüdüğünü gösteriyor. Eddington sınırı, kara deliklere düşen madde miktarının kara delik kütleçekimi ile radyasyon basıncının dengelendiği maksimum hız olarak tanımlanıyor. Bu sınırın üzerinde madde normal şekilde kara deliğe düşemez. Dolayısıyla sınır, kara deliklerin büyüme hızını belirler.
Araştırmacılar, RACS J0320-35’in yılda 300 ile 3.000 Güneş kütlesi arasında büyüdüğünü tahmin ediyor. Eğer bu büyüme uzun süre devam ettiyse kara delik başlangıçta yüz Güneş kütlesinden daha küçük bir yıldızın çöküşüyle oluşmuş olabilir. Bu da kara deliklerin doğuşuyla ilgili farklı teorilerin test edilmesini sağlıyor.
Ayrıca, RACS J0320-35'in çevresinde gözlemlenen ve ışık hızına yakın hızlarla hareket eden parçacık jetleri, kuasarlar arasında nadir görülen bir özellik. Araştırmacılar, bu jetlerin oluşumunda kara deliğin hızlı büyüme hızının rol oynayabileceğini belirtiyor.
