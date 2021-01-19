NASA, Türkiye'yi uyardı: "Kuraklık yüzünden mahsul üretemeyebilirsiniz"

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz gibi özellikle kuraklık ülkemizde çok ciddi bir sorun olma yönünde hızla ilerliyor. Özellikle 2020 yılının son aylarındaki yağış oranı ortalamanın fazlasıyla altındaydı ve bu da bir panik ortamı yarattı. Panik ortamı devam ederken NASA'dan da durum ile ilgili kötü bir açıklama geldi.

Ayrıca Bkz. "Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir"

İlginizi Çekebilir

Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir

Her ne kadar son günlerde ülke çapındaki yağışlar içimizi az da olsa rahatlatsa da NASA, kuraklığın Türkiye için ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor. Yukarıda görebileceğiniz haritada GRACE-FO uyduları tarafından 11 Ocak 2021 edinilen yeraltı suyu depolamasını görebilirsiniz. Sizin de fark edebileceğiniz Türkiye'nin her bölgesi kritik durumda.

2019 da aynı 2020 gibi Türkiye için fazlasıyla kurak geçmişti. Özellikle 2019'da yaz ve sonbahar mevsimlerinin kurak geçmesi sebebiyle rezervuarlardaki su seviyeleri azalmıştı. 2020 yılı itibarıyla da durumun kritik seviyeye ulaştığını görebiliyoruz. 2020 yılının ikinci yarısı son 5 yılın en kurak dönemiydi. Ekim'den Aralık'a kadar ülke genelindeki yağış oranı, 1981-2010 ortalamasından yüzde 48 daha düşüktü.

Tam Boyutta Gör

Tarımsal Üretim Aksayabilir

Yine 11 Ocak 2021 tarihinde GRACE-FO uydusundan alınan üstteki harita ise toprağın kök seviyesindeki nem miktarını gösteriyor. Nem miktarının bu kısımdaki önemi ise tarımı etkiliyor olması. Yani kısaca tarım yapabilmek için toprakta bulunan nemin seviyesini gösteriyor ki bu harita da korkutan cinsten.

Yetkililer, yağmur eksikliği ve su talebi nedeniyle, mevcut koşulların da devam etmesi ile birlikte özellikle İstanbul'da aylar içerisinde suyun bitebileceğini ve mahsul konusunda ülke genelinde bir sorun yaşanabileceğini düşünüyor. 13 Ocak 2021 itibarıyla İstanbul civarındaki en az yedi rezervuarın depolama oranları yüzde 25'in biraz altında ölçüldü.

Ocak ayının ikinci döneminde daha fazla kar ve yağmur bekleniyor ancak yetkililer bunun etkili olabilmesi için yağışların uzun ve kalıcı olması gerektiğini vurguladı. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yağış eksikliğinin yazın büyük bir soruna dönüşebileceğini vurgulamıştı.

https://earthobservatory.nasa.gov/images/147811/turkey-experiences-intense-drought

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.