    Tarihin en hızlı büyüyen kara deliklerinden biri gözlemlendi

    NASA’nın Chandra gözlemevi, evrenin erken dönemlerinde süper hızlı büyüyen RACS J0320-35 kuasarını keşfetti. Kuasarın merkezindeki kara delik, Güneş’in milyonlarca katı kütleye sahip.

    Tarihin en hızlı büyüyen kara deliklerinden biri gözlemlendi Tam Boyutta Gör
    Astronomlar, evrenin en hızlı büyüyen kara deliklerinden birini keşfetti. NASA’nın Chandra X-ışını Gözlemevi ile yapılan gözlemler, bazı kara deliklerin evrenin erken dönemlerinde nasıl bu kadar büyük kütlelere ulaşabildiğini anlamamıza yardımcı olabilir.

    Evrenin ilk zamanlarına ait

    Keşfedilen kara deliğin kütlesi Güneş’in yaklaşık bir milyar katı ve Dünya’dan 12,8 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Dolayısıyla gözlemimiz bundan 12,8 milyar yıl öncesine, yani evrenin doğumundan sadece 920 milyon yıl sonrasına dayanıyor. Bu kara delikten yayılan X-ışını miktarı, evrenin ilk milyar yılı içinde gözlemlenen tüm kara deliklerden daha fazla.

    Tarihin en hızlı büyüyen kara deliklerinden biri gözlemlendi Tam Boyutta Gör
    Kara delik, bilim insanlarının kuasar olarak adlandırdıkları, tüm galaksileri gölgede bırakan son derece parlak bir nesneye güç sağlıyor. Bu parlayan canavarın güç kaynağı, kara deliğin etrafında dolaşan ve içine giren büyük miktarda madde. Kuasar RACS J0320-35, ilk olarak iki yıl önce keşfedilmişti ancak 2023’te Chandra ile yapılan X-ışını gözlemleri, bu kara delik ve kuasarı diğerlerinden ayıran özellikleri ortaya çıkardı.

    Aykırı bir kara delik

    Chandra verileri, kara deliğin Eddington sınırını aşan bir hızla büyüdüğünü gösteriyor. Eddington sınırı, kara deliklere düşen madde miktarının kara delik kütleçekimi ile radyasyon basıncının dengelendiği maksimum hız olarak tanımlanıyor. Bu sınırın üzerinde madde normal şekilde kara deliğe düşemez. Dolayısıyla sınır, kara deliklerin büyüme hızını belirler.

    Araştırmacılar, RACS J0320-35’in yılda 300 ile 3.000 Güneş kütlesi arasında büyüdüğünü tahmin ediyor. Eğer bu büyüme uzun süre devam ettiyse kara delik başlangıçta yüz Güneş kütlesinden daha küçük bir yıldızın çöküşüyle oluşmuş olabilir. Bu da kara deliklerin doğuşuyla ilgili farklı teorilerin test edilmesini sağlıyor.

    Ayrıca, RACS J0320-35’in çevresinde gözlemlenen ve ışık hızına yakın hızlarla hareket eden parçacık jetleri, kuasarlar arasında nadir görülen bir özellik. Araştırmacılar, bu jetlerin oluşumunda kara deliğin hızlı büyüme hızının rol oynayabileceğini belirtiyor.

