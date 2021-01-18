Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir

    Küresel ısınma sebebiyle dünyamızın çok zor zamanlar yaşadığı biliniyor. Ancak yayınlanan son rapora göre önümüzdeki süreç tahmin edilenden çok daha zor geçecek.
    3 sa.
    872
    20
    10
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir
    Tam Boyutta Gör

    Küresel ısınmanın çok kritik noktalara geldiği hatta artık geri dönüşün olmadığı bir yere geldiği bir süredir konuşuluyor. Küresel ısınmanın etkilerini de hatta birkaç yıldır çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Ancak yayınlanan son rapor, işlerin daha da korkunç hale gelebileceğini gösteriyor. 

    Kuzey Arizona Üniversitesi'nden Katharyn Duffy liderliğindeki bir ekibin yaptığı çalışmaya göre, küresel ısınma sebebiyle havadaki karbondioksiti emen ağaçlar, emmek yerine bir karbon kaynağına dönüşebilir. 

    Ayrıca Bkz. "Bakteriler tıpkı ''Iron Man'' gibi zırh kazanabilir"

    İlginizi Çekebilir Avatar Razer'dan RGB aydınlatmalı yüz maskesi ve dokunsal geri bildirimli oyuncu sandalyesi

    Bildiğiniz üzere karbondioksit bitkiler için bir nevi besin. Havadan karbondioksit emerek, onun yerine oksijen bırakırlar. Günümüzde ormanlar ve diğer tüm kara ekosistemleri havadaki karbondioksit kirliliğinin %30'unu emiyor. Ancak işler çok kötü bir durumda ilerliyor şu anda.

    Bitkilerin Karbondioksit Üretimi Artıyor

    Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir
    Tam Boyutta Gör

    Yapılan 25 yıllık uzun bir araştırmanın sonucunda bitiklerin karbondioksit emme hızında ciddi bir düşüş tespit edildi. Önümüzdeki 20 - 30 yıllık süreçte ise bitkilerin emme gücünün %45'ini kaybedebileceği düşünülüyor. Sebebi ise dünyanın ısınıyor oluşu, yani küresel ısınma. 

    Bildiğiniz gibi bitkiler gündüzleri havadan oksijen alıp havaya karbondioksit bırakarak solunum yapıyorlar. Tam tersi şekilde de geceleri havadan karbondioksit alıp havaya oksijen bırakıyorlar. Katharyn Duffy ve ekibi ise 1991 - 2015 yılları arasındaki verileri incelediler.

    Bu analizlerinin sonucunda da belirli bir sıcaklığa ulaşıldığında bitlikerin fotosentez hızlarının ciddi anlamda düştüğü ancak aksine solunumlarının da arttığı gözlenmiş. Yani havaya bıraktıkları oksijen ciddi oranda azalırken, havaya bıraktıkları karbondioksit miktarı da ciddi oranda artıyor. Bu da bitkileri oksijen kaynağından daha çok karbondioksit kaynağına dönüştürüyor.

    Eğer karbon kirliliği azalmadan devam ederse karbon emiliminin 2040'a kadar yarıya düşeceği düşünülüyor. Ayrıca şu ana kadar 1.1 derece ısınan dünyanın, bu yüzyılın sonuna kadar 2-3 derece daha ısınması bekleniyor. 2019 yılı uydu verilerine göre sadece o yıl 38.000 kilometre kare orman yok edildi.



    https://www.straitstimes.com/world/europe/forests-may-flip-from-co2-sink-to-source-by-2050 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    12 saat önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Zack Snyder’s Justice League'in 4 saatlik bir film olacağı doğrulandı
    6 dk.
    S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek
    1 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mrslimshady
    Adamlar inceleme yapıp bu sonucu çıkarmış, sen yav he he demek için ne gibi bir çalışma yaptın?
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sadece Ölüler Görür 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bizimkiler boş yere otel, maden filan dikmiyor ormanların yerine. Reis yine halkını düşünmüş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bildiğiniz gibi bitkiler gündüzleri havadan oksijen alıp havaya karbondioksit bırakarak solunum yapıyorlar. Tam tersi şekilde de geceleri havadan karbondioksit alıp havaya oksijen bırakıyorlar.



    Bu ifade tam tersi olacak. Editör arkadaş düzeltiversin.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Valla yine reklamını yapıcaz galiba arkadaşlar ecosia diye bir arama motoru var siz arama yaptıkça ağaç dikiyorlar 45 aramaya bir ağaç dikiyorlar evet bir google değil ama makale falan aramıyorsanız spesifik konular dışında baya işe yarar
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    J Jevreyzist 1 sa. ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    ağaç kesmek lazım artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oksijenin büyük bölümü denizlerden sağlanmıyormuydı?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    J Jevreyzist 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    algler sağlıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oblyss (erhan aslan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hep dis mihraklarin faiz lobisinin işi bunlar inanmayin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolferto (mehmet öz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    bildiğiniz gbiden sonrasini okumak istemedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mrslimshady (Turgut Siner) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    yav he he idyip geçiyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) mrslimshady
    Adamlar inceleme yapıp bu sonucu çıkarmış, sen yav he he demek için ne gibi bir çalışma yaptın?
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Zack Snyder’s Justice League'in 4 saatlik bir film olacağı doğrulandı 36 dk. Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız 1 sa. S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek 1 sa. 5 bin dolarlık fiyatıyla 130 km menzil sunan elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle 2 sa. Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor 2 sa. Google Mesajlar ve Keşfet uygulamaları Galaxy S21’de yerleşik olacak 3 sa. Çinli Linux dağıtımı JingOS fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir Sonraki 3 boyutlu yazıcı Ultimaker 2+ Connect - İnceleme 4 sa. Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı 4 sa. Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası 4 sa. Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim 5 sa. Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı 5 sa. GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu 5 sa. Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek 6 sa. Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı 6 sa. Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı 6 sa. ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak 7 sa. Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor 7 sa. Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı: İşte o anlar 7 sa. Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı 8 sa. Galaxy S21 Ultra’nın kamerası detaylandı 8 sa. Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL 8 sa. Netflix'in The Queen’s Gambit dizisinin yazarından bilim kurgu dizisi geliyor 9 sa. Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor 9 sa. Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor 9 sa. Ekranlara yeniden dönen Dexter'ın yeni sezon detayları belli oldu; çekimler başlıyor 18 sa. Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız