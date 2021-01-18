Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir

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Küresel ısınmanın çok kritik noktalara geldiği hatta artık geri dönüşün olmadığı bir yere geldiği bir süredir konuşuluyor. Küresel ısınmanın etkilerini de hatta birkaç yıldır çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Ancak yayınlanan son rapor, işlerin daha da korkunç hale gelebileceğini gösteriyor.

Kuzey Arizona Üniversitesi'nden Katharyn Duffy liderliğindeki bir ekibin yaptığı çalışmaya göre, küresel ısınma sebebiyle havadaki karbondioksiti emen ağaçlar, emmek yerine bir karbon kaynağına dönüşebilir.

Ayrıca Bkz. "Bakteriler tıpkı ''Iron Man'' gibi zırh kazanabilir"

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Bildiğiniz üzere karbondioksit bitkiler için bir nevi besin. Havadan karbondioksit emerek, onun yerine oksijen bırakırlar. Günümüzde ormanlar ve diğer tüm kara ekosistemleri havadaki karbondioksit kirliliğinin %30'unu emiyor. Ancak işler çok kötü bir durumda ilerliyor şu anda.

Bitkilerin Karbondioksit Üretimi Artıyor

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Yapılan 25 yıllık uzun bir araştırmanın sonucunda bitiklerin karbondioksit emme hızında ciddi bir düşüş tespit edildi. Önümüzdeki 20 - 30 yıllık süreçte ise bitkilerin emme gücünün %45'ini kaybedebileceği düşünülüyor. Sebebi ise dünyanın ısınıyor oluşu, yani küresel ısınma.

Bildiğiniz gibi bitkiler gündüzleri havadan oksijen alıp havaya karbondioksit bırakarak solunum yapıyorlar. Tam tersi şekilde de geceleri havadan karbondioksit alıp havaya oksijen bırakıyorlar. Katharyn Duffy ve ekibi ise 1991 - 2015 yılları arasındaki verileri incelediler.

Bu analizlerinin sonucunda da belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında bitlikerin fotosentez hızlarının ciddi anlamda düştüğü ancak aksine solunumlarının da arttığı gözlenmiş. Yani havaya bıraktıkları oksijen ciddi oranda azalırken, havaya bıraktıkları karbondioksit miktarı da ciddi oranda artıyor. Bu da bitkileri oksijen kaynağından daha çok karbondioksit kaynağına dönüştürüyor.

Eğer karbon kirliliği azalmadan devam ederse karbon emiliminin 2040'a kadar yarıya düşeceği düşünülüyor. Ayrıca şu ana kadar 1.1 derece ısınan dünyanın, bu yüzyılın sonuna kadar 2-3 derece daha ısınması bekleniyor. 2019 yılı uydu verilerine göre sadece o yıl 38.000 kilometre kare orman yok edildi.

https://www.straitstimes.com/world/europe/forests-may-flip-from-co2-sink-to-source-by-2050

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